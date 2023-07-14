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Новини Війна
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Ворог лишив на бойовому чергуванні два ракетоносії, рівень ракетної небезпеки дуже високий, - ОК "Південь"

калібр

У Чорному морі з ночі перебувають на чергуванні два російських ракетоносії з 12 "Калібрами".

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказала керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, переглянувши прогноз погоди, ворог підготувався і залишив на бойовому чергуванні два ракетоносії: один надводний і один підводний. Той шторм, який вирував на морі, не був для них критичним. Вони цілком могли застосувати своє ракетне озброєння, а споряджені вони разом до 12 "Калібрами". Такий рівень ракетної небезпеки ми оцінюємо як дуже високий, і застосування їх цілком можливе", - сказала Гуменюк.

Також читайте: Можливі дронові атаки Росії через нові поставки з Ірану, рівень ракетної загрози - високий, - ОК "Південь"

Автор: 

корабель (1618) ракети (4093) Гуменюк Наталія (804)


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Знищення ворожих ракетоносіїв має бути пріоритетом збройних сил України.
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14.07.2023 09:45 Відповісти
... Нептун, Морський дрон... це все вже є ... (с) социальная реклама на телемарафете.

Ну и где этот морской дрЫн, зеля, где?
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14.07.2023 09:46 Відповісти
Цікаво чому ці два корита ще не на дні, як і увесь чф?
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14.07.2023 09:47 Відповісти
 
 