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Новини Війна
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Українська розвідка має джерела в оточенні Путіна, ми знаємо, що там відбувається, - Буданов

буданов

Українська розвідка близькі до російського диктатора джерела, тому знають про плани Кремля.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є свої джерела. У найближчих (до Путіна. - Ред.) кабінетах, так би мовити. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", - сказав він.

Буданов не надав жодних доказів, але зазначив, що точно передбачив вторгнення Росії: "Хто був правий? Ми".

Очільник ГУР МО також заявив, що розвідка перехоплювала опитування МВС Росії, яке показало, що Пригожин має підтримку всередині Росії.

Також читайте: "Вагнерівці" мали намір захопити ядерну зброю та дійшли до бази "Воронеж-45", - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (502) путін володимир (24222) розвідка (3894) росія (66431)


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Топ коментарі
+38
Невже,тільки мені одному ,як рвотний порошок,набрид цей пустобрех-дешевка-балаболка,який вже разів 5 за 16 міс звільняв Крим і Луганськ?
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14.07.2023 11:05 Відповісти
+35
Я маю джерело в Білому Домі, бо недавно заходив на сайт держдепартаменту…
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14.07.2023 11:05 Відповісти
+31
А в оточенні Зеленського мабуть фсбшних шпигунів зовсім немає...
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14.07.2023 11:05 Відповісти
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То що, путін присмерті вже від онко чи ні?
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14.07.2023 11:04 Відповісти
Я маю джерело в Білому Домі, бо недавно заходив на сайт держдепартаменту…
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14.07.2023 11:05 Відповісти
Тримайте шпійона!
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14.07.2023 11:49 Відповісти
Невже,тільки мені одному ,як рвотний порошок,набрид цей пустобрех-дешевка-балаболка,який вже разів 5 за 16 міс звільняв Крим і Луганськ?
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14.07.2023 11:05 Відповісти
Чергове включення піздунця буданги в ефірі. Все він знає, агентура працює. Тільки ось агента ***** козиря (дєрмака) в трьох кроках від себе не бачить?
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14.07.2023 12:28 Відповісти
А одного в охране нет что бы прививку свинцовую сзади в затылок засадил?
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14.07.2023 11:05 Відповісти
А в оточенні Зеленського мабуть фсбшних шпигунів зовсім немає...
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14.07.2023 11:05 Відповісти
А те що зуби дані людині в тому числі для того, щоб тримати за ними язик не в курсі головний

розвідник країни ?
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14.07.2023 11:06 Відповісти
Це він про єрмака? Чи про баканова?
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14.07.2023 11:06 Відповісти
👍
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14.07.2023 11:52 Відповісти
Кирило, дякую! Робіть і далі все, що робите! Кожна ранкова пробіжка має закінчуватися для цапів свинцем
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14.07.2023 11:07 Відповісти
Якби вони там були ти б давно їх здав.
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14.07.2023 11:08 Відповісти
то же Бернс казав -то *****! Ось джерело це сила! Тьфу, ***!
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14.07.2023 11:09 Відповісти
Буданов йди робити на Привоз більше толку буде.
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14.07.2023 11:10 Відповісти
А ті джерела не можуть одним пострілом закінчити війну?То такі джерела як буданов нострадамус..
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14.07.2023 11:11 Відповісти
Це такий "хитрий задум" - посіяти серед кацапів зневіру у своїх "босах"? У керівництві кремля сидять "агенти Київа"!!!
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14.07.2023 11:11 Відповісти
"Києва". Правильно писати з буквою Є.
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14.07.2023 11:26 Відповісти
для чешки ви непогано оволоділи українською але правильно,питомо українською писати Київа (від Київ),Києва це зросйщення,штучне наближення української до російської мов (рос.Киева) і взагалі,давайте не вчіть українців української мови,а ми не будемо вас вчити чеської і як варити пиво....
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14.07.2023 11:53 Відповісти
В школі не вчився? Будеш розказувати україномовній українці, як правильно. "Київа" пишуть ті, хто недавно перейшов на українську.
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15.07.2023 11:39 Відповісти
Мій дід покійний був брехун,батько теж покійний брехун ті і я теж брехун але такого брехуна як Буданов не перебрехати....
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14.07.2023 11:12 Відповісти
Буданов - найзнаменітиший шпигун у світі!
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14.07.2023 11:12 Відповісти
І водночас самий-самий засекречений
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14.07.2023 11:20 Відповісти
"и я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ***** тайно посещает синагогу"
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14.07.2023 11:14 Відповісти
Тьолочкі зараз потекли від кайфу, а профі просто поржали...
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14.07.2023 11:14 Відповісти
Не тьолочкі а свідки секти зелених піздунців. Для них як бальзам на душу (або як доза для наркоши).
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14.07.2023 12:33 Відповісти
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14.07.2023 11:19 Відповісти
€б твою мать, тоже мне ШТИРЛИЦ, досточно позвонить дЕрмаку и он тебе все раскажет, что у ***** происходит, а ты ему, МУДАК, расскажишь все планы нашей разведки.
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14.07.2023 11:19 Відповісти
Головне не червоніти коли пи₴диш. Це ознака професіоналізму)
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14.07.2023 11:28 Відповісти
Буданов, зуб даєшь? Тоді явки, паролі... Бо ніхто не повіріть.
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14.07.2023 11:36 Відповісти
Чомусь подумав, що це не будановські джерела, а з ЦРУ
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14.07.2023 11:36 Відповісти
Так толсто что даже тонко...
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14.07.2023 11:37 Відповісти
Пи@добол...👎
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14.07.2023 11:40 Відповісти
пустобрех и дешевка с тупой головой
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14.07.2023 11:41 Відповісти
Будяк стули щелепи.
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14.07.2023 11:41 Відповісти
Ну чи ідіот чи просто базіка.
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14.07.2023 11:43 Відповісти
А зачем же про это говорить? Еще фамилию и должность нашего Штирлица раскройте.
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14.07.2023 11:46 Відповісти
На Рашці був такий собі Юрій Буданов,полковник,який в Чечні згвалтував і вбив дівчину,потім його чеченці вбили на Москві. Злі язики плещуть,що "наш" суперрозвідник Кирило......його близький родич....
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14.07.2023 11:55 Відповісти
Внєбрачний синуля?
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14.07.2023 12:34 Відповісти
Від вівці. Судячи з його "інтелекту".
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14.07.2023 12:50 Відповісти
Це спецоперація від командира розвідки по підриву довіри ввх до свого оточення? Чи це для українців - Я тута.
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14.07.2023 11:56 Відповісти
Не знаю яка ти, але він точно тупий в любому випадку - якщо так спецоперації проводить, якщо просто ******** і якщо дійсно має на контакті інформатора біля чипутіла.
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14.07.2023 12:25 Відповісти
тобто джерела в оточенні путіна напряму обмінюються із джерелами в оточенні зе-лупи ? враховуючи те, що це саме МИ втратили десь 20% нашої території, "обмін" не на нашу користь...
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14.07.2023 12:06 Відповісти
Або здав своїх або блефує)
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14.07.2023 12:14 Відповісти
Доречі, і такий варіант не відкидаємо.
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14.07.2023 12:18 Відповісти
Або ідіот, або п@здить! Або все одночасно!..
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14.07.2023 12:17 Відповісти
*****, вимкніть цей вентилятор.... Меле 24/7....
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14.07.2023 12:49 Відповісти
Этому ******* надо в привокзальном БОРДЕЛЕ зазывалой работать, будет во все горло кричать: "Заходите, у нас девочки лучшие в мире, прямые поставки из Франции."
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14.07.2023 13:17 Відповісти
 
 