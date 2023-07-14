Ворог лишив на бойовому чергуванні два ракетоносії, рівень ракетної небезпеки дуже високий, - ОК "Південь"
У Чорному морі з ночі перебувають на чергуванні два російських ракетоносії з 12 "Калібрами".
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказала керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Очевидно, переглянувши прогноз погоди, ворог підготувався і залишив на бойовому чергуванні два ракетоносії: один надводний і один підводний. Той шторм, який вирував на морі, не був для них критичним. Вони цілком могли застосувати своє ракетне озброєння, а споряджені вони разом до 12 "Калібрами". Такий рівень ракетної небезпеки ми оцінюємо як дуже високий, і застосування їх цілком можливе", - сказала Гуменюк.
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Ну и где этот морской дрЫн, зеля, где?