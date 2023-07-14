НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією, - представниця Держдепу США Калан
Україна на саміті у Вільнюсі не отримала запрошення до НАТО через те, що триває війна й Альянс не хоче бути у прямому конфлікті з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила офіційний представник Держдепу США Андреа Калан в інтерв'ю РБК-Україна.
"Війна йде - це перешкоджає членству в НАТО. Плюс потрібно провести цілу низку реформ. Те, що йде війна, це багато означає, тому що НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією", - сказала Калан.
Вона додала, що потрібно допомогти Україні максимально захищатись, боротися з російською агресією. Крім того, треба показати Путіну, що НАТО єдине.
"Це наше завдання тут у Вільнюсі, щоб усі лідери країн НАТО об'єдналися, показали світові, що ми говоримо одним голосом і що не існує тріщин, а навпаки, що НАТО сильніше ніж раніше, сильніше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - зазначила представник Держдепу США.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що за 48 годин до початку саміту НАТО в офіційному комюніке не було згадування про запрошення для України. Переговори української сторони з партнерами змінили ситуацію.
Нагадаємо, згідно з комюніке саміту Альянсу, союзники Організації Північноатлантичного договору заявляють, що зможуть направити запрошення Україні приєднатися тоді, коли союзники на це погодяться, План дій щодо членства більше не є необхідною умовою.
На думку президента РФ Володимира Путіна, можливе членство України в НАТО створює загрозу для Росії.
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Если условный Запад был бы не такой лукаво хитрож*пый, то повесил бы вывеску:
Входите тихо, просите мала, - все равно ничего не дадут, а если пообещают, то обманут, - уходите быстро.
*********************************************************************** P.S. Ой, не морочте нам в нашем НАТО причинные наши места - сказали бы в Одессе.
В Одессе помнят бумаги с длинным как конский гондон названием на английском: Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons/Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї - такого кидалово даже жулики в Одессе и Ростове не припоминают.
Здорово, правда, ГАРАНТИИ про НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ!
А потом - снова типа нормальный.
А в чём хочет быть НАТО ?
Як же убого це виглядає.
І так чому ти по падаляцьких темниках не згадав Будапешстький меморандум ? вас же цим гівним годують на марафонам та позитивних пабліках.
Тут нижче я написав, повторю:
А заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє, атвєсті вайска, замаринувати шашлики, покататись на лижах, злітати в Оман... НАТО, пілять, тут яким боком?! От хотіли, щоб було весело і по приколу, пліз, жеріть, суки...
Лицеміри кончені всі хто бажає щоб за нього та його землю хтось інший воював.
Але Ви за свою землю і рідню воювали, а що тут робити Наті ?
Але невже ви не вмієте читати ? Я не маю на увазі участь "нати" у нашій війні. Я загалом беру! Що ж то за організація, яка бздить перед расєєю та ще й ослабленою в рази нами????? Бояться ядерки??? Так повторюся: яка суть цієї Нати ???? Бздуни
Це за умови що оберуть ідеального президента та парламент, а не маланців, зажопників та псевдопатріотів типу МАліни Беніної.
Решение вступить в войну и в какой форме это сделать (воевать и рисковать жизнями своих солдат или только помогать оружием, принимает каждая страна НАТО индивидуально.