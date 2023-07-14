Пентагон про темпи контрнаступу ЗСУ: Просування дається ціною величезних зусиль
У Пентагоні прокоментували твердження про те, що контрнаступ Збройних сил України відбувається з меншою швидкістю, ніж очікувалося.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив директор операцій об’єднаного штабу Пентагону Дуглас Сімс.
За його словами, наразі українські захисники перебувають у розпалі запеклих бойових дій.
"Вони використовують нове обладнання, і все це під обстрілами і бомбардуваннями, не кажучи вже про...масштабне мінування з боку росіян. І там, де вони просуваються на сотні метрів за день, а подекуди і на кілометр за день, вони роблять це ціною величезних зусиль", - сказав Сімс.
Він зазначив, що українські військові проводять свої контрнаступальні операції "у чудовій послідовності на полі бою".
"Можливо, не з тією швидкістю, яку ми б хотіли…Однак це важка війна, вона ведеться на дійсно важкій місцевості, під обстрілами, і якщо взяти до уваги все це, то це просто вражає", - підсумував представник Пентагону.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому і не дає,бо затягує війну,не не дає цим самим звільнити території і підігрує путлеру.
Це їх воля- накладати обмеження, чи ні.
Якщо не подроаїбається- походи по базару, пошукай кращих умов.
І запам'ятай, чувак із мізками підлітка, у цьому жорсткрму світі ніхто і нічого і нікому не винен.
І поки ви, інфантіли, не зрозумієте таку просту річ, що кожен у світі ВІДСТОЮЄ СВОЇ інтереси, вм так і будете нити і скиглити, нічого не роблячи.
воював в таких умовах, і проти таких супротивників .?
Але я вважаю, що головна проблема не в цьому. Головна проблема в балаболах, які кричали на весь світ про "страшний український наступ, що змітає все на своєму шляху", "восени в Криму" тощо. Без усього цього дебільного анонсу, ми сьогодні говорили б про те, що ЗСУ вийшли з 8-ми місячної глухої оборони і розпочали активні бойові дії. І як "активні бойові дії" - результати відмінні!
Наступ без авіації та ракет можливий. Але наступ "с" та "без", це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І це треба пояснювати громадянам та світу не ДО наступу, а вже під час.