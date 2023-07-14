Нам не треба створювати Моссад, ми й так ліквідовуємо ворогів, - Буданов
Україні не потрібно створювати свій аналог ізраїльського Моссад, бо вона і так успішно ліквідує своїх ворогів по всьому світу.
Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив журналісту Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Агенція зазначає, що Росія звинувачувала українські спецслужби у вбивствах російських "провоєнного блогера та провоєнного журналіста". Але Україна заперечує свою причетність.
Журналіст зауважив, що перспектива надсилання українською спецслужбою вбивць для полювання на ворогів України, викликає порівняння з ізраїльським Моссад.
У відповіді Буданов "не опирався" аналогії, пише видання.
"Якщо ви запитуєте про Моссад, який відомий за... ліквідацію ворогів своєї держави, то ми це робили й будемо це робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", - сказав він.
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Навіть в Україні вільно себе почувають
Если бы у нас был Верховный Главнокомандующий, то после такого заявления начальника ГУР во время войны, он был бы уволен в течении 10 мин. (время на написание заявления на увольнение). Но это "если бы".
(Ден Сяо-пін).
Не важливо, як називатиметься українська розвідорганізація та конккретний підрозділ ліквідацій, лише аби вбивці знали, що караюча рука помсти рано чи пізно до них дотягнеться.
не розвідка , а клоунада якась
Вагнерівців в Білорусі під час операції, "якої не було", ти теж ліквідував?
уважно дивитись, слухати, фіксувати і повідомляти своїм