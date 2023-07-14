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Новини Війна
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Пентагон про темпи контрнаступу ЗСУ: Просування дається ціною величезних зусиль

війна,зсу

У Пентагоні прокоментували твердження про те, що контрнаступ Збройних сил України відбувається з меншою швидкістю, ніж очікувалося.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив директор операцій об’єднаного штабу Пентагону Дуглас Сімс.

За його словами, наразі українські захисники перебувають у розпалі запеклих бойових дій.

"Вони використовують нове обладнання, і все це під обстрілами і бомбардуваннями, не кажучи вже про...масштабне мінування з боку росіян. І там, де вони просуваються на сотні метрів за день, а подекуди і на кілометр за день, вони роблять це ціною величезних зусиль", - сказав Сімс.

Він зазначив, що українські військові проводять свої контрнаступальні операції "у чудовій послідовності на полі бою".

"Можливо, не з тією швидкістю, яку ми б хотіли…Однак це важка війна, вона ведеться на дійсно важкій місцевості, під обстрілами, і якщо взяти до уваги все це, то це просто вражає", - підсумував представник Пентагону.

Також читайте: Сили оборони мали успіх на напрямку Біла Гора - Андріївка, - Генштаб

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Пентагон (1441) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+9
А ви спробуйте пройтись кавалерійським маршем по мінному полю. 47-а спробувала, результатом тут всім очі намозолили. Хочемо повторити?
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14.07.2023 12:22 Відповісти
+9
З літаками ми б бігли. А з АТАСМс навіть летіли.
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14.07.2023 12:25 Відповісти
+9
ваши Абрамси ще й досі з лютого не доїхали . що там зі швидкістю . все відбувається по вашим вказівкам по кацапії не стріляти .
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14.07.2023 12:27 Відповісти
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А ви спробуйте пройтись кавалерійським маршем по мінному полю. 47-а спробувала, результатом тут всім очі намозолили. Хочемо повторити?
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14.07.2023 12:22 Відповісти
Бидло не усвідомлює різницю між "зусиллями" й "втратами", тим більш, воно не знає, яка у втратах різниця між нападом й захистом...
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14.07.2023 12:35 Відповісти
...особливо коли русня за 14 міс підготувала і оборону і мінні поля...під гучні обіцянки провести такий наступ,що в липні 2022 Крим уже буде наш....
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14.07.2023 12:35 Відповісти
З літаками ми б бігли. А з АТАСМс навіть летіли.
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14.07.2023 12:25 Відповісти
а де такі літаки є, розмінувальні?
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14.07.2023 13:09 Відповісти
ваши Абрамси ще й досі з лютого не доїхали . що там зі швидкістю . все відбувається по вашим вказівкам по кацапії не стріляти .
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14.07.2023 12:27 Відповісти
а де ваші Оплоти,Булати.Вільхи,Буревії,Богдани?
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14.07.2023 12:33 Відповісти
мене теж цікавить це питання . де мої податки , що я платив 9 років ? точно знаю де дві порадні Богдани , воюють під Бахмутом бо на них наші шосткинці .
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14.07.2023 12:40 Відповісти
Ну то може спершу підійдеш до Зеленьського і запитаєш?
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14.07.2023 12:44 Відповісти
Чого Байдена захищаєш? Ми не підтримуємо Зеленського, але Захід дуже мало зброї дає, це факт.
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14.07.2023 14:18 Відповісти
Захід дуже мало зброї дає
Тому і не дає,бо затягує війну,не не дає цим самим звільнити території і підігрує путлеру.
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14.07.2023 16:12 Відповісти
Троль, ти не смішний, тобі грошей не заплятять..
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14.07.2023 17:28 Відповісти
Цього не розуміють тільки такі бовдури як ти.А інші,які мають хоч якесь критичне мислення,вже давно все зрозуміли.
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15.07.2023 10:55 Відповісти
Добре, що тобі на фабриці тролів прошивку із "критичного" вставили.
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15.07.2023 11:59 Відповісти
А ти хто? Хто тобі щось "недає" ?
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14.07.2023 17:27 Відповісти
До чого цей тупий коментар?
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14.07.2023 18:36 Відповісти
Дійсно, якого ляду ти тут тупі російські коментарі поширюєш?
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14.07.2023 18:52 Відповісти
Тяжело наступать, когда у тебя нет ни дальнобойных ракет, ни нормальной авиации. Тем не менее, ВСУ продвигаются вперед.
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14.07.2023 12:28 Відповісти
а же купа обмежень типу : не стріляти по Криму , по кацапстану , не заходити в Бєлгород на Хамерах ... маємо право лише тихо помирати .
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14.07.2023 12:44 Відповісти
І далі що?
Це їх воля- накладати обмеження, чи ні.
Якщо не подроаїбається- походи по базару, пошукай кращих умов.
І запам'ятай, чувак із мізками підлітка, у цьому жорсткрму світі ніхто і нічого і нікому не винен.
І поки ви, інфантіли, не зрозумієте таку просту річ, що кожен у світі ВІДСТОЮЄ СВОЇ інтереси, вм так і будете нити і скиглити, нічого не роблячи.
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14.07.2023 13:26 Відповісти
і не забувати дякувати
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14.07.2023 18:08 Відповісти
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14.07.2023 12:28 Відповісти
та ВИ шо ?
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14.07.2023 12:29 Відповісти
Угу....А от здача цих територій,метрів і кілометрів 24.02.22 далася дуже легко,без зусиль,за 1 день....
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14.07.2023 12:32 Відповісти
Іноді краще жувати. Українці звичайно завзяті, хитрі, і вперті і викрутяться навіть з тим мінімумом який ви надали. Але не вам вказувати як їм воювати. Це їх земля.
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14.07.2023 12:37 Відповісти
Щоб коментувати подіі, треба самому це перейти. А де ПЕНТАГОН
воював в таких умовах, і проти таких супротивників .?
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14.07.2023 12:48 Відповісти
Є, звичайно, проблеми при наступі. І слабка розвідка, і не грамотне планування, і недостатня оперативність прийняття рішень, і недостатня підготовка. Все це є. Усі розуміють, що у нас не ідеальна армія. Та й противник вже далеко не той, що був узимку/літом 2022 р.
Але я вважаю, що головна проблема не в цьому. Головна проблема в балаболах, які кричали на весь світ про "страшний український наступ, що змітає все на своєму шляху", "восени в Криму" тощо. Без усього цього дебільного анонсу, ми сьогодні говорили б про те, що ЗСУ вийшли з 8-ми місячної глухої оборони і розпочали активні бойові дії. І як "активні бойові дії" - результати відмінні!
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14.07.2023 12:50 Відповісти
Саме зелені ідіоти перегріли сподівання від контрнаступу, не тільки у наших людей, а що - набагато гірше - у союзників. Звичайно, тепер союзники і хочуть бачити той самий "небачений контрнаступ", незважаючи на те, що він без літаків і дальнобійних ракет неможливий. За усе це спитати треба у тих піздунів, які свої пельки не затикали з січня.
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14.07.2023 13:30 Відповісти
Для початку, анонсування наступу, це вже не наступ, а інструкція ворогові.
Наступ без авіації та ракет можливий. Але наступ "с" та "без", це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І це треба пояснювати громадянам та світу не ДО наступу, а вже під час.
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14.07.2023 13:42 Відповісти
Якби Україна не обіцяла контрнаступ, союзники дали б в рази менше зброї. Їх потрібно постійно підганяти, самі допомагати не хочуть.
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14.07.2023 14:19 Відповісти
Без абрамсов, без атакмс, без самолётов. Это лендлиз? Мудачьё пи*дливое.
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14.07.2023 12:58 Відповісти
 
 