Вночі та вранці у 3 громадах на прикордонні Сумщини зафіксовано 15 вибухів, - ОВА
Окупанти вночі та вранці обстріляли Юнаківську, Хотінську та Новослобідську громади Сумської області.
Про це в телеграмі повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Новослобідська громади.
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
- Новослобідська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів).
Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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