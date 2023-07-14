США через твіт Зеленського ледь не скасували запрошення України до НАТО, - WP
Твіт президента України Володимира Зеленського дорогою до саміту НАТО у Вільнюсі з критикою того, що Альянс збирається запропонувати Україні, ледь не призвів до зворотного ефекту.
Про це з посиланням на слова шести неназваних офіційних осіб пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.
Співрозмовники видання кажуть, що допис президента України настільки сколихнув Білий дім, що США ледь не відкликали запрошення Києва стати членом Альянсу. Та зрештою Штати і їхні союзники домовилися зберегти текст декларації в тому ж вигляді, в якому він був представлений на саміті НАТО.
За даними WP, після твіту Зеленського лідери країн НАТО почали обговорювати, як на нього реагувати. США припустили, що пункт про запрошення України слід переглянути чи взагалі прибрати.
Два джерела кажуть, що Вашингтон був настільки розлючений, що хотів змінити формулювання, щоб ускладнити Україні шлях до Альянсу. За словами ще одного співрозмовника, таке рішення підтримували кілька осіб. Але загалом США не хотіли скасовувати запрошення.
В підсумку текст документу вирішили не змінювати.
"Це дає дуже чіткий і сильний сигнал, як Україні, так і Росії", - цитує WP слова одного зі співрозмовників.
На збереженні формулювання, твердить видання, наполягав президент Франції Макрон. Його підтримали лідери країн Центральної Європи та Балтії. Це розцінювалося "як найсильніша з можливих пропозицій Україні" на тлі небажання США, Німеччини та інших країн діяти більш рішуче через побоювання, що це втягне Альянс у пряму конфронтацію з Росією.
Цей інцидент, на думку WP, ілюструє невдоволення всередині НАТО тактикою тиску Зеленського. Адже навіть найбільші шанувальники засумнівались, чи відповідає це інтересам України. Але при цьому є розуміння того, що лідер країни, що воює, має продемонструвати, що він робить все можливе, щоб отримати максимум від імені свого народу, зазначає видання.
Пізніше на саміті Зеленський пом’якшив тон та висловив під час особистих зустрічей із лідерами країн блоку подяку.
За даними WP, 12 липня, наступного дня після напружених переговорів, керівник офісу Зеленського Андрій Єрмак мав інтенсивну розмову з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.
Єрмак, за словами одного зі свідків розмови, намагався сперечатися з Салліваном. Однак і Салліван, за словами джерела, "мав рішучий вигляд". Розмова тривала близько 30 хвилин.
Напружені зусилля, спрямовані на утримання лінії України, призвели до того, що деякі з найсильніших прихильників Києва були виснажені й роздратовані. "Було невесело", - резюмував високопосадовець НАТО, знайомий з переговорами.
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я щось пропустив?? хіба нас запросили??
що за маячня написана??
і що б вони могли зробити гіршого? не дати допомогу? припинити поставки зброї? А зеленський такий, хопа створюємо одкб і йдемо проти вас? вср*лися б ви тоді, господа капіталісти.
Але тому й крутять руки, бо знають, що він так не скаже.
Терпіти це ЗЕлене доробло далі чи вже зараз шукати способи його знищення.
припиніть вже жерти лайно, яким є росіяни.
от тільки з російського громадянства він же не вийшов, правда?
Это всё что надо знать про шоблу бени-пути... Зеленского? Какого зеленского? Кто он в этой шобле такой ?
ДУМАЕТЕ СОВПАДЕНИЕ ? НА ЮГЕ СТРАНЫ СБУ ВОЗГЛАВЛЯЮТ АГЕНТЫ ФСБ -- СОВПАДЕНИЕ ? ЯЙЦА ЗОЛОТЫЕ А ТУТ УЖЕ И ЯБЛОКА --- ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ПОСЛЕ РАЗОБЛАЧЕНИЯ ОНИ ДАЖЕ ФИРМУ ПРОКЛАДКУ НЕ МЕНЯЛИ А ПРОДОЛЖИЛИ И ДАЛЬШЕ ВОРОВАТЬ ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ!
НО ЗА ТО РЕЗНИКОВ КУПИЛ ДОЧКЕ ЗА 12 000 000 МИЛЛИОНОВ ОСОБНЯК ! ЭТО КОГДА ПЕНСИОНЕРЫ ПОСЛЕДНЕЕ ОТДАЮТ ЧТО БЫ ХОТЬ КАК ТО ПОМОЧЬ НАШЕЙ АРМИИ !
ОП ПРЕЗИДЕНТА ---- ЭТО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФСБ ИЛИ ВОРЬЯ ! А ВОВА ПОБЕДЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА ПРИСВОИЛ СЕБЕ КАК БУД ТО БЕЗ НЕГО ЭТОГО БЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ. ТОМУ ЩО ВІН НЕ ВТІК ! НО ТОЛЬКО ТЕ ЛЮДИ ПОД РУКОВОДСТВОМ КОТОРЫХ ОСТАНОВИЛИ ВОЙСКА РФ СЕЙЧАС ПОД СЛЕДСТВИЕМ В ТЮРЬМАХ !
А США? В 2008 ******** Абхазию,в 2014 Крым и Донбасс,в 2022 чуть не ******** пол Украины
Может соющникам уже стоит собраться и наростить свои детские тестикулы!!!
А немцам не нужен Кенигсберг? Японии Курилы? Молдове Приднестровье? Грузии Абхазия?
Сколько можно играть с пуйлом, примите Украину в НАТО,хотя бы территорию где не ведут военные действия Точка
"Фактично чи не вперше погляди України й США, а також деяких країн, що повністю орієнтуються на !!!американський курс!!!, розійшлися", - зазначає видання.
Так, пише BBC, прем'єр Канади Трюдо не виступив відкрито на підтримку запрошення України до НАТО, як це зробили президент Франції Макрон та президент Туреччини Ердоган.
Як і передбачалося срам Нато у Вільнюсі буде мати "ефект метелика"...ну,ну
Кловани
презЕдент, який втратив купу земель і людей.... військовий блок, який НЕ воює.... Вони варті один одного!
Андрей Ермак Руководитель Офиса президента Украины.... Офис Президента Украины - постоянно действующий вспомогательный орган при президенте Украины, осуществляющий организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и иное обеспечение исполнения президентом Украины своих конституционных полномочий. И мечтающее стать как
Джейк Салливан советник президента США по национальной безопасности с 2021 года
Советник по национальной безопасности участвует в заседаниях Совета национальной безопасности США (СНБ) и в случае отсутствия президента, как правило, председательствует на совещаниях Комитета ключевых членов СНБ вместе с государственным секретарем и министром обороны.
Тем, кто не понимает разницы - в избу-читальню: неуклонно повышать....