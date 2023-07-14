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Новини Війна
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За тиждень на Мелітопольському напрямку Сили оборони просунулися на 1,7 км, - Уршалович

зсу

Українські захисники за тиждень просунулись на південь та південний схід на Мелітопольському напрямку на 1700 м.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович.

Так, на Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" у взаємодії із ЗСУ продовжують вести наступальні дії.

"За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулися на 1700 м на південь та південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом та потужного вогневого впливу. А це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії і 6 авіаударів. Це тільки протягом тижня, що минув", - зазначив Уршалович.

Водночас окупанти проводили контрнаступальні дії та намагалися відновити втрачене положення, проте успіху не досягли.

Також нацгвардійці продовжують утримувати позиції в умовах постійного вогневого впливу ворога на Бердянському напрямку.

За минулий тиждень на цьому напрямку росіяни завдали по українських бійцях близько 50 артилерійських ударів.

Читайте: На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція, - Міноборони

Автор: 

Національна гвардія (1590) контрнаступ на Півдні (345) Уршалович Микола (26)


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Топ коментарі
+3
Да - ***** - 1.7 км просунутись по мінах -- це шось з чимось .
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14.07.2023 12:18 Відповісти
+2
нажаль, це дійсно надзвичайно повільно!
за 10 тижнів ще 17 км, а там зима...

це ціна, яку платять наші Воїни за розмінування, Чонгару та Перекопу ЗЄкрисою ! 👿👿👿👿👿
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14.07.2023 12:33 Відповісти
+1
Ніщо - це крисині ******, які з дивану знецінюють здобуті кров'ю рубежі.
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14.07.2023 12:22 Відповісти
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Ніщо - це крисині ******, які з дивану знецінюють здобуті кров'ю рубежі.
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14.07.2023 12:22 Відповісти
нажаль, це дійсно надзвичайно повільно!
за 10 тижнів ще 17 км, а там зима...

це ціна, яку платять наші Воїни за розмінування, Чонгару та Перекопу ЗЄкрисою ! 👿👿👿👿👿
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14.07.2023 12:33 Відповісти
А яка адекватна людина очікувала на стрімкий бліцкріг через кілометри міних полів та глибоку ешелоновану оборону? Ця війна об'єктивно затягнеться років на 5. Якщо пощастить то станеться щось екстраорденарне і фронт рухне, а так це затяжна війна в історії яких було багато, щоб розуміти приблизний хід подій. Дивані воїни, які скиглять про повільний наступ, ви не хвилюйтеся, прийде ваш час, мобілізуєтесь і покажете як треба штурмувати укріпрайони з тотальним замінуванням.
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14.07.2023 12:42 Відповісти
Не было затяжных фронтовых войн так уж много. В основном Первая мировая и Ирано-Иракская.
Но там демография была совсем другая, в отличии от украинского вымирания.
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14.07.2023 13:23 Відповісти
"НІЩО" це об'єктивний факт, не кожна карта покаже 1.7 км. А "крисині ******" це ********* такі як ти.
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14.07.2023 12:46 Відповісти
Давай розкажи мені про *************, але після того як скажеш чи ходило ти до воєнкомату?
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14.07.2023 13:29 Відповісти
Я вмію прямо з окопу, гарно посилати на ***. Так що ****** крисяча, сходи для початку на ***, а як повернешся, звертайся ще.
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14.07.2023 14:57 Відповісти
Який ***** окоп? Ти хоть прильот від виходу відрізняє воїн?
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14.07.2023 15:12 Відповісти
"Кара-Даг" - це вже та сама "гвардія наступу".
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14.07.2023 12:10 Відповісти
це наші Воїни !

стьоб тут недоречний 👿
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14.07.2023 12:34 Відповісти
Це не стьоб. Тут періодично лунають думки, що "Гвардію наступу" зібрали виключно для захисту зє і ко. А ось вони де, на передовій.
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14.07.2023 12:36 Відповісти
Да - ***** - 1.7 км просунутись по мінах -- це шось з чимось .
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14.07.2023 12:18 Відповісти
Ще один Гайдай появився, як біля Кремінної і Сватово . Мда
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14.07.2023 12:53 Відповісти
Мабуть досить насичена мінами і вогневими засобами оборона орків, раз за тиждень боїв ЗСУ просунулися лише на глибину БРО... Це мало і дає можливість рашистам контратакувати з відсічних позицій... Будемо сподіватися, що надалі ЗСУ введуть у бій резерви і проламають, таки, оборонні лінії росіян...
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14.07.2023 15:01 Відповісти
Якось неоднозначно ставлюсь до таких от звітів, передо всім через те, що для мене не так важлива кількість звільнених кілометрів, скільки кількість збережених життів нашій бійців, і якось боюсь, щоби у гонитві за переможньою цифрою у звітах не збільшувались наші втрати.

Дуже хочу, аби мої перестороги виявились зайвими.

Боже - бережи наших воїнів.
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14.07.2023 17:12 Відповісти
 
 