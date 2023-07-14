Помічник генсека ООН Хіарі заявив, що запущена 12 липня ракета КНДР впала у "винятковій економічній зоні РФ"
Помічник генерального секретаря ООН Халед Хіарі під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН обговорив черговий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю 12 липня. У Росії інформацію про падіння ракети не підтвердили.
Про це написав російський РБК, пише Цензор.НЕТ.
За даними Пхеньяна, ракета після запуску 12 липня впала в Японському морі. Політ ракети тривав 74 хвилини й став найдовшим для північнокорейських ракет.
"Ракета пролетіла 1001,2 км на висоті 6648,4 км, перш ніж упала в море у винятковій економічній зоні Російської Федерації. Повідомляється, що її політ тривав близько 74 хвилин, що потенційно робить його найтривалішим польотом балістичної ракети в КНДР", - сказав Хіарі.
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у РФ "не можуть підтвердити падіння ракети". В КНДР заяву ООН взагалі не коментували.
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Балістична ракета середньої дальності (1000 - 2500 - 4500 км).
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