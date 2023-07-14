Попри ордер на арешт МКС Путін буде присутнім на саміті БРІКС , - Рамафоса

Ордер на арешт Міжнародного кримінального суду зобов’язує ПАР заарештувати диктатора РФ Володимира Путіна у разі його візиту на саміт БРІКС-2023 у Йоганнесбурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише південноафриканське видання Eyewitness News із посиланням на президента ПАР Сиріла Рамафосу.

"Ходили чутки, що саміт проходитиме онлайн. Ні, все буде віч-на-віч. Буде кілька глав держав. Що важливо, глави п'яти країн-членів БРІКС братимуть участь у форумі", - цитує видання Рамафосу.

На саміті міждержавного об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, будуть присутні, як очікується, лідери щонайменше 22 країн світу. Місцем проведення стане найбільше місто ПАР Йоганнесбург.

Раніше зазначалося, що президент РФ Путін відклав рішення про візит на саміт БРІКС до ПАР через "низку невдач".

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