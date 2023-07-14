У Росії не залучатимуть атомні підводні човни до святкування дня ВМС РФ після повстання Пригожина, - британська розвідка

Атомні підводні човни Північного флоту РФ не братимуть участі в головному огляді флоту на День військово-морських сил РФ 30 липня у Санкт-Петербурзі.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"12 липня 2023 року російські державні ЗМІ повідомили, що атомні підводні човни Північного флоту Росії не братимуть участі в основному огляді флоту до Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі 30 липня 2023 року. Оскільки нинішній формат Дня військово-морського флоту був заснований у 2017 році, це буде перший рік, коли атомні підводні човни не буде задіяно. Ця зміна, ймовірно, пов'язана насамперед з необхідністю проведення технічного обслуговування і збереження готовності до операцій і навчань", - йдеться в повідомленні.

У розвідці не виключають, що цьому рішенню також сприяли проблеми внутрішньої безпеки після спроби заколоту ПВК "Вагнер".

Також читайте: Кадирівці почали застосовувати тактику часів чеченських воєн 90-х років. Мінують техніку та пускають у бік противника, - розвідка Великої Британії