Понад 80% українців вважають, що переговори з Росією про припинення вогню не на часі, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

86,6% українців вважають, що переговори про припинення бойових дій із Російською Федерацією не можуть початися до закінчення контрнаступу ЗСУ або тільки після повернення українських територій на кордони 1991 року.

Такі результати опитування українців, проведеного Центром Разумкова на замовлення видання ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 76,8% українців не бажають, щоб переговори розпочалися навіть після контрнаступу. Проте 9,8% погоджуються, що це може статися після контрнаступу.

Водночас 9,6% вважають, що переговори щодо припинення вогню мають відбуватися після виходу ЗСУ на лінію розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

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28,4% опитаних українців вважають, що говорити з країною-агресором можна лише після відновлення суверенітету України над усіма територіями станом на 1991 рік.

Більшість українців (38,8%) впевнені, що такі переговори не потрібні. Це найпопулярніша відповідь у всіх регіонах країни.

На заході України проти переговорів з агресором виступають 53,3% респондентів. На півдні країни цей показник становить 37,1%, на сході – 33,6%, у центрі – 32,6%.

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