США через твіт Зеленського ледь не скасували запрошення України до НАТО, - WP

Твіт президента України Володимира Зеленського дорогою до саміту НАТО у Вільнюсі з критикою того, що Альянс збирається запропонувати Україні, ледь не призвів до зворотного ефекту.

Про це з посиланням на слова шести неназваних офіційних осіб пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Співрозмовники видання кажуть, що допис президента України настільки сколихнув Білий дім, що США ледь не відкликали запрошення Києва стати членом Альянсу. Та зрештою Штати і їхні союзники домовилися зберегти текст декларації в тому ж вигляді, в якому він був представлений на саміті НАТО.

За даними WP, після твіту Зеленського лідери країн НАТО почали обговорювати, як на нього реагувати. США припустили, що пункт про запрошення України слід переглянути чи взагалі прибрати.

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Два джерела кажуть, що Вашингтон був настільки розлючений, що хотів змінити формулювання, щоб ускладнити Україні шлях до Альянсу. За словами ще одного співрозмовника, таке рішення підтримували кілька осіб. Але загалом США не хотіли скасовувати запрошення.

В підсумку текст документу вирішили не змінювати.

"Це дає дуже чіткий і сильний сигнал, як Україні, так і Росії", - цитує WP слова одного зі співрозмовників.

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На збереженні формулювання, твердить видання, наполягав президент Франції Макрон. Його підтримали лідери країн Центральної Європи та Балтії. Це розцінювалося "як найсильніша з можливих пропозицій Україні" на тлі небажання США, Німеччини та інших країн діяти більш рішуче через побоювання, що це втягне Альянс у пряму конфронтацію з Росією.

Цей інцидент, на думку WP, ілюструє невдоволення всередині НАТО тактикою тиску Зеленського. Адже навіть найбільші шанувальники засумнівались, чи відповідає це інтересам України. Але при цьому є розуміння того, що лідер країни, що воює, має продемонструвати, що він робить все можливе, щоб отримати максимум від імені свого народу, зазначає видання.

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Пізніше на саміті Зеленський пом’якшив тон та висловив під час особистих зустрічей із лідерами країн блоку подяку.

За даними WP, 12 липня, наступного дня після напружених переговорів, керівник офісу Зеленського Андрій Єрмак мав інтенсивну розмову з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

Єрмак, за словами одного зі свідків розмови, намагався сперечатися з Салліваном. Однак і Салліван, за словами джерела, "мав рішучий вигляд". Розмова тривала близько 30 хвилин.

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Напружені зусилля, спрямовані на утримання лінії України, призвели до того, що деякі з найсильніших прихильників Києва були виснажені й роздратовані. "Було невесело", - резюмував високопосадовець НАТО, знайомий з переговорами.