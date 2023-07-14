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За 48 годин до саміту НАТО в комюніке ще не було згадки про запрошення України, - Кулеба

дмитро,кулеба

За 48 годин до початку саміту НАТО в офіційному комюніке не було згадування про запрошення для України. Переговори української сторони з партнерами змінили ситуацію.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми дуже різні аргументи наводили. І дискусії тривали місяці, я вам хочу сказати, що станом на неділю. Тобто за 48 годин до початку саміту в тексті комюніке взагалі не мало б бути жодного згадування запрошення для України", - сказав він.

За словами Кулеби, Україна проводила переговори з партнерами, зокрема з США та Німеччиною. За допомогою цього позицію вдалося "посунути".

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"За 48 годин завдяки дуже інтенсивному і прагматичному аргументованому спілкуванні з партнерами, насамперед зі США та Німеччиною, нам вдалося їх "посунути".І вони погодилися, що слово "запрошення" може чи має бути в тексті. Але зрештою там воно з'явилося у тому формулюванні, яке ми бачимо", - заявив міністр.

Автор: 

саміт (824) членство в НАТО (1757) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Самого вступу з цією владою не буде. Бо вони тупо крадуть , ігноруючи завдання від НАТО.
На одних ЗСУ не виїдемо, бо в ОПі зрадники. Вони зраджували власну державу, що їм вартує зрадити НАТО
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14.07.2023 11:14 Відповісти
+9
Печера Дракона:
Треба розуміти, аби обурення висловили завжди стримані британці - це їх треба си-и-ильно дістати.
Але тут пан Воллес, що називається рубонув правду-матку: «Ми надали 83 мільярди доларів чи скільки там; знаєте, ми не Amazon».
Очевидно, США і Британія, що називається докипіли. І є від чого. Пригадаємо початок війни. Зеленський в повний зріст стояв перед соціальною катастрофою і голодними бунтами біженців, які хаотично зірвалися з рідних місць аби ховатися від війни, до якої Україна була просто не готова. Але катастрофи не сталося - бо країни НАТО прийняли українських біженців, допомагали їм і допомагають досі. Країни НАТО надавали Україні «Стінгери», «Джавеліни», «Нлау» та іншу техніку в той час як депутати «Слуги народу» на ефірах розповідали як «Захід нагнітає воєнну істерію, аби завдати удару по економіці України». Було? Країни НАТО надають нам зброю, гроші, гуманітарну допомогу (яка розкрадається), готує наших військових. І що у відповідь?Печера Дракона:
А у відповідь заяви на кшталт «відучора кожен загиблий в Україні, гине з вини НАТО». Пригадуєте? Сам от це заявив Зеленський на початку березня 22-го, коли ще невідомо було чим закінчиться битва на Київщині. Тощо й тощо.
Я вже давно пишу, що країни НАТО зброю нам надають не завдяки нахабним заявам Зеленського, а тоді коли вони самі вважають за потрібне дати. Жорстка реакція британського міністра оборони і стаття в пресі США - підтвердження. Очевидно лідери Заходу вже замучилися кулуарно пояснювати президенту у флісці що серед серйозних дядечок поводитися як комік з «Кварталу 95» - не комільфо. Союзники озвучили своє обурення публічно. Певно - сподівалися що бодай це примусить Зеленського згадати про дипломатичний етикет.
Не примусило. Зеленський зразу ж відповів на заяву Уоллеса в своїй улюбленій манері криворізького сявки. «Хай він напише мені як треба подякувати і я так і подякую». Цій людині треба ще й пояснювати, що достатньо просто не бикувати.
Чим нам це все обернеться? Нам - нічим. Країни НАТО чітко дали зрозуміти, що для перемоги у війні вони нам допоможуть всім чим можуть. А от після війни Зеленському явно організують майстер-клас по дипломатичному етикету. І не тільки. Як він там казав про Порошенка? «На них чекає багато різних пригод»?
Чекає. Не сумніваюся.
До речі, про Порошенка. У той час як Зеленський через слова Воллеса вдавав ображунку, Петро Порошенко в ефірі SKY News просто подякував британцям. За «Шторм Шедоу», за танки, за все. Просто подякував - по-людськи
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14.07.2023 11:31 Відповісти
+5
навіть не ігнорують, а просто сцють в очі у відповідь!
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14.07.2023 11:18 Відповісти
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Самого вступу з цією владою не буде. Бо вони тупо крадуть , ігноруючи завдання від НАТО.
На одних ЗСУ не виїдемо, бо в ОПі зрадники. Вони зраджували власну державу, що їм вартує зрадити НАТО
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14.07.2023 11:14 Відповісти
навіть не ігнорують, а просто сцють в очі у відповідь!
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14.07.2023 11:18 Відповісти
як це примітивно....
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15.07.2023 00:03 Відповісти
Згідна, що Вова і його поведінка примітивні
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15.07.2023 08:39 Відповісти
Нібито це щось змінює. За 15 років на черговому самміті НАТО підтвердять що колись Україна стане повноцінним членом НАТО. Але без зазначення строків.
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14.07.2023 11:16 Відповісти
Сегодня в Украине праздник - День Кулебы.
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14.07.2023 11:17 Відповісти
Кулебадень по зелешобловски. Данилов тоже отмечает дебильными высказываниями.
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14.07.2023 11:28 Відповісти
пздобол не може не пздіти.
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14.07.2023 11:23 Відповісти
Входите тихо, просите мала, - все равно ничего не дадут, а если пообещают, то обманут, - уходите быстро.
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14.07.2023 11:25 Відповісти
Слова "запрошення" не було, а після того, як Зеленський нахамив у Твітері всім членам НАТО, злякались і дописали.
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14.07.2023 11:28 Відповісти
Печера Дракона:
Треба розуміти, аби обурення висловили завжди стримані британці - це їх треба си-и-ильно дістати.
Але тут пан Воллес, що називається рубонув правду-матку: «Ми надали 83 мільярди доларів чи скільки там; знаєте, ми не Amazon».
Очевидно, США і Британія, що називається докипіли. І є від чого. Пригадаємо початок війни. Зеленський в повний зріст стояв перед соціальною катастрофою і голодними бунтами біженців, які хаотично зірвалися з рідних місць аби ховатися від війни, до якої Україна була просто не готова. Але катастрофи не сталося - бо країни НАТО прийняли українських біженців, допомагали їм і допомагають досі. Країни НАТО надавали Україні «Стінгери», «Джавеліни», «Нлау» та іншу техніку в той час як депутати «Слуги народу» на ефірах розповідали як «Захід нагнітає воєнну істерію, аби завдати удару по економіці України». Було? Країни НАТО надають нам зброю, гроші, гуманітарну допомогу (яка розкрадається), готує наших військових. І що у відповідь?Печера Дракона:
А у відповідь заяви на кшталт «відучора кожен загиблий в Україні, гине з вини НАТО». Пригадуєте? Сам от це заявив Зеленський на початку березня 22-го, коли ще невідомо було чим закінчиться битва на Київщині. Тощо й тощо.
Я вже давно пишу, що країни НАТО зброю нам надають не завдяки нахабним заявам Зеленського, а тоді коли вони самі вважають за потрібне дати. Жорстка реакція британського міністра оборони і стаття в пресі США - підтвердження. Очевидно лідери Заходу вже замучилися кулуарно пояснювати президенту у флісці що серед серйозних дядечок поводитися як комік з «Кварталу 95» - не комільфо. Союзники озвучили своє обурення публічно. Певно - сподівалися що бодай це примусить Зеленського згадати про дипломатичний етикет.
Не примусило. Зеленський зразу ж відповів на заяву Уоллеса в своїй улюбленій манері криворізького сявки. «Хай він напише мені як треба подякувати і я так і подякую». Цій людині треба ще й пояснювати, що достатньо просто не бикувати.
Чим нам це все обернеться? Нам - нічим. Країни НАТО чітко дали зрозуміти, що для перемоги у війні вони нам допоможуть всім чим можуть. А от після війни Зеленському явно організують майстер-клас по дипломатичному етикету. І не тільки. Як він там казав про Порошенка? «На них чекає багато різних пригод»?
Чекає. Не сумніваюся.
До речі, про Порошенка. У той час як Зеленський через слова Воллеса вдавав ображунку, Петро Порошенко в ефірі SKY News просто подякував британцям. За «Шторм Шедоу», за танки, за все. Просто подякував - по-людськи
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14.07.2023 11:31 Відповісти
КВНівська влада не лише Великобританії, США та країнам НАТО не вдячні. Вони й Україні не вдячні, оскільки по повній відривалися на сцені, принижуючи гідність держави Україна та українців....Владний бур'ян та пустоцвіт....
Слава ЗСУ!!!
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14.07.2023 12:09 Відповісти
вже й волес вибачився і сунак, а ви все гі*но набрасуєте на вентилятор. Платять вам добре, я сподіваюся?
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15.07.2023 00:04 Відповісти
Доки у ОП ЗЕ будуть такі одіозні особистості, як Єрмак, Татаров і "советники" типу Портнова, навіть такі рішення саміту НАТО можна розцінювати, як досягнення для України. Після знешкодження в СБУ "КРОТІВ" Баканова,Кулініча, Наумова, Деркача, "КРОТОФЕРМА" ФСБ в ОП ЗЕ "процвітає".Як аргумент - "кришування" УПЦ МП продовжується її "ВІРНИМИ ПРИХОЖАНАМИ" з ОП. Мабуть "яд для кротів СБУ" не спрацював у "КРОТОФЕРМІ" ОП ЗЕ.
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14.07.2023 11:54 Відповісти
Корупціонерів з московською агентурою в НАТО не візьмуть.....і не думайте про таке.....Ви всі під мікроскопом у ЦРУ та МІ 6.

Слава ЗСУ!!!
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14.07.2023 12:04 Відповісти
Що він меле?
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14.07.2023 12:31 Відповісти
кулеба, а згадка слова "запрошення" щось змінює?
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15.07.2023 00:06 Відповісти
 
 