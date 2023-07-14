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Новини Війна
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У гирлі Дніпра на Півдні знищено 3 ворожі ДРГ. 11 окупантів і 3 човни пішли за курсом "русского корабля", - ОК "Південь"

гуменюк

Українські захисники на Півдні у гирлі Дніпра, між островами, знищили три групи російських диверсантів.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"І за минулу добу ми виявили три такі групи на трьох човнах. Всі результативно знищені, 11 окупантів і три човни пішли за курсом "русского военного корабля", - розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог намагається час від часу там маневрувати. Зокрема, росіяни збирають інформацію про рух Сил оборони та намагаються провести ротацію свого особового складу.

Також читайте: Окупанти намагаються відновити позиції, які займали до підриву Каховської ГЕС, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (18036) Дніпро (3320) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5942)


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Тобто нах до раків.
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14.07.2023 09:08 Відповісти
Про човни цікаво. Це дійсно військові кораблі малої тонажності чи моторка пограбованого діда Миколи? Чомусь схиляюсь до другого. От не подобаються мені надуті перемоги. Або правду, або промовчіть.
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14.07.2023 09:15 Відповісти
Були б кораблі - іх би додавали до щоденного звіту від Гентштабу.

http://sum.in.ua/s/choven Моторний човен - невелике судно, що рухається за допомогою двигуна.

https://youtu.be/BWIXIVp1_2U Ось приклад роботи нашої спецури на Дніпрі в районі островів під Херсоном - це сталось пару днів тому.
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14.07.2023 09:23 Відповісти
Я радий, що знищують живу силу та техзасоби ворога. Я просто не можу сприймати пафосну інформацію яка спотворює дійсність. Навіщо у знаменитий вислів про рускій корабель добавляти "казанку"? Це нівелює велич знаменитої події. Так можна до пшику дійти. Навіть уявив картинку- на байдарці гребуть два військових кацапи, а наш герой, побачивши їх, гордо вимовляє-Рускій корабєль, іді напуп!
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14.07.2023 09:36 Відповісти
Пан не зрозумів, що 11 кацапів, і три їхні човни пішли вслід за російським військовим кораблем, на дно? Чи пан має щось проти?
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14.07.2023 09:39 Відповісти
Пан розуміє і радий. Чи Ви читати не вмієте ВСІ речення у дописі?
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14.07.2023 09:40 Відповісти
Ну чому ж - я все прочитав. І вважаю ті аргументи недолугими.

Але Ви маєте право вважати інакше.
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14.07.2023 09:46 Відповісти
 
 