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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Ситуація з повстанням Пригожина дивна, адже затримали не його, а Суровікіна, - ГУР МО

суровікін

Ситуація з повстанням Пригожина у червня є дивною, адже після цього затримали не його, а Суровікіна.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Не все ми можемо оприлюднювати публічно, але так - інформація про те, що деякий час Суровікін був фізично обмежений в пересуванні і знаходився під допитами - вона підтверджується. Як і низка його колег з воєнного керівництва окупаційного корпусу.

Дивна ситуація (для нас не дивна, але якщо на широкий загал дивитись) - заколот підняв Пригожин і ПВК Вагнера, а затримали, наприклад, Суровікіна. Ну, але це питання до російського суспільства, якщо там воно є, до російських військових: "Як? Вас нічого не напружує? Вам все гаразд в такій ситуації - працювати і продовжувати виконувати злочинні накази?" - сказав він.

За словами Юсова, Суровікін формально залишається на посаді, але в ухваленні безпосередніх, управлінських рішень обмежений.

Також читайте: Суровікіна затримали та допитують у Москві, - WSJ

Автор: 

розвідка (3894) росія (66431) Пригожин Євген (522) Суровікін Сергій (49)


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Топ коментарі
+9
Пригожин провокатор, а Суровікін купився. Лошара.
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14.07.2023 13:06 Відповісти
+3
це ще раз говорить, що розумом кацапію на зрозуміти....
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14.07.2023 13:06 Відповісти
+3
" генерал Суровикин в феврале может оказаться у ворот Киева"....а по факту хозяин седой ворота открой😆
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14.07.2023 13:08 Відповісти
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Суровикину просто почки отбили, а Пригожину почки уже не пригодятся, вот вся разница.
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14.07.2023 13:06 Відповісти
це ще раз говорить, що розумом кацапію на зрозуміти....
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14.07.2023 13:06 Відповісти
Пригожин провокатор, а Суровікін купився. Лошара.
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14.07.2023 13:06 Відповісти
кухар мав завдання від ФСБ замінити Шой-Гу на кишенькового Суровікіна, але на тиждень раніше наміченої дати психонув і вся операція пішла не за планом
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14.07.2023 14:26 Відповісти
" генерал Суровикин в феврале может оказаться у ворот Киева"....а по факту хозяин седой ворота открой😆
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14.07.2023 13:08 Відповісти
Процес іде, мятєж не подавлений...
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14.07.2023 13:20 Відповісти
Якось піх#й...
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14.07.2023 13:21 Відповісти
Так тут якраз все і зрозуміло, виходячи із колокремлівських розкладів.
Цей йолоп суровікін, тупий служака, до мозгу кісток відданий "царю і атєчєству", ладний виконати будь-який наказ зверху, просто дуже зручна фігура для "цапа-відбувайла" в істопії з прігожинським заколотом, бо раніше вже побував в цій ролі, коли після свого нового призначення командувачем угрупування рашистських окупаційних військ повідомив про "нєпрастоє рєшеніє".
Дійсні бенефіціари виступу "вагнерів" залишились в тіні, а сам він пройшов якраз по тому сценарія, на який і був запрограмований - блискавичний марш-випад з потенціалом заходження у москву для демонстрації сили перед правителем пітьми, який з реального взірця 24.02.2022 враз перетворився на номінального після 24.06.2023.
Хто цей головний шеф, команди якого виконує прігожин?
А той, кого не було на нараді в пуйла одразу після завершення заколоту.
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14.07.2023 13:37 Відповісти
Так у буданова свої люди в кремлі, в них спитайте.
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14.07.2023 14:22 Відповісти
Буданов там і сам свій , як і зелений.
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14.07.2023 18:06 Відповісти
Как всегда на россии- "награждение непричастных и наказание невиновных." Против самого Пригожина путин ссыт выступать
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14.07.2023 15:24 Відповісти
 
 