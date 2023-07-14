Данілов - про критику Воллеса: Це не його справжня позиція. Сказав на емоціях
Секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес дозволив собі слова про те, що Україна має більше дякувати Заходу за допомогу в війні проти РФ, на емоціях.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Guardian.
"Я б не звертав особливої уваги на те, що він сказав. Кожен може щось сказати, коли він емоційний, а потім пошкодувати про це… Я точно знаю, що це не його справжня позиція", - сказав Данілов.
На думку секретаря РНБО, слова Воллеса є "поодиноким необдуманим вибухом", а не "ознакою втоми", що нібито проникає серед українських союзників.
Данілов наголосив, що Україна завжди була вдячна за підтримку Заходу.
"Ми хотіли б більше, але ми вдячні за те, що вже маємо", - сказав він.
При цьому Данілов особливо виділив допомогу від Великої Британії, протиставляючи її деяким іншим країнам.
"Якби всі так допомагали нам, як допомагає нам Британія, у нас була б зовсім інша ситуація", - сказав він.
Данілов зауважив, що зокрема завдяки Великій Британії, а також США, Україна змогла витримати перший період війни.
"Першим, з ким наш президент спілкувався на початку війни, був Борис [Джонсон]. У мене все ще зберігається цей історичний запис", - сказав секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією. Президент України Володимир Зеленський відповів так: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". Пізніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко додав, що не варто показувати Росії, що між Україною та партнерами можуть бути якісь непорозуміння.
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Нагадую - рік тому Джо так само огризався на прохання надати зброю.
Так що то не про подяку. Все що вони роблять - вони роблять для своїх виборців. І нічого в розріз з їх побажаннями. Якщо маєте протилежні факти - наведіть.
Твій Володя артист, загрався у Напольйони, забувся, що він не на сцені звичного швпіто, а перед ним не лохи, а здорові, відповідальні люди.
І хамити може тобі, і таким же поціновувачам таланту гри на роялі. А країнам, які утримують Україну, яку він по непорозумінні очолює, від щирого серця дякувати!
«Я б не звертав особливої уваги на те, що він [Волес] сказав.»
Джерело:
Наїджати та биковати на тих, хто тобі допомагає та дбає за твою країну більше, чим ти!
Навіщо . ?
На який сайт не зайдеш , там коментарі Данілових та ін - а он Воллес сказав , а он Воллес то - а он Воллес сьо . Він вже може й сам забув що говорив , а ви все ворушите минуле .
тому ви й натикаєтесь всюди на те, що сказав Волес, а не про те, що наригало зеленське.
https://t.me/babchenko77/8081
Так вот. Знаете, что вчера произошло? Вчера Президент Украины официально на весь мир на сцене саммита в глазах пересичного европейца провалил тест «Свой-чужой». Среднестатистический европеец такое розовой шкурой чувствует - не наш. Не наш менталитет. Не наша модель поведения. Не надо. Не хочу. Помогать - да. К себе в дом - нет.
Нельзя пердеть на балу у Королевы.
Не принято.
Чтобы Борис Джонсон - самый эскцентричный из всех премьеров Британии - вот так с барского плеча приказывал министру обороны позвонить этому черту, а тот, как пионерчик, вскакивал и с улыбкой играл роль дурачка в быдло-шоу - да это вообще ******...
Германию обосрали, Президента баварской сосиской назвали, Байдена говном как только не поливали, с Израилем разосрались - только Британии в списке недоставало.
Ну… Что сказать. Не надо удивляться потом очередным неприятным открытиям.
Ваш Дед.
Вибачіться за бикування і подякуйте Британії та всім союзникам за допомогу.
Потім, через будь ласка, попросите, що потрібно.
То що там зі здобутками саміту?
Кажуть, що до його обтікаємих формулювань про все хороше, проти всього паганого, приклав руку не тільки Столтенберг а й сам глав-завгосп Зеленського, від імені України?
Судячи з сорочки в яку був вдягнений Воллес, те що він сказав то була не його позиція ...
(Данілов)