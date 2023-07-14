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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі та вранці у 3 громадах на прикордонні Сумщини зафіксовано 15 вибухів, - ОВА

сумщина

Окупанти вночі та вранці обстріляли Юнаківську, Хотінську та Новослобідську громади Сумської області.

Про це в телеграмі повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Новослобідська громади.

  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів).
  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Новослобідська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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обстріл (29527) Сумська область (3957)


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