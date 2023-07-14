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Тарнавський про ліквідацію генерала РФ Цокова: Такі події дестабілізують моральний дух окупантів

олександр,тарнавський

За словами командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського такі події, як ліквідації російських генералів та командирів РФ, мають стратегічно дестабілізуючий характер для окупантів.

Про це повідомляє пише Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Тарнавського для CNN.

Він прокоментував ліквідацію російського генерала Олега Цокова в тимчасово окупованому Бердянську. За словами Тарнавського, такі події на полі бою мають стратегічно дестабілізуючий характер для армії РФ.

"Коли особовий склад отримує інформацію, що їхній командир загинув, невідомо, хто буде ними керувати. Це, безумовно, матиме негативний вплив", - сказав він.

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Тарнавський зазначив, що Цоков не єдиний високопосадовець, який був ліквідований на полі бою, проте відмовився коментувати деталі операції. 

"Чим більше таких подій або таких розколів відбувається, тим більш позитивно це впливає як на проведення (українцями) активних дій і успіх, так і безпосередньо на їхній стан", - додав він.

Автор: 

армія рф (18036) ліквідація (4147) Тарнавський Олександр (278)


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14.07.2023 13:57 Відповісти
Ну-чтоби всє...
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14.07.2023 14:01 Відповісти
Кацапский "дух" навіть загибель найближчих родичів не дестабілізує...
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14.07.2023 14:03 Відповісти
Після таких ліквідацій, кожен кацап подумки хоче самоліквідуватися за допомогою гранати, і ми вважаєм що вірним шляхом йдете товарісчі.
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14.07.2023 14:06 Відповісти
Та не думаю, що такі події якось впливають на моральний дух кацапських кріпосних. Вони бояться своїх бояр та опричників, які в реальності мають повну індульгенцію робити з ними що хочуть. Раби по своїй суті повстати не можуть. Тут справа не в мотивації, вони просто чиясь власність. І цю "істину" їм вбивають в їх тупенькі макітри з моменту перерізання поповини. Страх не виконати "хатєлку" господаря більший ніж бажання вижити. Про "моральний дух" взагалі мова не йде. Ну вбили якогось боярина, який їх гнав на убій. "Царь-батюшка" призначить нового. Для цього біосміття нічого не змінюється. Просто рука іншого господаря буде їх п...здити палкою і гнати в окопи. Кацап - це тупікова гілка розвитку. Не має там нічого людського, як і "морального духу", який притаманний людям.
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14.07.2023 14:08 Відповісти
Нічого тут коментувати ,
здох кацап і хйу з ним
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14.07.2023 14:12 Відповісти
Хай мене вибачить поважний генерал Тарнавський, але мабуть кацапам наср@ти й на сотню таких мертвих "цоковів".
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14.07.2023 14:25 Відповісти
Сталін пачками розстрілював своїх маршалів і генералів і кого це деморалізувало ?
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14.07.2023 18:11 Відповісти
 
 