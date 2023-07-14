Понад 80% українців вважають, що переговори з Росією про припинення вогню не на часі, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА
86,6% українців вважають, що переговори про припинення бойових дій із Російською Федерацією не можуть початися до закінчення контрнаступу ЗСУ або тільки після повернення українських територій на кордони 1991 року.
Такі результати опитування українців, проведеного Центром Разумкова на замовлення видання ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 76,8% українців не бажають, щоб переговори розпочалися навіть після контрнаступу. Проте 9,8% погоджуються, що це може статися після контрнаступу.
Водночас 9,6% вважають, що переговори щодо припинення вогню мають відбуватися після виходу ЗСУ на лінію розмежування станом на 23 лютого 2022 року.
28,4% опитаних українців вважають, що говорити з країною-агресором можна лише після відновлення суверенітету України над усіма територіями станом на 1991 рік.
Більшість українців (38,8%) впевнені, що такі переговори не потрібні. Це найпопулярніша відповідь у всіх регіонах країни.
На заході України проти переговорів з агресором виступають 53,3% респондентів. На півдні країни цей показник становить 37,1%, на сході – 33,6%, у центрі – 32,6%.
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1. Любая война заканчивается переговорами "о мире", т.е. изначально дебильная формулировка вопроса.
2. Когда должны начаться такие переговоры - это тоже дебильный вопрос для "предсказателей будущего"
3. А вот "При каких обстоятельствах могут начаться такие переговоры" - это вопрос правильный и актуальный. И ответ на этот вопрос и показал бы какая каша в голове у простых граждан на этот счет.
Эта, т.н. "социология" показывает эмоциональное настроение граждан и не более того. Инструментальности - ноль. Пользы для нашей победы - ноль
"Центр Разумкова" - браво! Заказ от ОП выполнен. Материальчик для "марафона" есть.
Цитую: ""При каких обстоятельствах могут начаться такие переговоры" - это вопрос правильный и актуальный. И ответ на этот вопрос и показал бы какая каша в голове у простых граждан на этот счет
А вот такой вапрос в опитуванні якраз і присутній. Абстаятєльства такіє: перемовини починаються або при закінченні контрнаступу, або після звільнення всіх окупованих територій. Простиє гражданє (86,6%) на етот вапрос і атвєтілі. Надо просто чітать, пєрєд пісанієм аналіза
2. Вы сами подтверждаете мой тезис о не профессионально сформулированном вопросе. Поясню:
Вопрос: Когда, по вашему могут начаться мирные переговоры?
Варианты ответов:
- после завершения нашего наступления
- после освобождения наших территорий
Вопрос "когда", а ответы "при каких обстоятельствах". Это и называется не инструментальное исследование: когда непонятно что имел в виду интервьюер и когда непонятно что имел в виду респондент в своем ответе.
На самом деле, вопрос "При каких обстоятельствах могут начаться мирные переговоры" является аксиомическим (это когда ответ очевиден). Ответ на него однозначен: "Когда обе стороны сядут за стол переговоров". Т.е. задавать такой вопрос с одной стороны глупо, а с другой стороны произвольные ответы покажут полную кашу в голове респондентов. Была ли у "центра Разумкова" цель выяснить/показать/подтвердить, что в голове у украинцев полная каша на этот счет? Сомеваюсь. Задача была заработать бабла и дать необходимый материальчик для "марафона".
Могу вам и дальше по полочкам разложить что и как дальше надо было делать с таким непростым исследованием, чтобы сделать это профессионально. Но ... кому это надо? ...
Кидає арахам шапку через Чонгар і кричить - а отам я коноплі посаджу !
(всі розбігаються і кидаються в море, бо зрозуміло що питання серйозне і шансів обмаль.)
Там натуральне гетто,але,можливо комусь і подобається...
І почати цей опрос треба с депутатів, суддів , прокурорів та інших чиновників.
У Гордона вже спитали. І ???