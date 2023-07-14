Попри ордер на арешт МКС Путін буде присутнім на саміті БРІКС , - Рамафоса
Ордер на арешт Міжнародного кримінального суду зобов’язує ПАР заарештувати диктатора РФ Володимира Путіна у разі його візиту на саміт БРІКС-2023 у Йоганнесбурзі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише південноафриканське видання Eyewitness News із посиланням на президента ПАР Сиріла Рамафосу.
"Ходили чутки, що саміт проходитиме онлайн. Ні, все буде віч-на-віч. Буде кілька глав держав. Що важливо, глави п'яти країн-членів БРІКС братимуть участь у форумі", - цитує видання Рамафосу.
На саміті міждержавного об'єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР, будуть присутні, як очікується, лідери щонайменше 22 країн світу. Місцем проведення стане найбільше місто ПАР Йоганнесбург.
Раніше зазначалося, що президент РФ Путін відклав рішення про візит на саміт БРІКС до ПАР через "низку невдач".
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ніхто його не чіпатиме
Якщо двійника арештують - оце буде хохма!!!
свій бунькер !
КалхозМКС - дєло дабравольноє. А джентельмени вірять одне одному на слово.
По предварительным данным сработала система ПВО.
Версія від "єнєрала СВР" про "у нас катастрофа, армія - домой!" не проходить, жодних ознак підготовки до відступу немає.
"Атаку" відбили звитяжні ППО (хто б сумнівався), а за фактом - жодних пошкоджень, так що пердь в калюжу, нікому не цікаво. А от радіоактивна хмара - зовсім інша справа.
Наслідки підриву будинків були виключно політичними: виправдання початку 2-ї чеченської. Популяції і економіці конкретно ті вибухи (як і інші теракти) відчутної шкоди не нанесли. З АЕС інша ситуація: з'являється зона відчуження, у яку потрапляють десятки тисяч кацапів, заводи, освітні заклади, НДІ, таке інше.
Так, у русні дивне поняття про вигоду. Вони краще спишуть борги якомусь черговому бантустану і дадуть черговий кредит бульбі, аніж побудують лікарні або підвищать пенсії.
Тільки дурень влаштовує ядерну катастрофу у себе вдома, коли можна зробити точно таку ж, і більше, у сусіда.
Вместе с тем, несмотря на эти заявления представителей РФ, в ходе войны России против Украины при перехвате над Киевом «Кинжалов» ЗРК «Пэтриот» ВСУ было заявлено об успешных перехватах, при этом, по словам одного из операторов «Пэтриот» скорость перехваченного 4 мая 2023 г. на терминальном участке траектории «Кинжала» составляла 1240 м/сек (~3M) - в три раза ниже заявленных представителями РФ 10М[11]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинжал_(гиперзвуковой_ракетный_комплекс)
3 маха и это гиперзвук? МиГ-25 достигал такой скорости, и это с экипажем на борту.
Так эксперт аналитического центра RUSI Сидхарт Каушал отмечает что «Кинжал» не соответствует маневренности гиперзвукового оружия[28][29]. Эксперт в области ядерного нераспространения Джеффри Льюис[en] отмечает, что «Кинжал» корректно называть баллистической ракетой воздушного базирования, заявив, что «он гиперзвуковой только в том смысле, что почти все баллистические ракеты - гиперзвуковые»[28]. По мнению военного эксперта Дейва Маджумдара, комплекс «Кинжал» не является гиперзвуковым, так как не использует прямоточный воздушно-реактивный двигатель, при этом ракета является разновидностью аэробаллистического боеприпаса наземного комплекса «Искандер»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинжал_(гиперзвуковой_ракетный_комплекс)
через років 10 якщо до влади мокшандії прийдуть неопутіни то можливо передадуть двійника заради якихось плюшок від заходу.
п.с. ПАР вже якось одного разу клав великий болт на рішення МКС і нічого йому за те не було.
Почитайте хто не ратифікував РС, тоді може зрозумієте чому.
Добре б того, що покашлює/попердує.
Воно таке кончене
Стул под *****м шатается.
и тогда будет самое время замочить в бункере оригинал