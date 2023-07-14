Ситуація з повстанням Пригожина дивна, адже затримали не його, а Суровікіна, - ГУР МО
Ситуація з повстанням Пригожина у червня є дивною, адже після цього затримали не його, а Суровікіна.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.
"Не все ми можемо оприлюднювати публічно, але так - інформація про те, що деякий час Суровікін був фізично обмежений в пересуванні і знаходився під допитами - вона підтверджується. Як і низка його колег з воєнного керівництва окупаційного корпусу.
Дивна ситуація (для нас не дивна, але якщо на широкий загал дивитись) - заколот підняв Пригожин і ПВК Вагнера, а затримали, наприклад, Суровікіна. Ну, але це питання до російського суспільства, якщо там воно є, до російських військових: "Як? Вас нічого не напружує? Вам все гаразд в такій ситуації - працювати і продовжувати виконувати злочинні накази?" - сказав він.
За словами Юсова, Суровікін формально залишається на посаді, але в ухваленні безпосередніх, управлінських рішень обмежений.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цей йолоп суровікін, тупий служака, до мозгу кісток відданий "царю і атєчєству", ладний виконати будь-який наказ зверху, просто дуже зручна фігура для "цапа-відбувайла" в істопії з прігожинським заколотом, бо раніше вже побував в цій ролі, коли після свого нового призначення командувачем угрупування рашистських окупаційних військ повідомив про "нєпрастоє рєшеніє".
Дійсні бенефіціари виступу "вагнерів" залишились в тіні, а сам він пройшов якраз по тому сценарія, на який і був запрограмований - блискавичний марш-випад з потенціалом заходження у москву для демонстрації сили перед правителем пітьми, який з реального взірця 24.02.2022 враз перетворився на номінального після 24.06.2023.
Хто цей головний шеф, команди якого виконує прігожин?
А той, кого не було на нараді в пуйла одразу після завершення заколоту.