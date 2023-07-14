Для ворога приходить час розплати, - Череватий про передачу Силам оборони касетних боєприпасів
Російська армія постійно використовує касетні боєприпаси у війні проти України. Однак тапер ЗСУ також мають такі снаряди й "на все приходить час розплати".
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Росіяни постійно користуються касетними боєприпасами. Це для них стала практика. Починаючи з війни проти Ічкерії, в Сирії, з початку "гібридної війни" 2014 року і потім повномасштабного вторгнення у 2022 році", - сказав Череватий.
Він наголосив, що армія РФ постійно використовували касетні боєприпаси й зараз це не є виключенням.
"В першу чергу вони б'ють ними з таких реактивних систем залпового вогню як "Смерч" і "Ураган". Вони б'ють по наших позиціях та мирних містах касетними боєприпасами. Тому на все приходить час розплати. Завдяки нашим партнерам, і у нас з'явиться можливість адекватно їм (окупантам, - ред.) відповідати", - зазначив речник.
Нагадаємо, напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.
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ще декілька попередніх пунктів в хаотичному порядку
- в підсумку Шнобелівська премія ...
P.s. Ні в якому разі не дорікаю ЗСУ, шана і подяка їм, сором владі і братству 73 ...
Особливо на Лиманському напрямку.
Там вони окопи риють на відстані 600м від наших позицій,внаглу...А потім ворожа авіація та артилерія відпрацьовує по нашим бійцям.
Може вже нам треба вдарити касетними та поперти їх назад?
Усе буде Україна!