ЗСУ знищили 4 РЕБ та 2 комплекси відеоспостереження ворога, - ОК "Південь"

За минулу добу Сили оборони знищили 4 комплекси радіоелектронної боротьби та два комплекси відеоспостереження.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони на нашому напрямку більше спостерігають за Силами оборони і намагаються їм протидіяти. Зокрема, розгортають максимум точок радіоелектронної боротьби, і 4 такі станції були знищені нами за минулу добу і два комплекси відеоспостереження", - розповіла спікерка.

За словами Гуменюк, зараз ворог на Півдні намагається відновити свої позиції, зокрема ті, що були втрачені під час сходу води з Каховського водосховища.

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"Намагаються відновлювати перший рубіж оборони, який змила велика вода, що сплутала їм всі мапи, в тому числі і мінних полів. Вони намагаються розміновувати ці ділянки, повертатися на ті позиції, які можливі для розгортання артилерії, але ми продовжуємо працювати в умовах контрбатарейної протидії, і наша робота ефективна", - додала вона.

Також, сказала Гуменюк, на Півдні зростає кількість російських обстрілів.

"Якщо декілька днів тому через певний снарядний голод, який ми їм забезпечили знищенням польових складів з боєприпасами, вони привели свої обстріли за добу до показника 60, зараз поступово піднімають до показника 70+. І це означає, що певну ротацію вони провели, певну логістику підтягнули, хоча вона у них ускладнена, але вона є. І для нас це сигнал, щоб попрацювати ефективніше по напрямках логістичного забезпечення", - підсумувала речниця.

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