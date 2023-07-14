УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9054 відвідувача онлайн
Новини Україна-НАТО
923 20

Кулеба про обережність країн НАТО надіслати запрошення до вступу Україні: Вони побоюються швидкості

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що побоювання та нерішучі дії щодо членства України в Альянсі лідерів країн НАТО полягає у їхньому бажанні знизити можливі майбутні ризики.

Про це глава МЗС України Кулеба сказав в інтерв'ю ICTV, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду.

Після згадки Кулеби про те, що за зачиненими дверима партнери фактично кажуть, що "питання вирішене, Україна буде в НАТО", його запитали, чому в такому разі формулювання у комюніке саміту дуже нерішуче.

"Думаю, причина в тому, що ключові наші партнери, які реально визначали, наскільки далеко НАТО може зайти у Вільнюсі, побоюються швидкості. Тобто вони абсолютно погоджуються з тим, що Україна "приїде у пункт призначення" і буде членом НАТО. Але у них є страх, що якщо занадто швидко їхати, можна потрапити в аварію. А вони хочуть цього уникнути, вони хочуть безпечно дістатися цієї точки", – пояснив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми подолали психологічний бар’єр. Україну вже бачать членом НАТО, - Кулеба

Водночас у лідерів країн НАТО була опція "паска безпеки", тобто на саміті у Вільнюсі надіслати Україні політичне запрошення без попередніх зобов'язань, зазначив ведучий.

Кулеба відповів, що саме цей аргумент наводила українська сторона, і переконати союзників намагалися місяцями.

Також читайте: Є країни, які готові надати Україні F-16, навіть кількість озвучують, - Кулеба

Автор: 

членство в НАТО (1757) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
У Кулеби від брехні ніс виростає, як у Піноккіо. Нас не відтягують, то вас шманають за мародерство, офшори і яйця по 17 грн.
показати весь коментар
14.07.2023 11:01 Відповісти
+5
он чого не беруть Україну в НАТО - мама любіт скорость.от де прокол.
показати весь коментар
14.07.2023 10:58 Відповісти
+5
Дуже схоже що Кулеба вже потрапляв до аварії-де вдарився головою...
показати весь коментар
14.07.2023 10:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
он чого не беруть Україну в НАТО - мама любіт скорость.от де прокол.
показати весь коментар
14.07.2023 10:58 Відповісти
Дуже схоже що Кулеба вже потрапляв до аварії-де вдарився головою...
показати весь коментар
14.07.2023 10:58 Відповісти
як МЗС кулеба повністю провалив місію Україна - НАТО.тепер намагається виправити ситуацію кривими недолугими інформаційними меседжами.
показати весь коментар
14.07.2023 11:02 Відповісти
Якась божа роса….
показати весь коментар
14.07.2023 10:59 Відповісти
Что-то Кулебы слишком дофига. И бреда, который он несет, тоже дофига.
показати весь коментар
14.07.2023 10:59 Відповісти
НАТО побоюється швидкості з якою Зельониє роблять реформи і добивають останніх корупціонерів...
показати весь коментар
14.07.2023 11:00 Відповісти
"какой же дєрьмак не любит быстрой езды?"
показати весь коментар
14.07.2023 11:01 Відповісти
Швидкості з якою ми помираємо не боїться ніхто
показати весь коментар
14.07.2023 11:01 Відповісти
А як же швидкість світла?
показати весь коментар
14.07.2023 11:01 Відповісти
У Кулеби від брехні ніс виростає, як у Піноккіо. Нас не відтягують, то вас шманають за мародерство, офшори і яйця по 17 грн.
показати весь коментар
14.07.2023 11:01 Відповісти
Вони твого одягу та кедів побоюються!
показати весь коментар
14.07.2023 11:01 Відповісти
"нас не беруть в НАТО, тому що ми занадто круті" це як "він не одружився на тобі, бо ти занадто гарна для нього". З такими казочками на телемарафет треба, там закатить.
показати весь коментар
14.07.2023 11:01 Відповісти
коли путлер пару раз по них записдить ікандерами , я думаю тоді вони різко зрозуміють , що їм Україна уже поторібна , тоді швидкість різко виросте...
показати весь коментар
14.07.2023 11:02 Відповісти
Вони обкрадають бюджет зі швидкістю світла!
показати весь коментар
14.07.2023 11:03 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2023 11:03 Відповісти
Так, якби не Західна допомога і тиск на дебіла зеленського, війна вже б була програна.
показати весь коментар
14.07.2023 12:10 Відповісти
Хамство та вживання речовин, від яких вже спалена носоглотка, теж не сприяють вступу в НАТО. Також крадівництво та фсбешне оточення завершують картину
показати весь коментар
14.07.2023 11:04 Відповісти
Невже цей ставленик дерьмака думає що Українці лохи ,лапшу вішає це з тієї серії де яйця в кілограмах
показати весь коментар
14.07.2023 11:39 Відповісти
В аварію Європа вже давно попала, не надавши ПДЧ у 2008 у Бухаресті. Зараз це тільки наслідки.
показати весь коментар
14.07.2023 11:39 Відповісти
 
 