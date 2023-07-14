Кулеба про обережність країн НАТО надіслати запрошення до вступу Україні: Вони побоюються швидкості

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що побоювання та нерішучі дії щодо членства України в Альянсі лідерів країн НАТО полягає у їхньому бажанні знизити можливі майбутні ризики.

Про це глава МЗС України Кулеба сказав в інтерв'ю ICTV, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду.

Після згадки Кулеби про те, що за зачиненими дверима партнери фактично кажуть, що "питання вирішене, Україна буде в НАТО", його запитали, чому в такому разі формулювання у комюніке саміту дуже нерішуче.

"Думаю, причина в тому, що ключові наші партнери, які реально визначали, наскільки далеко НАТО може зайти у Вільнюсі, побоюються швидкості. Тобто вони абсолютно погоджуються з тим, що Україна "приїде у пункт призначення" і буде членом НАТО. Але у них є страх, що якщо занадто швидко їхати, можна потрапити в аварію. А вони хочуть цього уникнути, вони хочуть безпечно дістатися цієї точки", – пояснив міністр.

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Водночас у лідерів країн НАТО була опція "паска безпеки", тобто на саміті у Вільнюсі надіслати Україні політичне запрошення без попередніх зобов'язань, зазначив ведучий.

Кулеба відповів, що саме цей аргумент наводила українська сторона, і переконати союзників намагалися місяцями.

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