Українська розвідка має джерела в оточенні Путіна, ми знаємо, що там відбувається, - Буданов

Українська розвідка близькі до російського диктатора джерела, тому знають про плани Кремля.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є свої джерела. У найближчих (до Путіна. - Ред.) кабінетах, так би мовити. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", - сказав він.

Буданов не надав жодних доказів, але зазначив, що точно передбачив вторгнення Росії: "Хто був правий? Ми".

Очільник ГУР МО також заявив, що розвідка перехоплювала опитування МВС Росії, яке показало, що Пригожин має підтримку всередині Росії.

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