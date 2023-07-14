Тарнавський про ліквідацію генерала РФ Цокова: Такі події дестабілізують моральний дух окупантів

За словами командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського такі події, як ліквідації російських генералів та командирів РФ, мають стратегічно дестабілізуючий характер для окупантів.

Про це повідомляє пише Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю Тарнавського для CNN.

Він прокоментував ліквідацію російського генерала Олега Цокова в тимчасово окупованому Бердянську. За словами Тарнавського, такі події на полі бою мають стратегічно дестабілізуючий характер для армії РФ.

"Коли особовий склад отримує інформацію, що їхній командир загинув, невідомо, хто буде ними керувати. Це, безумовно, матиме негативний вплив", - сказав він.

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Тарнавський зазначив, що Цоков не єдиний високопосадовець, який був ліквідований на полі бою, проте відмовився коментувати деталі операції.

"Чим більше таких подій або таких розколів відбувається, тим більш позитивно це впливає як на проведення (українцями) активних дій і успіх, так і безпосередньо на їхній стан", - додав він.