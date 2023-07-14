Пентагон про темпи контрнаступу ЗСУ: Просування дається ціною величезних зусиль

У Пентагоні прокоментували твердження про те, що контрнаступ Збройних сил України відбувається з меншою швидкістю, ніж очікувалося.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомив директор операцій об’єднаного штабу Пентагону Дуглас Сімс.

За його словами, наразі українські захисники перебувають у розпалі запеклих бойових дій.

"Вони використовують нове обладнання, і все це під обстрілами і бомбардуваннями, не кажучи вже про...масштабне мінування з боку росіян. І там, де вони просуваються на сотні метрів за день, а подекуди і на кілометр за день, вони роблять це ціною величезних зусиль", - сказав Сімс.

Він зазначив, що українські військові проводять свої контрнаступальні операції "у чудовій послідовності на полі бою".

"Можливо, не з тією швидкістю, яку ми б хотіли…Однак це важка війна, вона ведеться на дійсно важкій місцевості, під обстрілами, і якщо взяти до уваги все це, то це просто вражає", - підсумував представник Пентагону.

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