У Росії не залучатимуть атомні підводні човни до святкування дня ВМС РФ після повстання Пригожина, - британська розвідка
Атомні підводні човни Північного флоту РФ не братимуть участі в головному огляді флоту на День військово-морських сил РФ 30 липня у Санкт-Петербурзі.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.
"12 липня 2023 року російські державні ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участі в основному огляді флоту до Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі 30 липня 2023 року. Оскільки нинішній формат Дня військово-морського флоту був заснований у 2017 році, це буде перший рік, коли атомні підводні човни не буде задіяно. Ця зміна, ймовірно, пов'язана насамперед з необхідністю проведення технічного обслуговування і збереження готовності до операцій і навчань", - йдеться в повідомленні.
У розвідці не виключають, що цьому рішенню також сприяли проблеми внутрішньої безпеки після спроби заколоту ПВК "Вагнер".
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По официальной версии, пытался угнать БПК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Сторожевой » в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швецию .
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Начиная с трибуны принимающих парад.
Путин боится, как бы экипаж не психанул без всякого сговора с кем-то ещё.