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Помічник генсека ООН Хіарі заявив, що запущена 12 липня ракета КНДР впала у "винятковій економічній зоні РФ"

корея,рф,кндр,путін,північна

Помічник генерального секретаря ООН Халед Хіарі під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН обговорив черговий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю 12 липня. У Росії інформацію про падіння ракети не підтвердили.

Про це написав російський РБК, пише Цензор.НЕТ.

За даними Пхеньяна, ракета після запуску 12 липня впала в Японському морі. Політ ракети тривав 74 хвилини й став найдовшим для північнокорейських ракет.

"Ракета пролетіла 1001,2 км на висоті 6648,4 км, перш ніж упала в море у винятковій економічній зоні Російської Федерації. Повідомляється, що її політ тривав близько 74 хвилин, що потенційно робить його найтривалішим польотом балістичної ракети в КНДР", - сказав Хіарі.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у РФ "не можуть підтвердити падіння ракети". В КНДР заяву ООН взагалі не коментували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північна Корея вимагає від США негайно скасувати рішення про передачу Україні касетних боєприпасів

Автор: 

КНДР (1274) ООН (3394) ракети (4093) росія (66431)


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Топ коментарі
+11
"воронеж ждал, надеялся и верил!"
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14.07.2023 12:04 Відповісти
+7
жаль, що не впала на владивосток або находку... висота польоту 6648; км, це як? напевне пробувала навколо місяця облетіти... технології жирного кіма обігнали вже й штатівські?
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14.07.2023 12:05 Відповісти
+5
Аби та ракета хоч на голови кацапам впала,крємляді все одно б відморозилися. Друг Кім дорожчий)
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14.07.2023 12:06 Відповісти
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Інтєрєсна а ета тоже удар в псіну-ілі нєт???
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14.07.2023 12:01 Відповісти
Камєнь с нєба...
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14.07.2023 12:03 Відповісти
так це і була расійська ракета, просто випробовували її північні корейці. Як завжди, власне. Нахєра расії якісь міжнародні стурбованості з цього приводу? бо ше хтось й розкопає шо то за ракета. Ша, тіха
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14.07.2023 12:02 Відповісти
Ага! Тобто до кацапського рукожопства" додалося ще й комуністично-північнокорейське"!
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14.07.2023 12:29 Відповісти
"воронеж ждал, надеялся и верил!"
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14.07.2023 12:04 Відповісти
жаль, що не впала на владивосток або находку... висота польоту 6648; км, це як? напевне пробувала навколо місяця облетіти... технології жирного кіма обігнали вже й штатівські?
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14.07.2023 12:05 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA) Місяць (супутник) - Вікіпедія (wikipedia.org)
Орбітальні характеристики
Велика піввісь 384 400 км
Перицентр 363 104 км
Апоцентр 405 696 км

Ще раз - 384 000 км - 384 тисячi км! Порiвняйте 6 тис. км та 384 тис. км

Супутники, якими Ви користуютесь задля геолокацiї, "висять" на орбитах майже 36 тис. км. Як вони туди потряпляють?
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14.07.2023 15:47 Відповісти
ти іронії й сарказму не розумієш? про місяць, то й моїм курам відомо... Висота - 6648 км. то опечатка-недогляд, мова може йти тільки про метри, а не про кілометри. щоб досягти висоти 6648 км потрібно застосовувати третю космічну щвидкість, яку можуть розвивати лише космічні ракети, яких в жирного кіма й близько немає.
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14.07.2023 16:53 Відповісти
Міжконтинентальна балістична ракета, яка злiтає, на Вашу думку, аж на 6 км? Чи це ж "iронiя та сарказм"?
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14.07.2023 18:06 Відповісти
х\й знає тих придуркуватих, худих дітей жирного кіма... ракета, яка пролетіла 1000 км, це ракета малої дальності, міжконтинентальні балістичні ракети в найвищі траекторії можуть літати на висотах до 400 км. цифра 6648км. - голімий фейк, особливо для ракети малої дальності. Що ще вам пояснити???
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14.07.2023 18:32 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Балістична ракета - Вікіпедія (wikipedia.org)
Велика дальність (понад 5000 км) зумовлює вихід за межі атмосфери в середній ділянці траєкторії.

Балістичні ракети можуть бути багатоступеневими...

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
Балістична ракета середньої дальності (1000 - 2500 - 4500 км).
Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
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14.07.2023 18:10 Відповісти
Аби та ракета хоч на голови кацапам впала,крємляді все одно б відморозилися. Друг Кім дорожчий)
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14.07.2023 12:06 Відповісти
Путєн, єто вайна, в'*** по кимченіну!
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14.07.2023 12:07 Відповісти
Гадаю, пупсик з личком дебіла не менш величний, ніж *****!
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14.07.2023 12:17 Відповісти
Шоб вони один одного поперебивали ці виродки!
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14.07.2023 12:19 Відповісти
Купуємо попкорн и насолоджуємося, як кацапьо буде перед своїми імбіцилами відмазувати своїх корейських братів 🤣
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14.07.2023 12:28 Відповісти
Та ніхто нікого у Росії "відмазувать не буде! Там про це ніхто і не довідається!
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14.07.2023 12:32 Відповісти
Скоріш за все, так.
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14.07.2023 21:48 Відповісти
СкрЄпняЄнько
КаZZапи теж у 2015÷21 кілька раз намагалися влучити своїм "тополем" з красноярського краю у ціль на Байконурі.
Лажали строго за графіком
Не те що в ціль, у Казахстан (8а країна за площею) не влучали
Своє лайно шукали десь на рідних болотах
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14.07.2023 12:43 Відповісти
У жабів і гадюк скоро мобілізація?
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14.07.2023 12:48 Відповісти
А що до вароніжа не долитіла?
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14.07.2023 12:49 Відповісти
 
 