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Новини
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Для ворога приходить час розплати, - Череватий про передачу Силам оборони касетних боєприпасів

касетні

Російська армія постійно використовує касетні боєприпаси у війні проти України. Однак тапер ЗСУ також мають такі снаряди й "на все приходить час розплати".

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росіяни постійно користуються касетними боєприпасами. Це для них стала практика. Починаючи з війни проти Ічкерії, в Сирії, з початку "гібридної війни" 2014 року і потім повномасштабного вторгнення у 2022 році", - сказав Череватий.

Він наголосив, що армія РФ постійно використовували касетні боєприпаси й зараз це не є виключенням.

"В першу чергу вони б'ють ними з таких реактивних систем залпового вогню як "Смерч" і "Ураган". Вони б'ють по наших позиціях та мирних містах касетними боєприпасами. Тому на все приходить час розплати. Завдяки нашим партнерам, і у нас з'явиться можливість адекватно їм (окупантам, - ред.) відповідати", - зазначив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтвердили доставку касетних боєприпасів до України

Нагадаємо, напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.

Автор: 

касетні боєприпаси (130) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+14
Можливо достатньо вже молоти язиками, а почати їх їбашити....мудозвони.
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14.07.2023 09:52 Відповісти
+13
Та вже стріляйте ними, годі розповідати і лякати орків, а то порозбігаються і в купу їх більше не зібрати.
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14.07.2023 09:54 Відповісти
+9
Це як з контр наступом. 3 місяці безперервної реклами, а виходить не все так просто. Я в жодному разі не дорікаю військовим, якраз їм велика шана і про подяка. А от базікаючім головам від опи треба язика прикусити
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14.07.2023 10:07 Відповісти
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Можливо достатньо вже молоти язиками, а почати їх їбашити....мудозвони.
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14.07.2023 09:52 Відповісти
А хіба цього не відбувається? З 4 червня звільнено близько 200 кв.км. української землі.
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14.07.2023 10:06 Відповісти
Це як з контр наступом. 3 місяці безперервної реклами, а виходить не все так просто. Я в жодному разі не дорікаю військовим, якраз їм велика шана і про подяка. А от базікаючім головам від опи треба язика прикусити
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14.07.2023 10:07 Відповісти
Просто при владі медійники, у них все як в шоубізнесі: - анонс
- реклама
- трейлер
- другий трейлер
- презентація
- перенос для більшого ажиотажу
....
ще декілька попередніх пунктів в хаотичному порядку
- в підсумку Шнобелівська премія ...

P.s. Ні в якому разі не дорікаю ЗСУ, шана і подяка їм, сором владі і братству 73 ...
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14.07.2023 10:26 Відповісти
Та вже стріляйте ними, годі розповідати і лякати орків, а то порозбігаються і в купу їх більше не зібрати.
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14.07.2023 09:54 Відповісти
Касетних *********** доставлено в Україну певна обмежена кількість, а не овердофіга. Тож використовувати потрібно з розумом. Поризкидатися наліво-направо ними не вийде, бо, на відміну від інших снарядів, касетні ********** погодилися надати тільки США.
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14.07.2023 10:26 Відповісти
Так турки мовчки дали касетники і самохідки 52 калібру під них. Наші ж показують посічені посадки разом з шматками рашистів. Просто без всякої реклами, але орки в курсі.
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14.07.2023 10:44 Відповісти
Бімба пулятиме на русню шматки асфальту?
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14.07.2023 09:57 Відповісти
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14.07.2023 10:28 Відповісти
Сподіваємось, що ці снаряди не згніють на складах👈
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14.07.2023 10:04 Відповісти
Треба не пугать орків,а знищувати.
Особливо на Лиманському напрямку.
Там вони окопи риють на відстані 600м від наших позицій,внаглу...А потім ворожа авіація та артилерія відпрацьовує по нашим бійцям.
Може вже нам треба вдарити касетними та поперти їх назад?
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14.07.2023 10:05 Відповісти
Язиком бити по окупантах легше ніж касетними ************. Одна балабольня.
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14.07.2023 10:07 Відповісти
менше би пиз...ли, було би більше толку. Вже кричали на марафонах і в відосиках - будуть Леопарди, будемо в Криму. А ті Леопарди нічого не рішають бо все заміновано в три лінії
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14.07.2023 10:11 Відповісти
Ще більше гарної русні
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14.07.2023 10:13 Відповісти
Коментарі за мене постах в 4 усе прописали. Нічого навіть добавити. Дяка шановним за те, що ми єдині в думках і мабуть у справах.
Усе буде Україна!
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14.07.2023 10:27 Відповісти
Чекаємо зойки кацапні і вой на гнилих московітських болотах.
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14.07.2023 10:47 Відповісти
Час розплати ? За знищені міста, села, людей і майбутні покоління кацапи ніколи не розрахуються, хіба виздихають.
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14.07.2023 13:59 Відповісти
Заткни пельку!!!
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16.07.2023 18:43 Відповісти
 
 