Для ворога приходить час розплати, - Череватий про передачу Силам оборони касетних боєприпасів

Російська армія постійно використовує касетні боєприпаси у війні проти України. Однак тапер ЗСУ також мають такі снаряди й "на все приходить час розплати".

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росіяни постійно користуються касетними боєприпасами. Це для них стала практика. Починаючи з війни проти Ічкерії, в Сирії, з початку "гібридної війни" 2014 року і потім повномасштабного вторгнення у 2022 році", - сказав Череватий.

Він наголосив, що армія РФ постійно використовували касетні боєприпаси й зараз це не є виключенням.

"В першу чергу вони б'ють ними з таких реактивних систем залпового вогню як "Смерч" і "Ураган". Вони б'ють по наших позиціях та мирних містах касетними боєприпасами. Тому на все приходить час розплати. Завдяки нашим партнерам, і у нас з'явиться можливість адекватно їм (окупантам, - ред.) відповідати", - зазначив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтвердили доставку касетних боєприпасів до України

Нагадаємо, напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.