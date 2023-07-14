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Попри ордер на арешт МКС Путін буде присутнім на саміті БРІКС , - Рамафоса

рамафоса

Ордер на арешт Міжнародного кримінального суду зобов’язує ПАР заарештувати диктатора РФ Володимира Путіна у разі його візиту на саміт БРІКС-2023 у Йоганнесбурзі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише південноафриканське видання Eyewitness News із посиланням на президента ПАР Сиріла Рамафосу.

"Ходили чутки, що саміт проходитиме онлайн. Ні, все буде віч-на-віч. Буде кілька глав держав. Що важливо, глави п'яти країн-членів БРІКС братимуть участь у форумі", - цитує видання Рамафосу.

На саміті міждержавного об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, будуть присутні, як очікується, лідери щонайменше 22 країн світу. Місцем проведення стане найбільше місто ПАР Йоганнесбург.

Раніше зазначалося, що президент РФ Путін відклав рішення про візит на саміт БРІКС до ПАР через "низку невдач".

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Автор: 

путін володимир (24222) ПАР (165) Міжнародний кримінальний суд (331) БРІКС (64) Рамафоса Сиріл (28)


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Топ коментарі
+15
Туди готують двійника пуйла.
Якщо двійника арештують - оце буде хохма!!!
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14.07.2023 11:34 Відповісти
+9
до срасії
ніхто його не чіпатиме
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14.07.2023 11:34 Відповісти
+7
Перечитал 2 раза. А где там сказано, что ***** будет присутсвовать лично?
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14.07.2023 11:35 Відповісти
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Може муха це-це нарешті його доканає.
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14.07.2023 11:31 Відповісти
Присутній то він буде, питання до якої країни він потім буде відправлений.
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14.07.2023 11:32 Відповісти
до срасії
ніхто його не чіпатиме
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14.07.2023 11:34 Відповісти
Так то не він буде, то двійник, чи трійник ...
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14.07.2023 11:47 Відповісти
Кинув на картах -- і випала далека дорога .
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14.07.2023 11:33 Відповісти
а там і казьоний дом недалечко
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14.07.2023 13:12 Відповісти
Туди готують двійника пуйла.
Якщо двійника арештують - оце буде хохма!!!
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14.07.2023 11:34 Відповісти
Ще цікавіше буде якщо в ПАР арештують справжнього Путіна і скажуть, що він двійник, який видавав себе за Путіна.
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18.07.2023 19:13 Відповісти
- Узнаешь, узнаешь брата Колю? - Узнаю, узнаю брата Колю! и Остап обнял ошеломленного Балаганова.
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14.07.2023 11:35 Відповісти
Якщо буде то це буде його двійник бо само воно занадто серливе...
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14.07.2023 11:35 Відповісти
Перечитал 2 раза. А где там сказано, что ***** будет присутсвовать лично?
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14.07.2023 11:35 Відповісти
Поїде двійник ху@ла , бо мразь ботоксна побоїться покидати
свій бунькер !
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14.07.2023 11:36 Відповісти
***** любить пограти. То їду, то не їду... Дивиться на реакцію, а потім пошле якогось ************* загримованого. Папуаси один хрін не здогадаються
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14.07.2023 11:37 Відповісти
***** любить пограти. То їду, то не їду... У нас в стране даже есть пламенный последователь такой политики. Вот только
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14.07.2023 11:43 Відповісти
Ну так це професійне...
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14.07.2023 11:44 Відповісти
Зашквар ПАР. Невиконання рішення МКС повинно каратись хоча б санкціями.
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14.07.2023 11:39 Відповісти
Дуже здивуюсь, якщо за невиконання рішень МКС передбачені якісь санкції. Калхоз МКС - дєло дабравольноє. А джентельмени вірять одне одному на слово.
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14.07.2023 11:56 Відповісти
Я й пишу, що повинно, але навіть США спочатку ратифікували Римський статут, а потім відізвали свій підпис, а без США санкції хіба тільки для сміху.
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14.07.2023 12:12 Відповісти
А тим часом... о взрыве сообщают и жители Курчатова Курской области. В этом городе расположена Курская АЭС.

По предварительным данным сработала система ПВО.
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14.07.2023 11:42 Відповісти
Путлер не моргнув своим мышиным глазом подоровет у себя в стране АЭС. Тем более в Курской области в г. Курчатов влизи от границы с Украиной.
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14.07.2023 11:50 Відповісти
Нащо підривати АЕС на території росії, коли є вже давно готова до підриву ЗАЕС?
Версія від "єнєрала СВР" про "у нас катастрофа, армія - домой!" не проходить, жодних ознак підготовки до відступу немає.
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14.07.2023 12:00 Відповісти
ЗАЭС на юге Украины, а Курская на севере.
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14.07.2023 12:01 Відповісти
Нащо йому потрібно підривати свою АЕС?
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14.07.2023 12:03 Відповісти
Н А нфига он уже подрывал свои жилые дома?
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14.07.2023 12:05 Відповісти
Наслідки дуже різні. Дім бахнув - і все, тільки бетон і фарш у одному місці. Радіація - справа зовсім інша. Немає ніякого сенсу засерати свою землю, коли це можна зробити з чужою, при майже тому ж міжнародному ефекті.
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14.07.2023 12:06 Відповісти
Правильно, и как повод обвинить Украину в ядерном теракте и создать безжизненную зону для наступления РДК.
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14.07.2023 12:10 Відповісти
Простіше підірвати ЗАЕС і обвинуватити в спробі таким чином змусити зс рф покинути свої позиції, тому що "контрнаступлєніє захлєбнулось". Із зовнішньої точки зору це майже одне і те саме - ядерний тероризм, тільки росію він ніяк не зачепить.
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14.07.2023 12:12 Відповісти
Этому маньяку и то и то проще простого. Но он УЖЕ заявил об атаке на Курскую АЭС.
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14.07.2023 12:17 Відповісти
Вони про бойових комарів офіційно заявили, звіт кудись на Захід відправляли, і що?
"Атаку" відбили звитяжні ППО (хто б сумнівався), а за фактом - жодних пошкоджень, так що пердь в калюжу, нікому не цікаво. А от радіоактивна хмара - зовсім інша справа.
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14.07.2023 12:19 Відповісти
а это тут причем? Дома у себя в стране путлер для чего подрывал?
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14.07.2023 12:23 Відповісти
Велика помилка - вважати русню враженою розумовими вадами. Вони моральні потвори, але не кретини.
Наслідки підриву будинків були виключно політичними: виправдання початку 2-ї чеченської. Популяції і економіці конкретно ті вибухи (як і інші теракти) відчутної шкоди не нанесли. З АЕС інша ситуація: з'являється зона відчуження, у яку потрапляють десятки тисяч кацапів, заводи, освітні заклади, НДІ, таке інше.
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14.07.2023 12:34 Відповісти
Я уже написал что может быть поводом для обвиненмя Украины в атаке на ядерный объект рабссеи. Перчитайте выше.
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14.07.2023 12:46 Відповісти
Вірите "єнєралу СВР"?
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14.07.2023 12:47 Відповісти
Верю в то, что этот сумвсшедший старикашка уже делал.
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14.07.2023 13:02 Відповісти
І яку глобальну катастрофу на теренах росії він зробив, чудово розуміючи невідворотні негативні наслідки?
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14.07.2023 13:04 Відповісти
Спалил Сибирь, например.
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14.07.2023 13:12 Відповісти
Плюсів більше, ніж мінусів: на кожну дєрєвню потрібна пошта, відділок поліції, пожежна частина, адмінапарат. А так згоріло під три чорти - і бюджету економія. А ліс... Там тих лісів - море, не шкода, та і новий з часом виросте.
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14.07.2023 13:16 Відповісти
А жилье людям? А флора и фауна, тоже сплошная прибыль? Странные понятия у Вас о выгоде. Сколько новых городов и поселков путлер построил на месте пожарища?
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14.07.2023 13:20 Відповісти
А скорочення витратної частини бюджету, а заощаджені гроші на війну?
Так, у русні дивне поняття про вигоду. Вони краще спишуть борги якомусь черговому бантустану і дадуть черговий кредит бульбі, аніж побудують лікарні або підвищать пенсії.
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14.07.2023 13:22 Відповісти
А сокращение прибыли за счет сокращения поставок древесины, одной из немалых статей бюджета?
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14.07.2023 13:25 Відповісти
Значить, порахували, що випалити Сибір буде вигідніше. Чув, китайці навіть горілу деревину беруть.
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14.07.2023 13:26 Відповісти
Ну вот Вы и сами ответили на вопрос для чего путлеру устраивать бедствия в сврй же стране. Пожары в Сибири должны были сделать этот регион менее привлекательным для Китая.
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14.07.2023 13:29 Відповісти
Китайцям все одно, буде там ліс чи ні. Їм потрібна земля, будь-яка, вони самі дадуть їй лад.
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14.07.2023 13:30 Відповісти
Ладно, Вам все доводы по барабану. Анализ событий и география событий не Ваше сильное место. А вера во всемогущестао и ум путлера Ваше сильное место.
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14.07.2023 13:34 Відповісти
Як і ваша віра в "глупих русскіх", яким, мабуть, Господь Бог робить ракети і армії БПЛА.
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14.07.2023 13:38 Відповісти
Ракеты им делают технологии совка. И где я писал про глупых русских?
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14.07.2023 13:51 Відповісти
Гіперзвукові "Кинжали" - совок?
Тільки дурень влаштовує ядерну катастрофу у себе вдома, коли можна зробити точно таку ж, і більше, у сусіда.
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14.07.2023 13:53 Відповісти
Только дурень будет подрывать жилые дома в своей стране. АУУУУ. Вы прикидываетесь или не понимаете? Это не дурость и не случайность! А рассчетливый план, в котором свои же жертвы являются основанием для новой эскалации?
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14.07.2023 13:57 Відповісти
Підривом домів ***** розпочав війну. Зараз що починати, тотальну мобілізацію? Так для цього можна вдарити по тим самим домам своїми ж "Точками-У", нащо станцію чіпати?
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14.07.2023 14:01 Відповісти
Я уже объяснял, читайте перпмску. Может читать не умеете?
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14.07.2023 14:04 Відповісти
Впервые широкой публике о появлении комплекса «Кинжал» сообщил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в марте 2018 года, в ходе которого были продемонстрированы видеоматериалы испытания ракетного комплекса[9]. На них видно, что функции боевой платформы (самолёта-носителя) выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31[10]. Было заявлено, что ракета, после сброса в заданной точке, далее летела с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз и маневрируя на всей траектории полёта. Такое сочетание характеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Вместе с тем, несмотря на эти заявления представителей РФ, в ходе войны России против Украины при перехвате над Киевом «Кинжалов» ЗРК «Пэтриот» ВСУ было заявлено об успешных перехватах, при этом, по словам одного из операторов «Пэтриот» скорость перехваченного 4 мая 2023 г. на терминальном участке траектории «Кинжала» составляла 1240 м/сек (~3M) - в три раза ниже заявленных представителями РФ 10М[11]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинжал_(гиперзвуковой_ракетный_комплекс)

3 маха и это гиперзвук? МиГ-25 достигал такой скорости, и это с экипажем на борту.
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14.07.2023 14:02 Відповісти
У совка таких ракет не було, це вже після розвалу зробили. Не вкрали у когось там, самі. Виготовляють теж самі, як і "Калібри". Електроніку тільки з пралок колупають, тому що руки недостатньо прямі для таких тонких робіт, а так все інше - власного виробництва.
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14.07.2023 14:06 Відповісти
Ряд военных экспертов и аналитиков отмечает, что «Кинжал» не соответствует критериям гиперзвукового оружия, являясь баллистической ракетой воздушного базирования[24][25][26][27].

Так эксперт аналитического центра RUSI Сидхарт Каушал отмечает что «Кинжал» не соответствует маневренности гиперзвукового оружия[28][29]. Эксперт в области ядерного нераспространения Джеффри Льюис[en] отмечает, что «Кинжал» корректно называть баллистической ракетой воздушного базирования, заявив, что «он гиперзвуковой только в том смысле, что почти все баллистические ракеты - гиперзвуковые»[28]. По мнению военного эксперта Дейва Маджумдара, комплекс «Кинжал» не является гиперзвуковым, так как не использует прямоточный воздушно-реактивный двигатель, при этом ракета является разновидностью аэробаллистического боеприпаса наземного комплекса «Искандер»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинжал_(гиперзвуковой_ракетный_комплекс)
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14.07.2023 14:09 Відповісти
Чому ж таку "просту" річ не можемо зробити ми? Навіть іранський "мопед" не можемо скопіювати. Всі наші БПЛА або глушать РЕБ, або збивають. До цілей на московії долітають одиниці. Ми ж вимушені витрачати на "мопеди" ракети, які нам жертвують партнери. ЗКР ми теж не робимо, на відміну від русні.
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14.07.2023 14:19 Відповісти
Потому что зеледент и его избиратели "пратив вайны"!
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14.07.2023 14:24 Відповісти
Целый министр цифровой трансформации занимается организацией сборки беспилотников по гаражам, когда простаивают предприятия Гособоронпроиа без Госзаказа.
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14.07.2023 14:28 Відповісти
А у русні все це чомусь працює аж бігом і все швидше. Вже попереджають, що такими темпами будемо скоро самі проситись за стіл перемовин, на їх умовах, тому що на кожного нашого бійця у них буде по два дрони.
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14.07.2023 14:29 Відповісти
Особеноо Т-55 работают. Хватит панику разводить. Где Киев за три дня?
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14.07.2023 16:46 Відповісти
Тоді виходить, що МКС - це просто огіркова фірма, а не суд, чи як?
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14.07.2023 11:44 Відповісти
Не огіркова, а бананова
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14.07.2023 11:57 Відповісти
Може ж таки, колективному Заходу, потрібно попередить ПАР про можливі санкції за порушення "Римського статуту МКС"? Чи росісся та її сателіти будуть і далі спокійно знищувати міжнародні договори та інституції?
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14.07.2023 11:45 Відповісти
Хто накладе ? якщо всі великі країни не ратифікували Римський статут, доречі Україна також, але то таке
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14.07.2023 12:23 Відповісти
Не партесь,толку з цього візиту?Понти для кацапів.брікс той нольовий союз.Індія відмовилася від спільної валюти.Байден порізав.. США в смислі))Оце гарна новина.А за пиню... може ще не поїде.
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14.07.2023 11:48 Відповісти
збити літак з ****** над океаном на радість акулам ...
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14.07.2023 11:51 Відповісти
То він мабуть не здохне до того брікса? Шкода...
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14.07.2023 11:51 Відповісти
А як туди дристявий цар ріпоїдів попаде? Це ж ніяких чемоданів і памперів не вистачить...
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14.07.2023 11:53 Відповісти
Черговий галас... усі давно знають що путін сикун і нікуди він не поїде. Навіть якщо пошлють двійника - людожери його заарештовувати не будуть.
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14.07.2023 11:57 Відповісти
нічого ***** не зроблять доки він президент з ядерною кнопкою.
через років 10 якщо до влади мокшандії прийдуть неопутіни то можливо передадуть двійника заради якихось плюшок від заходу.
п.с. ПАР вже якось одного разу клав великий болт на рішення МКС і нічого йому за те не було.
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14.07.2023 12:18 Відповісти
а до чого тут ядерна кнопка? кнопка, згідно мокшанскої доктрини тільки у двох випадках можлива. 1) якщо по раші ударять ядеркою, то тоді спрацьовує кнопка у відповідь. 2) коли на рашу напали коніенційно і є загроза існуванню раші, то тоді теж можуть нажати кнопку. а арешт ху йла ні до першого, ні до другого випадку не відноситься.
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14.07.2023 13:02 Відповісти
Не заарештують президента ядерної держави ніколи, після каденції можливо, якщо самі кацапоїди захочуть. Тим більше ПАР на підсосі у кацапів та китайоз, які також геноцидять власний народ. І нічо всім якось пох.
Почитайте хто не ратифікував РС, тоді може зрозумієте чому.
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14.07.2023 13:22 Відповісти
Поїде чи не поїде, кінечний пункт Гааґа.
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14.07.2023 12:24 Відповісти
Якого з клонів делегують?
Добре б того, що покашлює/попердує.
Воно таке кончене
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14.07.2023 12:34 Відповісти
После того как ***** никуда не поедет, станет очевидно что это будет вторым ударом по его власти после Пригожина.
Стул под *****м шатается.
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14.07.2023 12:38 Відповісти
Африка і міжнародне право це взагалі оксюморон
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14.07.2023 18:48 Відповісти
если поедет - то только двойник
и тогда будет самое время замочить в бункере оригинал
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14.07.2023 20:12 Відповісти
 
 