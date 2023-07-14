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У Росії не залучатимуть атомні підводні човни до святкування дня ВМС РФ після повстання Пригожина, - британська розвідка

рф,човен,підводний

Атомні підводні човни Північного флоту РФ не братимуть участі в головному огляді флоту на День військово-морських сил РФ 30 липня у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"12 липня 2023 року російські державні ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участі в основному огляді флоту до Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі 30 липня 2023 року. Оскільки нинішній формат Дня військово-морського флоту був заснований у 2017 році, це буде перший рік, коли атомні підводні човни не буде задіяно. Ця зміна, ймовірно, пов'язана насамперед з необхідністю проведення технічного обслуговування і збереження готовності до операцій і навчань", - йдеться в повідомленні.

У розвідці не виключають, що цьому рішенню також сприяли проблеми внутрішньої безпеки після спроби заколоту ПВК "Вагнер".

Також читайте: Кадирівці почали застосовувати тактику часів чеченських воєн 90-х років. Мінують техніку та пускають у бік противника, - розвідка Великої Британії

Автор: 

Велика Британія (5687) росія (66431) флот (347) зовнішня розвідка (482)


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То не тому, просто бояться, що прилетить ...
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14.07.2023 09:14 Відповісти
Или просто не дойдет до места назначения.
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14.07.2023 09:20 Відповісти
Бояться що вилізе ще якийсь ''пірожин'' і захопить оті кораблі
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14.07.2023 09:25 Відповісти
Не "прігожин" а "Саблін"

Вале́рий Миха́йлович Са́блин (1 января 1939 - 3 августа 1976) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский офицер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Военно-морского флота , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0 капитан 3-го ранга , поднявший https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 9 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1975 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB восстание на большом противолодочном корабле «Сторожевой» .

По официальной версии, пытался угнать БПК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Сторожевой » в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швецию .

По версии самого В. Саблина, корабль направлялся в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82 Кронштадт в знак протеста против отхода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 партии и правительства от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD ленинских положений в строительстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC социализма с целью выступить по Центральному телевидению с обращением к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Брежневу и изложением своих взглядов
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14.07.2023 11:31 Відповісти
Нам ни холоднно,ни жарко....Подводные лодки репоедов -головняк американцев..
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14.07.2023 09:28 Відповісти
А было бы забавно, если во время парада какой-нибудь новый "броненосец в потёмках" поднимет не тот флаг.
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14.07.2023 10:06 Відповісти
Флаг - это полбеды, а если ******** от души по пунктам принятия решений.
Начиная с трибуны принимающих парад.
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14.07.2023 12:24 Відповісти
Вот подтверждение истории с "Курском" и Березовским.
Путин боится, как бы экипаж не психанул без всякого сговора с кем-то ещё.
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14.07.2023 12:10 Відповісти
 
 