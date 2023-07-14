Данілов - про критику Воллеса: Це не його справжня позиція. Сказав на емоціях

Секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес дозволив собі слова про те, що Україна має більше дякувати Заходу за допомогу в війні проти РФ, на емоціях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Guardian.

"Я б не звертав особливої уваги на те, що він сказав. Кожен може щось сказати, коли він емоційний, а потім пошкодувати про це… Я точно знаю, що це не його справжня позиція", - сказав Данілов.

На думку секретаря РНБО, слова Воллеса є "поодиноким необдуманим вибухом", а не "ознакою втоми", що нібито проникає серед українських союзників.

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Данілов наголосив, що Україна завжди була вдячна за підтримку Заходу.

"Ми хотіли б більше, але ми вдячні за те, що вже маємо", - сказав він.

При цьому Данілов особливо виділив допомогу від Великої Британії, протиставляючи її деяким іншим країнам.

"Якби всі так допомагали нам, як допомагає нам Британія, у нас була б зовсім інша ситуація", - сказав він.

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Данілов зауважив, що зокрема завдяки Великій Британії, а також США, Україна змогла витримати перший період війни.

"Першим, з ким наш президент спілкувався на початку війни, був Борис [Джонсон]. У мене все ще зберігається цей історичний запис", - сказав секретар РНБО.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією. Президент України Володимир Зеленський відповів так: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". Пізніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко додав, що не варто показувати Росії, що між Україною та партнерами можуть бути якісь непорозуміння.