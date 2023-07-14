Українська розвідка має джерела в оточенні Путіна, ми знаємо, що там відбувається, - Буданов
Українська розвідка близькі до російського диктатора джерела, тому знають про плани Кремля.
Про це в інтерв'ю Reuters заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.
"У нас є свої джерела. У найближчих (до Путіна. - Ред.) кабінетах, так би мовити. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", - сказав він.
Буданов не надав жодних доказів, але зазначив, що точно передбачив вторгнення Росії: "Хто був правий? Ми".
Очільник ГУР МО також заявив, що розвідка перехоплювала опитування МВС Росії, яке показало, що Пригожин має підтримку всередині Росії.
Топ коментарі
+38 Юра Малко
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+35 mrSmith
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+31 Александр Чуднивец #474549
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