Помічник генсека ООН Хіарі заявив, що запущена 12 липня ракета КНДР впала у "винятковій економічній зоні РФ"

Помічник генерального секретаря ООН Халед Хіарі під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН обговорив черговий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю 12 липня. У Росії інформацію про падіння ракети не підтвердили.

Про це написав російський РБК, пише Цензор.НЕТ.

За даними Пхеньяна, ракета після запуску 12 липня впала в Японському морі. Політ ракети тривав 74 хвилини й став найдовшим для північнокорейських ракет.

"Ракета пролетіла 1001,2 км на висоті 6648,4 км, перш ніж упала в море у винятковій економічній зоні Російської Федерації. Повідомляється, що її політ тривав близько 74 хвилин, що потенційно робить його найтривалішим польотом балістичної ракети в КНДР", - сказав Хіарі.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у РФ "не можуть підтвердити падіння ракети". В КНДР заяву ООН взагалі не коментували.

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