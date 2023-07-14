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Данілов - про критику Воллеса: Це не його справжня позиція. Сказав на емоціях

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес дозволив собі слова про те, що Україна має більше дякувати Заходу за допомогу в війні проти РФ, на емоціях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Guardian.

"Я б не звертав особливої уваги на те, що він сказав. Кожен може щось сказати, коли він емоційний, а потім пошкодувати про це… Я точно знаю, що це не його справжня позиція", - сказав Данілов.

На думку секретаря РНБО, слова Воллеса є "поодиноким необдуманим вибухом", а не "ознакою втоми", що нібито проникає серед українських союзників.

Читайте: Ми не Amazon та не можемо передати Україні всю зброю з власних запасів, - Воллес

Данілов наголосив, що Україна завжди була вдячна за підтримку Заходу.

"Ми хотіли б більше, але ми вдячні за те, що вже маємо", - сказав він.

При цьому Данілов особливо виділив допомогу від Великої Британії, протиставляючи її деяким іншим країнам.

"Якби всі так допомагали нам, як допомагає нам Британія, у нас була б зовсім інша ситуація", - сказав він.

Також читайте: Зеленський відповів Воллесу про вдячність за допомогу: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". ВIДЕО

Данілов зауважив, що зокрема завдяки Великій Британії, а також США, Україна змогла витримати перший період війни.

"Першим, з ким наш президент спілкувався на початку війни, був Борис [Джонсон]. У мене все ще зберігається цей історичний запис", - сказав секретар РНБО.

Читайте також: Пристайко про слова Зеленського щодо подяки Воллесу щоранку: Не варто показувати Росії, що між Україною і партнерами можуть бути якісь непорозуміння

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією. Президент України Володимир Зеленський відповів так: "Можемо зранку просинатися і дякувати міністру особисто". Пізніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко додав, що не варто показувати Росії, що між Україною та партнерами можуть бути якісь непорозуміння.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+16
Це він натякнув що зелені занадто зажерлися, і їхній піз**ж на Заході ніхто серйозно несприймає!
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14.07.2023 09:33 Відповісти
+15
дєрьмак явно приказав своїм слугам пересратись з союзниками. а то ***** не задоволений його роботою в оп-і.
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14.07.2023 09:34 Відповісти
+15
Відразу після виборів 19-го я тут писав, що Зеленський то такий собі маменькін синочок - егоцентричне, закомплексоване, підле, брехливе і злопам`ятне чмо, яке в дитинстві чмурили однолітки. От воно, коли виросло і мстить всім навколо за отримані образи. І то відчуття образи і помсти в ньому настільки сильне, що він не здатен ні адекватно себе поводити, ні адекватно реагувати на слова та дії інших, ні навіть формулювати власні думки. Як він казав - "Я ваш вирок"...
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14.07.2023 09:49 Відповісти
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И этот туда же. Вообще-то зеленский мог бы и сам пояснить свою "настоящую" позицию. Если она у него, конечно, есть.
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14.07.2023 09:31 Відповісти
Так сами же и довели до "эмоций"!Данилов,не передёргивай...Или это такой "хитрый" план-разоср@тся с союзниками?
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14.07.2023 09:32 Відповісти
Якщо у вас працює довготривала пам'ять, то ви повинні розуміти що справа не у подяках)) То така стандартна відповідь на прохання не зволікати та пришвидшити те що вже самі ОБІЦЯЛИ))

Нагадую - рік тому Джо так само огризався на прохання надати зброю.

Так що то не про подяку. Все що вони роблять - вони роблять для своїх виборців. І нічого в розріз з їх побажаннями. Якщо маєте протилежні факти - наведіть.
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14.07.2023 10:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9Uv6vm6PDCM
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14.07.2023 10:23 Відповісти
Маємо факти.
Твій Володя артист, загрався у Напольйони, забувся, що він не на сцені звичного швпіто, а перед ним не лохи, а здорові, відповідальні люди.
І хамити може тобі, і таким же поціновувачам таланту гри на роялі. А країнам, які утримують Україну, яку він по непорозумінні очолює, від щирого серця дякувати!
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14.07.2023 12:10 Відповісти
Це він натякнув що зелені занадто зажерлися, і їхній піз**ж на Заході ніхто серйозно несприймає!
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14.07.2023 09:33 Відповісти
Та вже не зажерлися, а оху*ли:

«Я б не звертав особливої уваги на те, що він [Волес] сказав.»
Джерело:
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14.07.2023 10:08 Відповісти
Заткнулись бы вы уже. Ведь только хуже делаете.
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14.07.2023 09:33 Відповісти
Ну по факту воллес прав.
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14.07.2023 09:33 Відповісти
дєрьмак явно приказав своїм слугам пересратись з союзниками. а то ***** не задоволений його роботою в оп-і.
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14.07.2023 09:34 Відповісти
Досить сцяння в очі, ветеринар віслюків шапіто!
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14.07.2023 09:34 Відповісти
Зате у Зе-неЛОХа це його справжня позиція:
Наїджати та биковати на тих, хто тобі допомагає та дбає за твою країну більше, чим ти!
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14.07.2023 09:36 Відповісти
Дно
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14.07.2023 09:38 Відповісти
Скільки можна мусолити сказане Воллесом ? Ну сказав то й сказав , йому відповіли , все ,, проїхали цю тему .. Так ніт , треба ще місяців зо два - розбирати його репліку ледве не по букві . !!
Навіщо . ?
На який сайт не зайдеш , там коментарі Данілових та ін - а он Воллес сказав , а он Воллес то - а он Воллес сьо . Він вже може й сам забув що говорив , а ви все ворушите минуле .
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14.07.2023 09:39 Відповісти
А що, навіть на єдиному марафоні про то говорять? Чи там про то ні, ні...
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14.07.2023 09:51 Відповісти
До речі, проблема не в тому, що сказав Воллес чи навіть Данілов, проблема в тому, що в черговий раз зморозило то зелене чмо.
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14.07.2023 09:52 Відповісти
Я не знаю що мелють на марафоні , бо його не дивлюся , а проблема якраз у тому що в інтернеті , повсюди " жують сказане саме Воллесом , а не Зе .
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14.07.2023 09:56 Відповісти
Так справа в тому, що висране ЗЕ то є черговий порожній пук ідіота, але, на жаль, у відповідь, сказане Воллесом, може нам дуже дорого коштувати. А то вже проблема.
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14.07.2023 10:01 Відповісти
важко уявити, що данілов дозволило б собі прокоментувати те, що виригало зеленське словами "я б не звертав особливої уваги на те, що він сказав...". це ж стосується й інших "позитивних", які обсмоктують слова Волеса, а не зеленського.
тому ви й натикаєтесь всюди на те, що сказав Волес, а не про те, що наригало зеленське.
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14.07.2023 11:36 Відповісти
так і напрошується - "так ета же савсєм другоє"
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14.07.2023 09:40 Відповісти
Хамить не надо! Врать не надо! И засунуть свои квартальные замашки подальше себе в ОПу!

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14.07.2023 09:43 Відповісти
Воно щей не таке може сказанути -https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM
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14.07.2023 09:44 Відповісти
стулите пелькi зеленi потвори((всi вже бачать,що поки ви при владi-не бачити нам НАТО
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14.07.2023 09:46 Відповісти
Данілов невдало імітує оракула, хоч йому більше личить костюмчик белбоя
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14.07.2023 09:47 Відповісти
?
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14.07.2023 09:56 Відповісти
якого хера цей молодший брат поровознюка коментує любу тему? він же імбецил?
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14.07.2023 09:47 Відповісти
"зелений квартал" згідно написаного фсбе рашистського сценарію і дальше робить "титанічні зусилля" щоб якнайбільше напаскудити Україні і її народу.Якщо Волес , щось сказав на емоціях,то емоції ці визвані фсбешним словесним поносом "зеленої влади" зельц"-сказав,пристайко добавив, данілов піддуває і потихенько створюється "негативне болото" для України у відносинах із одним з основних помічників у допомозі Україні в часі війни з рашистом...
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14.07.2023 09:48 Відповісти
Черговий БОВДУР!!!!
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14.07.2023 09:49 Відповісти
Друзі,ви забули! Що Данілов хоче нам повідомити,треба не по його словах дивитися,а на його одяг . Цікаво,який у нього в цей момент був прикид?
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14.07.2023 09:49 Відповісти
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14.07.2023 09:49 Відповісти
Відразу після виборів 19-го я тут писав, що Зеленський то такий собі маменькін синочок - егоцентричне, закомплексоване, підле, брехливе і злопам`ятне чмо, яке в дитинстві чмурили однолітки. От воно, коли виросло і мстить всім навколо за отримані образи. І то відчуття образи і помсти в ньому настільки сильне, що він не здатен ні адекватно себе поводити, ні адекватно реагувати на слова та дії інших, ні навіть формулювати власні думки. Як він казав - "Я ваш вирок"...
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14.07.2023 09:49 Відповісти
Люблю іноді перечитувати комментарі статей в 19-му році, і часто зустрічаю вислови порохоботів, що буде війна, і будуть великі страждання. Ще один із висновків: деякі дебіли тоді писали шо Зе "патріот, підніме економіку, домовиться з путіним, поверне наших імігрантів з Европи, поборе коррупцію, і т.д. і т.п.", причому багато з тих комментаторів ще й досі на Цензорі, і досі захищають Найвеличнішого
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14.07.2023 11:16 Відповісти
Зебілізм хвороба невиліковна.
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14.07.2023 11:20 Відповісти
Так.Це втома від бидляцтва і хамства Зєлєнского і со.
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14.07.2023 09:53 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%86%D0%BF%D0%B0
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14.07.2023 10:07 Відповісти
Як у анекдоті: "Боря! Домой! - Я что, замерз? - Нет, тьі кушать хочешь!"
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14.07.2023 10:03 Відповісти
До речі, текст на цю тему. Варто почитати, тут сказано про головне, що натворив Зеленський, а то вже не жарти, то нам ще аукнеться:
https://t.me/babchenko77/8081
Так вот. Знаете, что вчера произошло? Вчера Президент Украины официально на весь мир на сцене саммита в глазах пересичного европейца провалил тест «Свой-чужой». Среднестатистический европеец такое розовой шкурой чувствует - не наш. Не наш менталитет. Не наша модель поведения. Не надо. Не хочу. Помогать - да. К себе в дом - нет.
Нельзя пердеть на балу у Королевы.
Не принято.

Чтобы Борис Джонсон - самый эскцентричный из всех премьеров Британии - вот так с барского плеча приказывал министру обороны позвонить этому черту, а тот, как пионерчик, вскакивал и с улыбкой играл роль дурачка в быдло-шоу - да это вообще ******...

Германию обосрали, Президента баварской сосиской назвали, Байдена говном как только не поливали, с Израилем разосрались - только Британии в списке недоставало.
Ну… Что сказать. Не надо удивляться потом очередным неприятным открытиям.
Ваш Дед.
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14.07.2023 10:07 Відповісти
Настоящую позицию Уоллеса (и не только его) зеленым господам лучше не знать. Спать не будут и делать под себя.
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14.07.2023 10:07 Відповісти
говоряща голова єрмака отримала вказівку фсб настроїти ввесь активний антирашівський спротив проти України і їм це вдалося. Не вдалося, за чотири роки, знищити ЗСУ і ВПК, так вдається настроїти волелюбний світ проти нас.
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14.07.2023 10:14 Відповісти
іншими словами Воллес сказав на емоціях, а наш лідор сказав, після того , як все обдумав і зважив, так ?????
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14.07.2023 10:21 Відповісти
Досить свистіти.
Вибачіться за бикування і подякуйте Британії та всім союзникам за допомогу.
Потім, через будь ласка, попросите, що потрібно.
То що там зі здобутками саміту?
Кажуть, що до його обтікаємих формулювань про все хороше, проти всього паганого, приклав руку не тільки Столтенберг а й сам глав-завгосп Зеленського, від імені України?
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14.07.2023 10:22 Відповісти
Цікаво було б побачити емоції Данілова, якби йому насрали на голову. )
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14.07.2023 10:23 Відповісти
Данілов у нас вже "видатний психолух", читає думки Воллеса, що той сказав, а що хотів сказати. Да-да, все понарошку, втішайтеся цим, зелебоби. та і порохоботи теж, все перед самітом нили, що зеля не поїде на самміт. От поїхав, радійте! краще б не їздив.
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14.07.2023 10:27 Відповісти
Ну,так-Данілову,як фахівцю,близька й зрозуміла психологія й поведінкові моделі биків,баранів та інших представників "фауни"! Воллес -то інше,нетипове,й тому незрозуміле!
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14.07.2023 10:46 Відповісти
Гнидота зелена. Уоллес силою примушував взяти Джевеліни, Стінгери, Енлави, і ще багато чого, з чим ми змогли зустріти ворога під час вторгнення. Бо зельоно-шашлична брігада і чути не хотіла про озброєння Армії. Виконували дані Пуйлу обіцянки.
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14.07.2023 10:52 Відповісти
Цитати епохи "офісних мудреців":

Судячи з сорочки в яку був вдягнений Воллес, те що він сказав то була не його позиція ...
(Данілов)
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14.07.2023 12:15 Відповісти
Не суди по розумових і моральних параметрах своєї зельоної шобли, Данілов. Західні політики такого рівня як Воллес балабольством не займаються, а висловлюють вже узгоджену з першими особами держави і партнерами позицію. Від Воллеса прозвучало попередження - наглість не на користь Україні, потрібно діяти дипломатичніше, мати повагу до партнерів.
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14.07.2023 13:51 Відповісти
 
 