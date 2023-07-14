Україна може отримати запрошення на вступ в Альянс до того, як виконає умови РНП, - Кулеба
Запрошення на вступ в НАТО може надійти Україні ще до того, як держава виконає домовленості в рамках Річної національної програми.
Як пише Цензор.НЕТ, про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.
За його словами, до кінця року має відбутися зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Зокрема, на саміті у Вільнюсі проговорили, які рішення можуть ухвалити на цій зустрічі.
"Але скажу вам так, що НАТО це така "прикольна" інституція на відміну від ЄС, де все так супер зарегламентовано. І процесуально НАТО дуже політична інституція. Тому я не здивуюся, якщо запрошення стати членом НАТО Україна отримає набагато швидше, ніж буде виконане те, про що ми домовимося в рамках Річної національної програми (РНП)", - пояснив Кулеба.
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