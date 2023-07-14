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Новини
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Нам не треба створювати Моссад, ми й так ліквідовуємо ворогів, - Буданов

буданов

Україні не потрібно створювати свій аналог ізраїльського Моссад, бо вона і так успішно ліквідує своїх ворогів по всьому світу.

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив журналісту Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Агенція зазначає, що Росія звинувачувала українські спецслужби у вбивствах російських "провоєнного блогера та провоєнного журналіста". Але Україна заперечує свою причетність.

Журналіст зауважив, що перспектива надсилання українською спецслужбою вбивць для полювання на ворогів України, викликає порівняння з ізраїльським Моссад.

Також читайте: Українська розвідка має джерела в оточенні Путіна, ми знаємо, що там відбувається, - Буданов

У відповіді Буданов "не опирався" аналогії, пише видання.

"Якщо ви запитуєте про Моссад, який відомий за... ліквідацію ворогів своєї держави, то ми це робили й будемо це робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", - сказав він.

Автор: 

Буданов Кирило (502) Моссад (7) розвідка (3894)


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Топ коментарі
+20
Прям , і скільки ворогів з існуючих ліквідовано ?
Навіть в Україні вільно себе почувають
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14.07.2023 11:33 Відповісти
+16
А рот можна менше відкривати?
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14.07.2023 11:28 Відповісти
+15
Пи@добол...👎
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14.07.2023 11:35 Відповісти
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А рот можна менше відкривати?
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14.07.2023 11:28 Відповісти
Все правильно сказав....аби була політична воля це робити..
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14.07.2023 11:28 Відповісти
Якшо Соловиов живии -- не дуже и успішно
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14.07.2023 11:31 Відповісти
Прям , і скільки ворогів з існуючих ліквідовано ?
Навіть в Україні вільно себе почувають
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14.07.2023 11:33 Відповісти
Так що ж їм, самогубствами зайнятись? Бо ж вороги сидять серед тих, хто повинен їх знищувати.
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14.07.2023 11:51 Відповісти
Україні не потрібно створювати свій аналог ізраїльського Моссад Джерело:

Если бы у нас был Верховный Главнокомандующий, то после такого заявления начальника ГУР во время войны, он был бы уволен в течении 10 мин. (время на написание заявления на увольнение). Но это "если бы".
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14.07.2023 11:33 Відповісти
Пи@добол...👎
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14.07.2023 11:35 Відповісти
"Не важливо, якого кольору кішка, аби вона ловила мишей"
(Ден Сяо-пін).

Не важливо, як називатиметься українська розвідорганізація та конккретний підрозділ ліквідацій, лише аби вбивці знали, що караюча рука помсти рано чи пізно до них дотягнеться.
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14.07.2023 11:35 Відповісти
дотягнеться, як мімімум - Божа кара, але-ж й ГУР могло-б щось показати, бо не для понтів зроблене
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14.07.2023 13:22 Відповісти
Та ви навіть пєтуШарію ради дати не можете, не кажучи вже про ваше оточення. Що там вже існує?…
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14.07.2023 11:36 Відповісти
Прям по всему миру ликвидируете? Вы в Украине не можете ликвидировать врагов, которых полно... Ваших агентов расстреливают спокойно на улице.
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14.07.2023 11:36 Відповісти
Якби Буданов читав Голду Меєр, то мав би сказати - У нас немає і не буде Моссада. Але якщо буде потрібно, то ми його застосуєм.
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14.07.2023 11:37 Відповісти
Він читав тількі "книжки" Зегевари: "Один місяць війни", "Два місяца війни".. ну може ще абетку у школі...
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14.07.2023 12:35 Відповісти
Буданов - це росіянин, агент ГРУ РФ, який здав ворогу всю українську агентуру в Росії, тому ГУР зараз нездатний проводити будь-які диверсійні операції в Росії.
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14.07.2023 11:39 Відповісти
Я вже хвилюватись почав, що щось "давно" не було чути Буданова )
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14.07.2023 11:40 Відповісти
Десь хтось загине випадково чи не зовсім, а цей буде тут як тут зі своїм коментарем.
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14.07.2023 11:46 Відповісти
Буданов більшу частину робочого часу інтерв'ю роздає,
не розвідка , а клоунада якась
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14.07.2023 11:56 Відповісти
Это наверное единственный в мире такой болтливый глава "разведки"...
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14.07.2023 11:59 Відповісти
Вспомнилась эскортница, блогерша которую Буданов наградил... Она наверное многих "ликвидировала"?)
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14.07.2023 11:56 Відповісти
Провалились в її щель? 0_0
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14.07.2023 12:32 Відповісти
А МЫ это кто именно? Неужели гогилашвили ?
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14.07.2023 12:12 Відповісти
Там путін зібрався на БРІКС . Гарний шанс перейти від слів до діла)
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14.07.2023 12:18 Відповісти
Само собою!
Вагнерівців в Білорусі під час операції, "якої не було", ти теж ліквідував?
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14.07.2023 12:19 Відповісти
Кто дал указание на арест Червинского? Кто крышует ОПЗЖ регионалов Видновлення Украины - прихвостней Януковича Столара Кравца Кушнира? оТВЕТ - ДЕРЬМАК. Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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14.07.2023 13:18 Відповісти
Не згоден!! УкрМоссад необхідний!! Якщо він не буде створений, він виникне стихійно!!
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14.07.2023 13:30 Відповісти
У Моссаду треба вчитись іншому: кожен українець має бути невидимим розвідником:
уважно дивитись, слухати, фіксувати і повідомляти своїм
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14.07.2023 13:38 Відповісти
 
 