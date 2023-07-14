На Бахмутському напрямку Сили оборони утримують ініціативу, на Лиманському ворог атакував 5 разів за добу, - Череватий

На Бахмутському та Лиманському напрямках ворог здійснив понад 1000 обстрілів українських позицій, українські захисники знищили 119 окупантів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути ворога. Хоча він пробує контратакувати. Цієї доби, зокрема, в районі Берківки. На цьому напрямку 406 разів ворог обстріляв нас різними типами артилерії, 12 боєзіткнень відбулося, 73 окупантів знищили, 156 поранили, двох взяли в полон", - поінформував Череватий.

Також, додав речник, сили оборони підбили два ворожих танки, чотири БМП, РСЗВ "Град", легкий броньований артилерійський тягач, знищили два склади з боєприпасами і два БпЛА "Ланцет".

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На Лиманському напрямку ворог атакував п'ять разів, здійснивши 607 артобстрілів.

"Ворог багато тижнів поспіль намагається бути там активним, атакує. За цю добу п'ять разів атакував, зокрема в районі Невського, Тернів, Білогорівки. 607 разів завдав різних артударів, сім авіаударів. 46 окупантів під час відбиття атак було знищено, 118 поранено", - зазначив Череватий.

Також, як повідомив речник, знищено ворожий танк, три 120-міліметрових міномети, самохідний міномет "Тюльпан", два польових склади з боєприпасами, один контрбатарейний радар та п'ять автомобілів.

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