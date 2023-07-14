Байден дозволив Пентагону направити до 3 000 резервістів до Європи на тлі війни в Україні, - CNN

Президент США Джо Байден уповноважив Пентагон направити до 3 000 американських резервістів до Європи, оскільки продовжується війна Росії в Україні.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на джерела CNN.

США мають понад 100 000 військовослужбовців у Європі, і ця кількість зросла з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Згідно з новим розпорядженням, резервісти братимуть участь в операції "Атлантична рішучість" - постійному ротаційному розгортанні, яке зміцнює НАТО і його східний фланг. Нещодавно підписаний указ визначає операцію "Атлантична рішучість" як операцію на випадок надзвичайних ситуацій, що надає резервістам такі ж переваги, як і військовослужбовцям строкової служби.

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"Це нове призначення принесе користь військовослужбовцям та їхнім сім'ям завдяки розширенню повноважень, пільг та доступу до сил і засобів Резервного компоненту", - заявив на пресбрифінгу директор Оперативного управління Об'єднаного штабу США генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Як зазначається, це дозволяє Пентагону відправити більше сил і засобів на допомогу Європейському командуванню США.

Додаткові війська, швидше за все, працюватимуть у сфері логістики й забезпечення, а також у медичних сферах, таких як стоматологія та охорона здоров'я.

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З 2014 року американські війська розгорнуті в Європі в рамках операції "Атлантична рішучість" для співпраці з союзниками та партнерами в регіоні. Прес-секретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер додав, що нове призначення дозволить Міністерству оборони "надавати кращу системну підтримку і підтримувати наші сили".

"Це охоплює такі речі, як підвищення швидкості укладання контрактів, виплати, пов'язані з персоналом, які надають мобілізованим резервістам такі ж переваги, як і військовослужбовцям активних компонентів. Це також, як операція на рівні міністра, посилює нашу здатність відстежувати витрати, безпосередньо пов'язані з цією непередбачуваною ситуацією", - додав Райдер.

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