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НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією, - представниця Держдепу США Калан

нато,україна

Україна на саміті у Вільнюсі не отримала запрошення до НАТО через те, що триває війна й Альянс не хоче бути у прямому конфлікті з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила офіційний представник Держдепу США Андреа Калан в інтерв'ю РБК-Україна.

"Війна йде - це перешкоджає членству в НАТО. Плюс потрібно провести цілу низку реформ. Те, що йде війна, це багато означає, тому що НАТО не хоче бути у прямому конфлікті з Росією", - сказала Калан.

Вона додала, що потрібно допомогти Україні максимально захищатись, боротися з російською агресією. Крім того, треба показати Путіну, що НАТО єдине.

Також читайте: Заява Байдена про членство України в НАТО є політичним зобов’язанням, - Кулеба

"Це наше завдання тут у Вільнюсі, щоб усі лідери країн НАТО об'єдналися, показали світові, що ми говоримо одним голосом і що не існує тріщин, а навпаки, що НАТО сильніше ніж раніше, сильніше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - зазначила представник Держдепу США.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що за 48 годин до початку саміту НАТО в офіційному комюніке не було згадування про запрошення для України. Переговори української сторони з партнерами змінили ситуацію.

Нагадаємо, згідно з комюніке саміту Альянсу, союзники Організації Північноатлантичного договору заявляють, що зможуть направити запрошення Україні приєднатися тоді, коли союзники на це погодяться, План дій щодо членства більше не є необхідною умовою.

На думку президента РФ Володимира Путіна, можливе членство України в НАТО створює загрозу для Росії.

Автор: 

Держдепартамент США (1654) НАТО (6636) росія (66431) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+7
не хочется, а придется
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14.07.2023 12:04 Відповісти
+7
Ната ніхочєт бить в канфлінтє??? А в чому ? В комфорті? То для чого ви існуєте , сцикуни? Так само, як ООН, просто для того, щоб існувати?
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14.07.2023 12:19 Відповісти
+5
Тепер не дивно, що з такими "захисниками демократії" ***** вимагав НАТО забиратися на кордони 97 року та попер на Україну. Дивно, що не попер відразу на НАТО. Тепер зрозуміло, чому нам дають зброї, тільки для того, щоб паРаша найдовше зав'язла в Україні, але не для перемоги України! Головне, щоб паРаша далі не пішла, але й не розвалилася, а Україна - просто засіб для її стримування. "Спасіба, ***ть, нах*й!"
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14.07.2023 12:28 Відповісти
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не хочется, а придется
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14.07.2023 12:04 Відповісти
це зрозуміли всі хто має мозок ! дайте зброю це все про що вас просят . кацапи хай далі збивають ваши безпілотники , може завтра зіб'ють літак з пілотом ...
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14.07.2023 12:08 Відповісти
Досить вже скиглити.
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14.07.2023 12:08 Відповісти
Ніхто не хоче віини -- а ми хочемо -- мусимо.
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14.07.2023 12:08 Відповісти
гарна тактика - чужими руками жар у печі прибирати
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14.07.2023 12:11 Відповісти
За 48 годин до саміту НАТО, в комюніке ще не було згадки про запрошення України, - Кулеба.

Если условный Запад был бы не такой лукаво хитрож*пый, то повесил бы вывеску:

Входите тихо, просите мала, - все равно ничего не дадут, а если пообещают, то обманут, - уходите быстро.

*********************************************************************** P.S. Ой, не морочте нам в нашем НАТО причинные наши места - сказали бы в Одессе.

В Одессе помнят бумаги с длинным как конский гондон названием на английском: Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons/Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї - такого кидалово даже жулики в Одессе и Ростове не припоминают.

Здорово, правда, ГАРАНТИИ про НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ!
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14.07.2023 12:12 Відповісти
висновок-- НАТО /31 країна/ боїться рашку
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14.07.2023 12:12 Відповісти
Столтенфельд хабадник. Кадры решают всё. В нужный момент делает что надо своим.
А потом - снова типа нормальный.
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14.07.2023 12:18 Відповісти
А ти давно посунувся дахом на єврейській змові чи нещодавно?
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14.07.2023 12:32 Відповісти
Ну це якщо ти віриш, що це правда... а не відмазка, щоб правду не говорити.
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14.07.2023 12:27 Відповісти
Вони там шо тілімарафон не дивляться?
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14.07.2023 12:13 Відповісти
"Нада проста перестать стелять па опалченцах, и сайтись гдета пасередине" (уривок з промови з супернатівських агітвідосіків боневтіка найвеличнішого 2019 рік) 😊
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14.07.2023 12:17 Відповісти
НАТО не хочет быть в конфликте ?
А в чём хочет быть НАТО ?
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14.07.2023 12:17 Відповісти
Каша масляна, маслом масляна. Звичайно, при прямому конфлікті з НАТО вас лякає обмін ядерними ударами.
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14.07.2023 12:18 Відповісти
Ната ніхочєт бить в канфлінтє??? А в чому ? В комфорті? То для чого ви існуєте , сцикуни? Так само, як ООН, просто для того, щоб існувати?
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14.07.2023 12:19 Відповісти
зелебобіки хочуть щоб замість них воювали США та Ната в той час як вони верещать про беспредел ТЦКашників.
Як же убого це виглядає.
І так чому ти по падаляцьких темниках не згадав Будапешстький меморандум ? вас же цим гівним годують на марафонам та позитивних пабліках.
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14.07.2023 12:28 Відповісти
Можна питання, пане - самовпевненість? До чого тут я + зелеб#бікі та буд меморандум? То просто ти не щ тієї ноги встав стогоні і так вирішив? Далеко підеш !
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14.07.2023 12:32 Відповісти
Якщо ти не зелебобік, то чого ж такий дурний?
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14.07.2023 12:40 Відповісти
Звідки такі висновки? Впевнений, дискусія з тобою буде тупікова, бо тобі просто, бачу, робити нічого.
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14.07.2023 12:50 Відповісти
А чому то НАТО має покинути зону комфорту? Вони тут яким боком? Реально, от чому вони мають в то все вписуватись? Як там у сонцесяйного - я вам нічєго нє должєн? НАТО робить те, що вважає для себе допустимим, ніяких зобов`язань перед нами він не має. Чи дійсно, розмова тупікова. От я й кажу...
Тут нижче я написав, повторю:
А заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє, атвєсті вайска, замаринувати шашлики, покататись на лижах, злітати в Оман... НАТО, пілять, тут яким боком?! От хотіли, щоб було весело і по приколу, пліз, жеріть, суки...
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14.07.2023 12:56 Відповісти
Доповню: всяка дурість має свою ціну. Сьогодні ми всі сплачуємо страшну ціну за сеанс масового ідіотизму, що відбувся в квітні 19-го.
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14.07.2023 12:58 Відповісти
щось я не бачив таких завзятих воїнів як Олекса, коли ***** напав на Грузію, чи серби вирізали людей у Сребрениці, чи кацапи з Асадом знищували опозицію, чи коли китайози знищували(-ють) цілі народи.... Сидів такий Олекса на дивані у комфорті і казав мене це не стосується, а міг же піти і показати ссикливим американцям як потрібно за чужі землі та народ воювати.
Лицеміри кончені всі хто бажає щоб за нього та його землю хтось інший воював.
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14.07.2023 13:12 Відповісти
Я із вересня 2022 без ступні після харківської області. Я зустрів би тебе , дрючком пере#бав би #бальник, як казав Лесь Подерв'янський. Істота
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14.07.2023 13:25 Відповісти
Якщо правда то сорян за наїзд, хоча це не відміняє того що Ви байдуже ставились до війн та смертей в інших країнах.
Але Ви за свою землю і рідню воювали, а що тут робити Наті ?
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14.07.2023 13:37 Відповісти
Бог пробачить
Але невже ви не вмієте читати ? Я не маю на увазі участь "нати" у нашій війні. Я загалом беру! Що ж то за організація, яка бздить перед расєєю та ще й ослабленою в рази нами????? Бояться ядерки??? Так повторюся: яка суть цієї Нати ???? Бздуни
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14.07.2023 14:44 Відповісти
Ну не може США прямо сказати : "Коли ви виберете їншого президента, тоді ми вас приймем в НАТО."
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14.07.2023 12:24 Відповісти
І при іньшому президенті такаж відмовка буде!
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14.07.2023 12:27 Відповісти
Так. Бо вже був Ющенко та й Порох (хоча при Пороху вже йшла де факто, гібридна війна). Зелень, звісно, це повний абзац, але навіть якщо Україна стане найчистішою від корупції країною, не факт, що її в НАТО візьмуть
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14.07.2023 12:30 Відповісти
ми позбудемось корупції дай боже через десятки років, адже ця гангрена так сильно вїлась у тіло Держави що тільки повна ампутація цілих гілок влади допоможе, і бажано щоб протези ставили не українці через псевдо переатестацію-конкурси а американці чи ЄС.
Це за умови що оберуть ідеального президента та парламент, а не маланців, зажопників та псевдопатріотів типу МАліни Беніної.
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14.07.2023 13:31 Відповісти
Соромлюся запитати: "ЯКОГО "іншого"?" Є гідні кандидати?
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14.07.2023 12:29 Відповісти
Якого виберемо )))
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14.07.2023 12:30 Відповісти
Та ви що! Нема! Крім зЄрмака ну нема нікого... Проблема не в кандидатах, а в тих ідіотах, що бюлетні в урни опускають. От цих дійсно, нема. Маємо аж 73% відвертих дебілів.
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14.07.2023 12:43 Відповісти
Менше тексту. ПІБ, пліз.
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14.07.2023 12:53 Відповісти
Я й кажу, проблема в ідіотах...
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14.07.2023 13:00 Відповісти
Зрозуміло. Черговий балабол - клаводрочер.
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14.07.2023 13:26 Відповісти
Не сказав би, що приємно познайомитись, але ж то таке...
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14.07.2023 13:41 Відповісти
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14.07.2023 12:26 Відповісти
Тепер не дивно, що з такими "захисниками демократії" ***** вимагав НАТО забиратися на кордони 97 року та попер на Україну. Дивно, що не попер відразу на НАТО. Тепер зрозуміло, чому нам дають зброї, тільки для того, щоб паРаша найдовше зав'язла в Україні, але не для перемоги України! Головне, щоб паРаша далі не пішла, але й не розвалилася, а Україна - просто засіб для її стримування. "Спасіба, ***ть, нах*й!"
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14.07.2023 12:28 Відповісти
Почему? Московия напала на суверенную страну, творит ужасы похлеще гитлеровцев. Почему бы не собраться, да не вломить звиздюлей наследникам союзников гитлера?! Силы для этого есть. Заодно и Китай бы заткнулся, увидев силу НАТО.
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14.07.2023 12:33 Відповісти
Ядерна зброя у кацапів,це стримуючий фактор
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14.07.2023 12:42 Відповісти
Так и у НАТО ядерное оружие. До стратегической авиации московии долетели полукустарные дроны. А у НАТО есть стратегические бомберы, куча всяких ракет, спутников. Московия и пикнуть бы не успела, начни НАТО вести нормальную войну.
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14.07.2023 12:50 Відповісти
ЯО есть не у НАТО. Оно принадлежит не НАТО, даже если размещено на территории страны НАТО, которая не контролирует это ЯО и не принимает решения по его использованию.
Решение вступить в войну и в какой форме это сделать (воевать и рисковать жизнями своих солдат или только помогать оружием, принимает каждая страна НАТО индивидуально.
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14.07.2023 19:40 Відповісти
А заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє, атвєсті вайска, замаринувати шашлики, покататись на лижах, злітати в Оман... НАТО, пілять, тут яким боком?!
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14.07.2023 12:45 Відповісти
Тем боком, что это шанс спустить гончих воны. Устроить показательную порку быдлу, которое воспринимает доброту, умеренность, спокойствие за слабость.
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14.07.2023 12:53 Відповісти
Справа в тому, що ми їм не указ...
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14.07.2023 13:07 Відповісти
Ну, не знаю, кацапи давно з вами воюють, правда, чомусь на нашій території.
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14.07.2023 12:40 Відповісти
Дипломатичний варіант фрази "ми сцикуни, але шо поробиш"
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14.07.2023 13:07 Відповісти
А для чого взагалі потрібне те НАТО? Просто цікаво..
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14.07.2023 14:29 Відповісти
 
 