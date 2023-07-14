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Новини Агресія Росії проти України
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Упродовж тижня підрозділи ВМС знищили 98 окупантів, 9 БПЛА, 2 артсистеми, 12 складів з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тижневе зведення ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити: 98 окупантів, 9 безпілотних літальних апаратів, 2 артилерійські системи, 1 мінометний розрахунок, 1 одиницю спеціальної техніки, 1 одиницю автомобільної техніки та 12 складів з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

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Упродовж тижня підрозділи ВМС знищили 98 окупантів, 9 БПЛА, 2 артсистеми, 12 складів з боєприпасами 01

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