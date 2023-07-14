Нам не треба створювати Моссад, ми й так ліквідовуємо ворогів, - Буданов

Україні не потрібно створювати свій аналог ізраїльського Моссад, бо вона і так успішно ліквідує своїх ворогів по всьому світу.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив журналісту Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Агенція зазначає, що Росія звинувачувала українські спецслужби у вбивствах російських "провоєнного блогера та провоєнного журналіста". Але Україна заперечує свою причетність.

Журналіст зауважив, що перспектива надсилання українською спецслужбою вбивць для полювання на ворогів України, викликає порівняння з ізраїльським Моссад.

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У відповіді Буданов "не опирався" аналогії, пише видання.

"Якщо ви запитуєте про Моссад, який відомий за... ліквідацію ворогів своєї держави, то ми це робили й будемо це робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", - сказав він.