За 48 годин до саміту НАТО в комюніке ще не було згадки про запрошення України, - Кулеба

За 48 годин до початку саміту НАТО в офіційному комюніке не було згадування про запрошення для України. Переговори української сторони з партнерами змінили ситуацію.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми дуже різні аргументи наводили. І дискусії тривали місяці, я вам хочу сказати, що станом на неділю. Тобто за 48 годин до початку саміту в тексті комюніке взагалі не мало б бути жодного згадування запрошення для України", - сказав він.

За словами Кулеби, Україна проводила переговори з партнерами, зокрема з США та Німеччиною. За допомогою цього позицію вдалося "посунути".

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"За 48 годин завдяки дуже інтенсивному і прагматичному аргументованому спілкуванні з партнерами, насамперед зі США та Німеччиною, нам вдалося їх "посунути".І вони погодилися, що слово "запрошення" може чи має бути в тексті. Але зрештою там воно з'явилося у тому формулюванні, яке ми бачимо", - заявив міністр.