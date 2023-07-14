У гирлі Дніпра на Півдні знищено 3 ворожі ДРГ. 11 окупантів і 3 човни пішли за курсом "русского корабля", - ОК "Південь"

Українські захисники на Півдні у гирлі Дніпра, між островами, знищили три групи російських диверсантів.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"І за минулу добу ми виявили три такі групи на трьох човнах. Всі результативно знищені, 11 окупантів і три човни пішли за курсом "русского военного корабля", - розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ворог намагається час від часу там маневрувати. Зокрема, росіяни збирають інформацію про рух Сил оборони та намагаються провести ротацію свого особового складу.

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