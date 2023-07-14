Кулеба про "недостатню вдячність" України за допомогу: Вибачте, у нас війна. Коли переможемо, скажу: "Дякую, зброї було вдосталь"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наданої партнерами зброї буде достатньо, коли ми переможемо, а Україна вдячна кожній країні, яка дала "і один снаряд, і 100 тисяч снарядів".

Про це Дмитро Кулеба сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи ситуацію з "недостатньою вдячністю" України партнерам за надану військову допомогу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зауважив, що, на його думку, це було "прикре непорозуміння з боку британського міністра", і нагадав, що прем’єр-міністр Британії публічно сказав, що цінує вдячність України, яка регулярно озвучується в різних форматах.

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"Ні в кого немає підстав звинувачувати нас в якійсь невдячності. Але правда полягає в тому, що, вибачте, у нас війна. І коли вони мене запитують - і колеги-міністри, і журналісти іноземні - а чи достатньо вам передали зброї, я кажу: "Зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги. Коли переможемо, тоді я скажу, дякую, зброї було достатньо. Але поки триває боротьба, зброї недостатньо". І це нормальна, чесна позиція, яка відповідає реальності. Тому насправді я не відчуваю сентименту, що хтось не цінує нашу вдячність, чи ми якось там недостатньо дякуємо", - сказав очільник МЗС.

Він додав, що на засіданні Ради Україна-НАТО українська делегація сиділа поруч із британською відповідно до розсадки за алфавітом, як це заведено в Альянсі для учасників, а не гостей. За словами Кулеби, у залі засідань він і міністр оборони Олексій Резніков мали розмови зі своїми британськими колегами.

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"Прямо там у залі я говорив із Джеймсом (Клеверлі, міністром закордонних справ Британії. – Ред.), і ми там про дещо домовилися політично, а Олексій (Резніков. – Ред.) прямо там з Воллесом (міністром оборони Британії Беном Воллесом. – Ред.) домовився про одне важливе військове рішення по зброї. Все нормально насправді, всі рішення продовжують ухвалюватися так, як треба… Ми дуже вдячні кожному – і країні, яка дала один снаряд, і яка дала 100 тисяч снарядів, ми їм всім вдячні", - запевнив Дмитро Кулеба.

Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.