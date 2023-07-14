Ситуація з повстанням Пригожина дивна, адже затримали не його, а Суровікіна, - ГУР МО

Ситуація з повстанням Пригожина у червня є дивною, адже після цього затримали не його, а Суровікіна.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Не все ми можемо оприлюднювати публічно, але так - інформація про те, що деякий час Суровікін був фізично обмежений в пересуванні і знаходився під допитами - вона підтверджується. Як і низка його колег з воєнного керівництва окупаційного корпусу.

Дивна ситуація (для нас не дивна, але якщо на широкий загал дивитись) - заколот підняв Пригожин і ПВК Вагнера, а затримали, наприклад, Суровікіна. Ну, але це питання до російського суспільства, якщо там воно є, до російських військових: "Як? Вас нічого не напружує? Вам все гаразд в такій ситуації - працювати і продовжувати виконувати злочинні накази?" - сказав він.

За словами Юсова, Суровікін формально залишається на посаді, але в ухваленні безпосередніх, управлінських рішень обмежений.

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