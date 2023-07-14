Переведення енергоблока №4 ЗАЕС у стан "гарячого зупину" створить нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки, - ДІЯРУ

Наміри російських окупантів перевести енергоблок №4 ВП "Запорізька АЕС" у стан "гарячого зупину", про що інформує МАГАТЕ у своїй заяві від 12 липня 2023 року, створить значні додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, передає Цензор.НЕТ.



"Такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблока №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС.



В умовах втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької АЕС - Каховського водосховища - внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, утримання всіх реакторів ЗАЕС у стані "холодний зупин" є оптимальним режимом для зниження ризиків щодо ядерної безпеки, вірогідності пошкоджень обладнання та раціонального використання доступних на теперішній час водних ресурсів", - йдеться в повідомленні.

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Також нагадується, що Держатомрегулювання Наказом №338 від 28 червня 2023 року внесено зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №№ 3-6 ВП "Запорізька АЕС". Експлуатація ядерної установки енергоблокау № 3 ЗАЕС має здійснюватися у станах "зупин для ремонту", "холодний зупин", енергоблоків №№ 4, 5, 6 – у стані "холодний зупин".



Зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 ЗАЕС були внесені наказом Держатомрегулювання №501 від 18 серпня 2022 року, а саме: експлуатація енергоблока №1 має здійснюватися у станах "перевантаження палива"-"холодний зупин", а енергоблока №2 – у стані "холодний зупин".



"Переведення енергоблока №4 ЗАЕС у стан "гарячий зупин" стане черговим грубим порушенням російськими окупантами та фейковою експлуатуючою організацією принципів безпеки і законодавства у сфері використання ядерної енергії. Рішення легітимного державного органу ядерного регулювання України є обов’язковими до виконання персоналом і посадовими особами Запорізької АЕС", - наголосили в ДІЯРУ.

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