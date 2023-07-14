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Новини Україна-НАТО
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Україна може отримати запрошення на вступ в Альянс до того, як виконає умови РНП, - Кулеба

дмитро,кулеба

Запрошення на вступ в НАТО може надійти Україні ще до того, як держава виконає домовленості в рамках Річної національної програми.

Як пише Цензор.НЕТ, про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За його словами, до кінця року має відбутися зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Зокрема, на саміті у Вільнюсі проговорили, які рішення можуть ухвалити на цій зустрічі.

"Але скажу вам так, що НАТО це така "прикольна" інституція на відміну від ЄС, де все так супер зарегламентовано. І процесуально НАТО дуже політична інституція. Тому я не здивуюся, якщо запрошення стати членом НАТО Україна отримає набагато швидше, ніж буде виконане те, про що ми домовимося в рамках Річної національної програми (РНП)", - пояснив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заява Байдена про членство України в НАТО є політичним зобов’язанням, - Кулеба

Автор: 

членство в НАТО (1757) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
І тут Кулєбу панєсло...
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14.07.2023 13:08 Відповісти
+9
На кого розрахована його маячня?
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14.07.2023 13:10 Відповісти
+7
"НАТО це така "прикольна" інституція" - ну как можно нести такой бред? Хотя, зная для какой публики вещает это профнепригодное чудо, удивляться нечему.
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14.07.2023 13:10 Відповісти
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І тут Кулєбу панєсло...
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14.07.2023 13:08 Відповісти
Це вже перемога, чи ще ні?
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14.07.2023 13:08 Відповісти
На кого розрахована його маячня?
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14.07.2023 13:10 Відповісти
На 73% вкраинчиков, которым телевизор заменил мозги. Им зайдет аж бегом.
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14.07.2023 13:19 Відповісти
На упоротих зебаранів. Маю надію, що таких лишилось набагато менше 73%
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14.07.2023 14:07 Відповісти
Але скажу вам так, що НАТО це така "прикольна" інституція на відміну від ЄС А этим все прикольно... Ну хоть "поржем".
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14.07.2023 13:10 Відповісти
"НАТО це така "прикольна" інституція" - ну как можно нести такой бред? Хотя, зная для какой публики вещает это профнепригодное чудо, удивляться нечему.
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14.07.2023 13:10 Відповісти
Та заспокойся вже, Кулеба. Потяг пійшов...
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14.07.2023 13:12 Відповісти
Через кілька місяців Україну запросять для виконання умов і кроків для вступу в НАТО але треба, щоб ВСУ підтягнулися до стандартів НАТО (із цим не буде питань), подолала корупцію в країні...
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14.07.2023 13:12 Відповісти
Зелена ******* наполегливо мріє кудись вступити, щось отримати, нічого для цього не роблячи
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14.07.2023 13:16 Відповісти
Вони вже вступили.
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14.07.2023 13:24 Відповісти
Треба НАТО надати таку пропозицію від України, від якої не можна буде відмовитись. Наприклад - розмістити українські бригади в Литві, Латвії та Естонії.
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14.07.2023 13:19 Відповісти
Если бы в НАТО принимали одну армию, мы бы были там еще позавчера. Но это военно-политический блок и принимают всю страну. И тут у нас как-раз большие проблемы. А нации нужно повзрослеть если мы, действительно, хотим выжить.
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14.07.2023 13:31 Відповісти
Ви хочете сказати, що, наприклад, Туреччина чи Албанія, мали менший рівень корпупції, ніж ******* Україна, коли їх приймали в НАТО?
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14.07.2023 15:08 Відповісти
Украина будет в НАТО, но не раньше, чем освободит свою землю от московитов. А то вбили себе в голову, что вот буквально после обеда войдем в НАТО и потом идут обидки и оскорбления союзников всякой шоблой, пока ВСУ выгрызают метр за метром оборону московии.
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14.07.2023 13:21 Відповісти
Первое, что эта шобла могла бы сделать уже сегодня, и без всяких голосований - перестать грабить Армию. Но твари отморозились, делают вид, что не понимают ничего.
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14.07.2023 14:00 Відповісти
Ну и зачем так тупо врать? Сказано было однозначно "после выполнения всех требований и с согласия всех членов". Даже война не была поставлена в условия.
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14.07.2023 13:22 Відповісти
Дуже багато кулеби...
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14.07.2023 13:25 Відповісти
Він сьогодні черговий рупор зермака
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14.07.2023 13:57 Відповісти
Було ПДЧ, а стало РНП. Шиллєра на міллєра.
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14.07.2023 15:44 Відповісти
іще кілька "безпрецедентно-абсурдних" твіттів у виконанні зе-лупи, пару послиць-мін'єтчиць у важливих країнах й нас таки приймуть... щоправда, не певний, що у нато. зрештою, "какая разніца"? головне, що "прікольна"...
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14.07.2023 13:27 Відповісти
...а може і не отримати...
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14.07.2023 13:35 Відповісти
На другий день після інаугурації зєрмака, на 5-го Президента Порошенка була подана заява в ДБР шуфричем про те, що Порошенко надав наказ про контрнаступ на сході України. А тепер УВАГА - ДБР до сих пір веде справу проти Порошенка, звинувачуючи його в "злочині", що той наказував контрнаступати:
https://youtu.be/1MyL1X1gzLo
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14.07.2023 13:36 Відповісти
Як вже набридлі ці нескінченні балачки. Чому б не сказати навпаки хоч раз: «Україна може виконати (і виконає) умови РНП до того, як нас запросять до НАТО»! Відчуваєте різницю? Не влада, а дилетанти.
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14.07.2023 13:37 Відповісти
щоб ти з "їв щоб ти не киздів
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14.07.2023 13:40 Відповісти
Навіть разом з яйцями по 17 і кремлівськими кротами? Ти дебіл кулеба?
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14.07.2023 13:53 Відповісти
Кулеба- ПНХ...коли це чмо закриє вже свій тупий ротовий отвір?
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14.07.2023 14:47 Відповісти
Можемо... Якщо зеклоун пне єрмака і веде смертну кару по законам військового часу для вищого ешелону влади (вр, кабмін, облради,суди, прокуратура, мвс, генштаб) за корупцію та розкрадання бюджетних коштів.
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14.07.2023 15:43 Відповісти
 
 