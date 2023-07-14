За тиждень на Мелітопольському напрямку Сили оборони просунулися на 1,7 км, - Уршалович
Українські захисники за тиждень просунулись на південь та південний схід на Мелітопольському напрямку на 1700 м.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович.
Так, на Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" у взаємодії із ЗСУ продовжують вести наступальні дії.
"За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулися на 1700 м на південь та південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом та потужного вогневого впливу. А це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії і 6 авіаударів. Це тільки протягом тижня, що минув", - зазначив Уршалович.
Водночас окупанти проводили контрнаступальні дії та намагалися відновити втрачене положення, проте успіху не досягли.
Також нацгвардійці продовжують утримувати позиції в умовах постійного вогневого впливу ворога на Бердянському напрямку.
За минулий тиждень на цьому напрямку росіяни завдали по українських бійцях близько 50 артилерійських ударів.
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за 10 тижнів ще 17 км, а там зима...
це ціна, яку платять наші Воїни за розмінування, Чонгару та Перекопу ЗЄкрисою ! 👿👿👿👿👿
Но там демография была совсем другая, в отличии от украинского вымирания.
стьоб тут недоречний 👿
Дуже хочу, аби мої перестороги виявились зайвими.
Боже - бережи наших воїнів.