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Понад 80% українців вважають, що переговори з Росією про припинення вогню не на часі, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

переговори

86,6% українців вважають, що переговори про припинення бойових дій із Російською Федерацією не можуть початися до закінчення контрнаступу ЗСУ або тільки після повернення українських територій на кордони 1991 року.

Такі результати опитування українців, проведеного Центром Разумкова на замовлення видання ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 76,8% українців не бажають, щоб переговори розпочалися навіть після контрнаступу. Проте 9,8% погоджуються, що це може статися після контрнаступу.

Водночас 9,6% вважають, що переговори щодо припинення вогню мають відбуватися після виходу ЗСУ на лінію розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

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28,4% опитаних українців вважають, що говорити з країною-агресором можна лише після відновлення суверенітету України над усіма територіями станом на 1991 рік.

Більшість українців (38,8%) впевнені, що такі переговори не потрібні. Це найпопулярніша відповідь у всіх регіонах країни.

Понад 80% українців вважають, що переговори з Росією про припинення вогню не на часі, - опитування Центру Разумкова 01

На заході України проти переговорів з агресором виступають 53,3% респондентів. На півдні країни цей показник становить 37,1%, на сході – 33,6%, у центрі – 32,6%.

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Автор: 

опитування (1985) Центр Разумкова (209) переговори з Росією (1319)


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Топ коментарі
+13
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14.07.2023 09:56 Відповісти
+6
Ну так 80 % автомат в руки и вперед. А то только в опросах участвуете, а как повестку вам дают, то вы сразу в кусты
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14.07.2023 09:48 Відповісти
+6
чесно кажучи, нуль довіри до усіх цих опитувань. Вони усі заказні, ніхто б безкоштовно їх не робив і основний замовник - ОП.
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14.07.2023 09:49 Відповісти
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Справа в тому, що глядачі ************ впевнені, що ми вже паРашку перемогли, тому ще два-три тижні і все....то нащо перемовини...
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14.07.2023 09:55 Відповісти
Вважає шо ті хто сидить на дивані проти припинення вогню?
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14.07.2023 10:01 Відповісти
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14.07.2023 13:19 Відповісти
Ну так 80 % автомат в руки и вперед. А то только в опросах участвуете, а как повестку вам дают, то вы сразу в кусты
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14.07.2023 09:48 Відповісти
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14.07.2023 09:56 Відповісти
Чомусь місцева публіка зовсім не поділяє цю справедливу думку Юрія Віталйовича
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14.07.2023 10:01 Відповісти
Говори за себе, а не за всіх.
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14.07.2023 10:02 Відповісти
Пишучи про публіку, я природньо не мав на увазі професіоналів
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14.07.2023 10:07 Відповісти
тепер я спокійно дивлюся на величезний мобілізаційний ресурс в Україні - бажаючих йти до москви мільйони
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14.07.2023 09:49 Відповісти
чесно кажучи, нуль довіри до усіх цих опитувань. Вони усі заказні, ніхто б безкоштовно їх не робив і основний замовник - ОП.
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14.07.2023 09:49 Відповісти
і саме головне, а хто вам сказав, що кремль хоче перемовин? чи він взагалі вважає Україну стороною перемовин? Ця війна надовго, до зміни влади в рф.
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14.07.2023 09:51 Відповісти
Тоже так думаю. Но вот и смена власти может ничего не изменить. Хотя могут произойти какие-то из ряда вон события
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14.07.2023 09:56 Відповісти
Согласен. Тут скорее наоборот: 73 % устали от войны и уже бы все бы это закончилось хоть как нибудь. НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ. Это ж помните чьи слова?
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14.07.2023 09:51 Відповісти
Причому сплачує ці опитування бюджетним коштом..тобто на@бують нас за наші гроші..
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14.07.2023 09:56 Відповісти
Статистика ваша БРЕШЕ.
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14.07.2023 09:51 Відповісти
переговори можуть бути коли сторони стоять кожен на своїй землі
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14.07.2023 09:51 Відповісти
Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья ... .
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14.07.2023 09:52 Відповісти
Социология в своем лучшем виде - бестолков и не о чём.
1. Любая война заканчивается переговорами "о мире", т.е. изначально дебильная формулировка вопроса.
2. Когда должны начаться такие переговоры - это тоже дебильный вопрос для "предсказателей будущего"
3. А вот "При каких обстоятельствах могут начаться такие переговоры" - это вопрос правильный и актуальный. И ответ на этот вопрос и показал бы какая каша в голове у простых граждан на этот счет.

Эта, т.н. "социология" показывает эмоциональное настроение граждан и не более того. Инструментальности - ноль. Пользы для нашей победы - ноль

"Центр Разумкова" - браво! Заказ от ОП выполнен. Материальчик для "марафона" есть.
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14.07.2023 09:59 Відповісти
Ви прочитали хоча б перший абзац статті? Чи тільки заголовок?
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14.07.2023 10:03 Відповісти
При чем тут статья? В статье есть данные с четкой формулировкой вопроса и вариантами ответов, т.е. первоисточник. Я давал экспертный анализ первоисточника. Т.к. в отличии от вас, я профессионально занимался социологическими исследованиями. И деньги нам платили не коррупционное ОП (за "нужные результаты"), а такие компании как АТБ, Nestlе, P&G и т.п.
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14.07.2023 10:16 Відповісти
Цитую. "Кагда должни начаться такіє пєрєговори -... дебільний вапрос" Таково вопроса "кагда" т.ч. конкретні дати в опитувані взагалі нема, пане експьорт
Цитую: ""При каких обстоятельствах могут начаться такие переговоры" - это вопрос правильный и актуальный. И ответ на этот вопрос и показал бы какая каша в голове у простых граждан на этот счет
А вот такой вапрос в опитуванні якраз і присутній. Абстаятєльства такіє: перемовини починаються або при закінченні контрнаступу, або після звільнення всіх окупованих територій. Простиє гражданє (86,6%) на етот вапрос і атвєтілі. Надо просто чітать, пєрєд пісанієм аналіза
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14.07.2023 10:28 Відповісти
1. Я привел пример "Когда" просто для наглядности не профессионального подхода к формулировкам вопроса.
2. Вы сами подтверждаете мой тезис о не профессионально сформулированном вопросе. Поясню:
Вопрос: Когда, по вашему могут начаться мирные переговоры?
Варианты ответов:
- после завершения нашего наступления
- после освобождения наших территорий
Вопрос "когда", а ответы "при каких обстоятельствах". Это и называется не инструментальное исследование: когда непонятно что имел в виду интервьюер и когда непонятно что имел в виду респондент в своем ответе.

На самом деле, вопрос "При каких обстоятельствах могут начаться мирные переговоры" является аксиомическим (это когда ответ очевиден). Ответ на него однозначен: "Когда обе стороны сядут за стол переговоров". Т.е. задавать такой вопрос с одной стороны глупо, а с другой стороны произвольные ответы покажут полную кашу в голове респондентов. Была ли у "центра Разумкова" цель выяснить/показать/подтвердить, что в голове у украинцев полная каша на этот счет? Сомеваюсь. Задача была заработать бабла и дать необходимый материальчик для "марафона".
Могу вам и дальше по полочкам разложить что и как дальше надо было делать с таким непростым исследованием, чтобы сделать это профессионально. Но ... кому это надо? ...
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14.07.2023 11:28 Відповісти
Я думал зебил и Разумков в контрах
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14.07.2023 10:04 Відповісти
Это не тот "Разумков". Просто совпадающие фамилии.
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14.07.2023 10:08 Відповісти
сцена з фільму:

Кидає арахам шапку через Чонгар і кричить - а отам я коноплі посаджу !

(всі розбігаються і кидаються в море, бо зрозуміло що питання серйозне і шансів обмаль.)
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14.07.2023 10:01 Відповісти
А остальные 20% ждунов мечтают сидеть в росийских концлагерях?
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14.07.2023 10:03 Відповісти
Они политикой не интересуются
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14.07.2023 10:05 Відповісти
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14.07.2023 10:08 Відповісти
Треба запитати українців на окупованих територіях,як їм живеться під рашистами.
Там натуральне гетто,але,можливо комусь і подобається...
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14.07.2023 10:11 Відповісти
Так 8 же лет дамбили бамбас. Если б не клятые Бандеровцы, то уже бы давно б зажили
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14.07.2023 10:15 Відповісти
А тепер у тіх 80-ти % -ів щє б запитати , скільки своїх чоловіків та синів вони відправили на фронт.
І почати цей опрос треба с депутатів, суддів , прокурорів та інших чиновників.
У Гордона вже спитали. І ???
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14.07.2023 10:15 Відповісти
Не ***** гнида кацапская. Именно против переговоров те кто воюет или ихние родные воюют. А вот как раз те кого ты перечислил чинуши, барыги и сепарье разное, вот как раз они и входят в 20% *уставших ат вайны* и за перагаворы и возобновление тесных атнашений с кремлевскими *братьями*.
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14.07.2023 10:20 Відповісти
Вот с тебе боте ми першого і спитаєм?
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14.07.2023 10:29 Відповісти
Хтось же замовляє такі опитування з ТАКИМИ питаннями.
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14.07.2023 10:15 Відповісти
Как уже за*бали подстрекатели вбрасывающие такие опросы про переговоры с московскими фашистами. И так уже головой крутишь на все стороны не знаешь откуда прилетит ракета и еще приходится оглядываться чтобы с тылу не прилетел нож в виде договорняка и переговоров. О чем вы хотите переговориться с рашистами убивавшими и насиловавшими ваших детей, жен, родителей, вырезавших живьем пленным части тела и вынимавшими им ложкой глаза? Десятки миллионов разрушеных судеб, беженцев потерявших свои дома и бродящие по миру как бомжи. О чем вы хотите договориться с рашистами? Будь проклят тот навеки кто заявит желание пойти с московскими нацистами на переговоры и мир.
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14.07.2023 10:16 Відповісти
Так давай повністю знищим країну,бо ніякими перемогами і близко не пахне...а свої прокльони-залиш собі і своїм близьким
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14.07.2023 10:23 Відповісти
Да, у вас кацапоидов болотных победами не пахнет уже давно. Чем ближе ЗСУ тем громче визжите что нужна астанавиться
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14.07.2023 10:34 Відповісти
Ну то автомат в руки,і вперед-ногами робити проходи в мінних полях.Чи,хай це робить хтось інший?)
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14.07.2023 10:25 Відповісти
Оно то так, но есть один нюанс. В долгую мы играть не сможем. У нас попросту кончатся мужики. Если играть в долгую и не откроется второй фронт, то нам гайки, к сожалению. Так что нужно правдами и не правдами в войну втянуть хотя бы Польшу.
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14.07.2023 10:33 Відповісти
Ніякого другого фронту не буде.Це не друга світова війна.Проти москалів світ не воює.Он їм свіфт хочуть повернути і це після всього,що вони натворили.
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14.07.2023 10:39 Відповісти
У нас нет другого выбора. Если мы остановимся то Украины не будет и не будет ни мужиков ни баб ни детей ни истории. Придут рашисты и сделают *мариуполь* и *бахмут* из каждого украинского города. А потом на руинах поставят свои флаги и зомбоящики, построят на руинах бараки, завезут из росийской глубинки разную кацапскую и кадыровскую нечисть и напишут что никакой Украины здесь небыло.
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14.07.2023 10:44 Відповісти
То що всіх гнати на війну і посилати на мінні поля?Так буде перемога? Замість україських чоловіків,завезти з близького сходу,щоб вони потім демографію покращували?
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14.07.2023 11:03 Відповісти
Шо ботяры зашипели не нравица?) Все знают шо перемирие по границе фронта это 100% победа Роиси и поэтому никто не даст такого подарка Пуйлу.....будут ДОБИВАТЬ с"ку....как минимум выход до азовского моря а там посмотрят.
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14.07.2023 10:35 Відповісти
Щось не дуже видно черг біля військоматів.Патякати всі можуть.
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14.07.2023 10:37 Відповісти
Повний провал Офісної стратегії з Зомбомарафоном, та подолячною ботофермою!
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14.07.2023 10:49 Відповісти
 
 