Саміт НАТО для України мав стати історичним, але став компромісним, - BBC

На саміті НАТО погляди України й США, а також деяких країн, що повністю орієнтуються на американський курс, чи не вперше розійшлися.

Про це йдеться в матеріалі BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Фактично чи не вперше погляди України й США, а також деяких країн, що повністю орієнтуються на американський курс, розійшлися", - зазначає видання.

Так, пише BBC, прем'єр Канади Трюдо не виступив відкрито на підтримку запрошення України до НАТО, як це зробили президент Франції Макрон та президент Туреччини Ердоган.

"Розходження проявилися, приміром, під час публічного форуму НАТО, де відбуваються дискусії між політиками, дипломатами та експертами", - йдеться в матеріалі.

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За даними автора, у багаторічній історії НАТО, особливо в часи криз, часто траплялися тертя між союзниками.

"По суті, у Вільнюсі Україна вперше стикнулася з усіма тонкощами та складнощами натівської політики не як країна, яку підтримують, а як країна, яка претендує на членство. ... Одним із менш помітних підсумків Вільнюського саміту є той досвід, який українська влада здобула в натівській політиці. Про це чимало говорили в кулуарах.

Альянс у своїх рішеннях традиційно орієнтується на консенсус та пошук спільного знаменника. Часто цей знаменник є компромісним. Відповідно, саміт, що, на думку української сторони, мав би стати історичним, став компромісним", - пише BBC.

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