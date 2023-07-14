НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією, - представниця Держдепу США Калан

Україна на саміті у Вільнюсі не отримала запрошення до НАТО через те, що триває війна й Альянс не хоче бути у прямому конфлікті з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила офіційний представник Держдепу США Андреа Калан в інтерв'ю РБК-Україна.

"Війна йде - це перешкоджає членству в НАТО. Плюс потрібно провести цілу низку реформ. Те, що йде війна, це багато означає, тому що НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією", - сказала Калан.

Вона додала, що потрібно допомогти Україні максимально захищатись, боротися з російською агресією. Крім того, треба показати Путіну, що НАТО єдине.

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"Це наше завдання тут у Вільнюсі, щоб усі лідери країн НАТО об'єдналися, показали світові, що ми говоримо одним голосом і що не існує тріщин, а навпаки, що НАТО сильніше ніж раніше, сильніше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - зазначила представник Держдепу США.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що за 48 годин до початку саміту НАТО в офіційному комюніке не було згадування про запрошення для України. Переговори української сторони з партнерами змінили ситуацію.

Нагадаємо, згідно з комюніке саміту Альянсу, союзники Організації Північноатлантичного договору заявляють, що зможуть направити запрошення Україні приєднатися тоді, коли союзники на це погодяться, План дій щодо членства більше не є необхідною умовою.

На думку президента РФ Володимира Путіна, можливе членство України в НАТО створює загрозу для Росії.