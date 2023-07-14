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Новини Україна-НАТО
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Саміт НАТО для України мав стати історичним, але став компромісним, - BBC

нато,зеленський

На саміті НАТО погляди України й США, а також деяких країн, що повністю орієнтуються на американський курс, чи не вперше розійшлися.

Про це йдеться в матеріалі BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Фактично чи не вперше погляди України й США, а також деяких країн, що повністю орієнтуються на американський курс, розійшлися", - зазначає видання.

Так, пише BBC, прем'єр Канади Трюдо не виступив відкрито на підтримку запрошення України до НАТО, як це зробили президент Франції Макрон та президент Туреччини Ердоган.

"Розходження проявилися, приміром, під час публічного форуму НАТО, де відбуваються дискусії між політиками, дипломатами та експертами", - йдеться в матеріалі.

Читайте також: США через твіт Зеленського ледь не скасували запрошення України до НАТО, - WP

За даними автора, у багаторічній історії НАТО, особливо в часи криз, часто траплялися тертя між союзниками.

"По суті, у Вільнюсі Україна вперше стикнулася з усіма тонкощами та складнощами натівської політики не як країна, яку підтримують, а як країна, яка претендує на членство. ... Одним із менш помітних підсумків Вільнюського саміту є той досвід, який українська влада здобула в натівській політиці. Про це чимало говорили в кулуарах.

Альянс у своїх рішеннях традиційно орієнтується на консенсус та пошук спільного знаменника. Часто цей знаменник є компромісним. Відповідно, саміт, що, на думку української сторони, мав би стати історичним, став компромісним", - пише BBC.

Також читайте: Лідери НАТО попросили Зеленського "охолонути" через критику напередодні саміту у Вільнюсі, - Bloomberg

Автор: 

НАТО (6636) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+21
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14.07.2023 14:15 Відповісти
+20
Коли закінчаться компроміси з кротами в ОП? Мовчу вже за плядство зі "своїми" керівниками безлічі новостворених антикорупційних структур.
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14.07.2023 14:18 Відповісти
+19
І все ''завдяки'' зеленим довбням!
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14.07.2023 14:17 Відповісти
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14.07.2023 14:15 Відповісти
Ну будемо об'єктивні, з Цим було зрозуміло заздалегідь. А що ми маємо в історичному минулому з 2014 по 2019 це якщо не помиляюсь 5! самитів НАТО. Яки були успіхи, як ПАПу зустрічали на них, як підтримували...
На пам'яти тільки повернення москалів до ради Європи і не треба загострення..., а ще договор імені Штангенциркуля о розводі військ і патрулюванні силами ордло, сірої зони!!! Оце було дійсно переможище...
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15.07.2023 07:45 Відповісти
І все ''завдяки'' зеленим довбням!
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14.07.2023 14:17 Відповісти
Зато паржалі.
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14.07.2023 14:18 Відповісти
Коли закінчаться компроміси з кротами в ОП? Мовчу вже за плядство зі "своїми" керівниками безлічі новостворених антикорупційних структур.
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14.07.2023 14:18 Відповісти
Поки при владі зеленські, дєрьмаки, татарови та інші пітори, вступ у НАТО Україні не світить
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14.07.2023 14:20 Відповісти
НАТО це оборонний союз, і ніколи ні на кого не нападав з метою загарбати території чи з чимось подібним. Он пів Німеччини було під владою СРСР, а НАТО навіть не намагалося її відбити. Тільки розповідав один президент США що він теж берлінець і казав Гробачову щоб той зніс стіну. Повстання в Угорщині в 1956 взагалі західні держави проігнорували, але справедливості заради тоді і НАТО ще не було.
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14.07.2023 14:20 Відповісти
Коли НАТО не було? в 1956-му? ) НАТО створили в 1949-му.
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14.07.2023 14:35 Відповісти
Так ви праві. Не пам'ятаю всього вже. Головне хочу сказати, що НАТО був створений для оборони від СРСР і інших ворожих режимів, якщо вони нападуть, а не для нападу на ті режими, як писали і говорили і говорять у пропаганді СРСР і його наступниці і подібних до них диктаторських режимів.
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14.07.2023 14:46 Відповісти
Ви мали на увазі, що Угорщина на той час ще не була членом НАТО.
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15.07.2023 02:38 Відповісти
Володя замість НАТО
Привів корупцію у хату.
А з нею й "золоте яйце",
Для НАТО наше то лице.
Хотів отримати ще "вето"
бути володарем Планети
У Вашингтоні марафон,
А слуги Воллес і Макрон...
Американці зупинили
Цю беняєрмаківську силу.
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14.07.2023 14:23 Відповісти
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14.07.2023 14:25 Відповісти
нато дуже хитренько прилаштувалося за нашою спиною

ми лупимо їх ворога а вони зброю цідять
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14.07.2023 14:29 Відповісти
Не подобається зброя НАТО беріть свою і лупцюйте свого ворога, наскільки мені відомо на НАТО ніхто не нападав, а в нас є свій Верховний головнокомандувач і оборонпром, який входив в десятку виробників і продажі зброї в всіті, то де наша зброя? Де наші танки і ракети? Де наші САУ і безпілотники? При "баризі" не тільки щось виробляли, модернізували, а ще і контруювали і за 5 років видали більше 5 видів високоточних ракет. То де вони?
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14.07.2023 14:32 Відповісти
гучні та безтолкові запитання
ДЕ НАША ЕКОНОМІКА ???? яка могла б те все фінансувати ?

дуже короткі мізки он на балтику і польщу також ще ПОКИ ніхто не нападав - але риторика в них вірна - не знаєте чому? можу розжувати якщо Ви годен проковтнути
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14.07.2023 14:38 Відповісти
Не люблю ображати людей, Але, нешановний, ви ідіот або подоляцький бот.
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14.07.2023 15:49 Відповісти
шановна - побережіть емоції

візьміть для себе і порівняйте ВВП в цілому і видатки на військові цілі наші і кацапів - ну, скажем, за останні 10 років

багато зрозумієте - прийдете вибачатися за свої слова
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14.07.2023 16:04 Відповісти
Нешановний пане, а назвіть нам цифру зброї, яку виготовили в Україні за 4 роки президенства Боневтіка: танків, ББМ, САУ, ракет, ППО, снарядів, патронів... Немає? Ось ві вся робота "слуг", "ригів" і їх ботів, тільки звиздіти, що в нас слабка економіка і ми не можемо. Захід передав нам сотні мільярдів доларів і утримує більше 8 мільйонів громадян за свої бюджети, то де гроші? Та і нарід вибрав ніби найкращих і дав їм монобільшість, крім булави всі ключі від України, то де розвиток економіки? Вам відомо, що бюджетні гроші, виділені на макрафон вартують декількох патронних заводів? Я вже мовчу за телеканал за бюджеитні гроші "Фрідом" на російській мові попри Конституцію і "мовні" закони. Виходить, що для влади важливіші телемийки, щоб закакати мізки наріду, а не виготовлення зброї під час війни.
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14.07.2023 19:53 Відповісти
Вас послухати то за 3 роки Українська економіка могла б випередити або хоча б зрівнятися з кацапською - і встигнути збудувати собі таку сильну армію ?

вибачте в чудеса не вірю
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14.07.2023 19:58 Відповісти
Звичайно ні і не наманайтеся мене переконати в тому, що не є правдою. Я це розумію. Попередник, наприклад, президент Порошенко отримав країну в стані війни, відсутності казни, яку вкрав начальник татарова в єрмака, відсутність золото-валютних резервів, відсутність армії, відсутність уряду, який втік, блокада з боку Цапії... і та влада відродила армію. поставила в стрій одягнутих у найкращі зразки одежи 250 тисяч, нагудованих по натівських стандартах, з новими окладами, замість 3 тисячі - 10-15 тисяч, модернізацією 700 танків, випуску БТР3, БТР 4, бронемашин "Козак", САУ "Богдана", ракетного комплексу "Нептун", тисячі "Стугна", безпілотники, модернізація і ремонт літаків, систем ППО, поновлені роботи над ракетними комплексами "Вільха", "Вільха М", "Грім 2 Сапсан"...., назвіть що і скільки за 4 роки зробила для ЗСУ влада Зеленського, про яйця по 17 грн, картоплю по 23, яблука по 52, солярку по 80, олію по 111 грн. не пишіть. Не пишіть і про вкрадені і виведені в офшори 9 мільярдів гривень, які замість закупки снарядів вивели в офшори. про це вже всі знають, напишіть що ще зробили при тій економіці яка є, бо попередники при відсутності всього щось робили, а що зробили ці при тих грощах, які залишили попередники і визнанні в всіті?
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14.07.2023 21:36 Відповісти
щоби хто не зробив - це пил
кацапська економіка більше чим на порядок більша - різні вагові категорії - зарубайте собі це на носі
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14.07.2023 21:39 Відповісти
А тепер порівняємо чеченську економіку і економіку рф під час першої чеченської війни, яку Чечня фактично виграла при тому, що їй ніхто не допомагав.
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15.07.2023 08:33 Відповісти
Економіка при "зелених" почала падати, красти стали більше, з бюджету МО на асфальт перекинули 50 млрд., у перші місяці великої війни украли в МО 33млрд., після Оману згорнули ракетні програми. Постарались. Але Зеленський у всьому тому не винен, бо то робота агентів росії, що обсіли владу.
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14.07.2023 16:26 Відповісти
економіка весь час до 2022 зростала
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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14.07.2023 16:30 Відповісти
Экономика росла или нет это ни о чём. На чём основываются эти заявления,надо брать источники и методику подсчёта для сравнения, а не заявлять многословно. Но главное - народ без подобной информации и квалификации понимает как распределяется бюджет. Так вот при Зеленском и второй каденции Кучмы было самое худшее распределение бюджета.Даже при янике оно было лучше несмотря на тот беспредел, которые организовывали регионалы. А самый стремительный скачок экономики (в процентах) происходил через полгода после введения своей валюты (гривны). С 1997 - конец 1998г. Но у сегодняшней власти, экономика никогда не являлась и наверное в ближайшие лет 10 не будет приоритетным вопросом. А это всегда у политики должно обязательно стоять на первом месте в мирное время,но не у слуг народа.Они превзошли всех предыдущих руководителей государства. Главным вопросом у них ,-через законы себя сделать классом новых узаконенных олигархов.
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14.07.2023 17:42 Відповісти
Ти не усвідомлюєш, що це націджене, фінансова підтримка бюджету ПОНАД 50%, умови мільйонам мігрантів, БЕЗКОШТОВНА допомога найнеобхіднішим!!! - пам'ятаєш зиму, генератори... України без цього ВЖЕ не було б. А мережах розп***ділися в ражі зе-виправдання.
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14.07.2023 19:17 Відповісти
я чудово це знаю - але зброї потрібно більше і вона і них Є

- гармати, снаряди, ракети до хаймарсів, ATACMS, Storm Shadow, SCALP, Taurus, Harm, Hapoon,

- ППО (багато)

і хай не **********
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14.07.2023 19:26 Відповісти
От тільки не "Україна зіткнулася..." чи "погляди України розійшлися...". Замість назви держави треба ставити "мавпочка-диктор дєрьмака" - тоді все сходиться.

Ці дєрьмаківські узеленські вже намагаються приписати найвеличнішому всі досягнення попередньої влади, ведуть титанічну роботу по руйнуванню зв'язків з країнами-партнерами та їх представниками на всіх можливих міжнародних майданчиках і просто постами-відосиками в інтернеті, направляють всі свої зусилля на повну узурпацію влади...
При цьому їх зовсім не цікавить, які наслідки для України несуть їхні дії: головне "прібарахліцца, чтоб і внукам хватіло"
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14.07.2023 14:32 Відповісти
https://youtu.be/EoOLvCIOYuM ...

Народный слуга Дубинский рейдернул киевскую лечебницу номер 2,в которой лечат бойцов ЗСУ...,мама любит скорость...
Чудеса слуг народа...🤕
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14.07.2023 15:27 Відповісти
Який там компроміс? В чім компроміс? Де здобутки України? НАТА взагалі, і США зокрема вкотре продемонстрували свою сцикливість. І не треба про українську корупцію физдіти. Коли булгарію та румунію брали до НАТИ, то чомусь їхня корупція нікого не їпла. Від слова зовсім. І взагалі, США завжди керувалися принципом "Сомоса - це сучий син, але це наш сучий син". Іран в плані прав людини і свобод виглядає на тлі Саудивської АраБії раєм на землі, але США підтримують АраБію, а не Іран. Ось вам, свідки сєкти дєдушкі Жо, реальний приклад з **********. тому стуліть писки й вчить матчастину.
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14.07.2023 15:51 Відповісти
Альянс у своїх рішеннях традиційно орієнтується на консенсус та пошук спільного знаменника. Часто цей знаменник є компромісним. Відповідно, саміт, що, на думку української сторони, мав би стати історичним, дляУкраїни і її народу ,став компромісним для рашистського терориста і вбивці українського народу "
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14.07.2023 16:15 Відповісти
Все больше склоняюсь к мнению, что нато это реальные мудаки, во главе с дедом маразматиком.
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14.07.2023 16:37 Відповісти
Пропиши здравиц побольше путину..
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14.07.2023 19:19 Відповісти
"Леонід Кучма отримав марні гарантії безпеки у Будапешті, Ющенко - порожні обіцянки у Бухаресті. Зеленський - розпливчасту обіцянку майбутнього членства у Вільнюсі. Це радше втрачена можливість, ніж прорив."
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14.07.2023 16:42 Відповісти
НАТО ми за мир на своїй території, а ви там із бункерним самі розбирайтеся швидко забули коли Українську ядерну зброю пилили та аплодували стоячи... Коли віддавали ядерну зброю ось тоді треба було вступати до НАТО тепер підітріться цим меморандумом
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14.07.2023 16:52 Відповісти
а нахера нам то нато и то эс? Ми різні люди і культури, як виявилося. В нас є/була незалежність. А тепер що? куди оглоблі потягунть, туди і будемо.
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14.07.2023 16:59 Відповісти
Тобі в руцький мір, а мені - в НАТО, ЄС.
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14.07.2023 19:20 Відповісти
Тобі? Спершу хоч за кордон вивали турист. Чекають там на тебе хаха! Ти маєш власний дім, і думаєш тобі будуть раді десь де інде? Смішний ти зачекайко.
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15.07.2023 18:24 Відповісти
НАТО ссыкуны.
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14.07.2023 17:01 Відповісти
Члены НАТО нам просто дипломатично обьяснили, что там нас с украинским зеленым Шапито не ждут, и с ЧеЗеваре в мятой форме, тем более. Там прекрасно понимают, что воюет ВСУ, а власть ворует деньги НАТОвских налогоплательщиков. Если бы дали ПДЧ, то показали бы серьезность намерений в приеме в организацию, а так вместо одного листа Будапештской туалетной бумаги, подписали три листа Вильнюской ароматизированной туалетной бумаги о том, что "вода мокрая, небо голубое", и мы вам поможем может быть когда Путин станцует солистом Большого Театра в Лебедином озере.
А пока вас назначим " любимой женой..."
Хорошо, что не записали в договор, что Украину примут в НАТО после помощи в разоружении Северной Кореи, Ирана и искоренения педофилии в Ватикане. ( Хотя можно было бы и внести отдельным протоколом) (с)
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14.07.2023 17:15 Відповісти
дали би цій владі начепити на себе імідж переможців
цього зеля і прагне, щоб попасти з монобільшістю на другий термін у владу
але це не в інтересах держави і захід це розуміє
а мав би розуміти український народ у першу чергу
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14.07.2023 17:44 Відповісти
Історичне ******** сталось в 2019. Решта - наслідки
Але українці нічому не вчаться.
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14.07.2023 17:42 Відповісти
Доти поки люди не викинуть зелену мерзоту з управління державою і не перевішії їх тут порядку не буде і ніхто Украіну нікуди не прийме.
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14.07.2023 18:50 Відповісти
Я б сказав, що саме викидання не є причиною, а ГОЛОВНЕ, що вони в дусі справжнього акторства ІМІТУЮТЬ діяльність, а не виконують необхідне, плюс невміння реформувати на базі "велічайшества" з додаванням "какая разніца" - зе-формула шляху до НАТО, ЄС. Тому цій команді, як неспроможній треба ставити шлагбаум на виборах, бо змарнують не тільки час, гроші..,, але й НАДІЮ мільйонів, останню, можливо.
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14.07.2023 19:29 Відповісти
Как всегда. Запад в штаны наделал. Позор.
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15.07.2023 03:04 Відповісти
Знаєте, так цікаво, в основному ті, у кого захід сцикливий, а зелені асфальтоукрладчики красави, зі свіженькою, цьогорічною реєстрацією.
Мабуть співпадіння.
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15.07.2023 07:20 Відповісти
Я проживаю в Харькове. Под обстрелами. Остался один на один, с серьезными проблемами со здоровьем.

Я никогда ни за кого не головал (хотя вру голосовал за Ющенко, тогда мне возврат позволил голосовать в первый раз). По поводу Зеленского, лично мое мнение - это диктатор. Я никогда бы за него не голосовал.
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16.07.2023 01:25 Відповісти
Хотя все ватники за него голосовали. Теперь все в ЕС драпанули, особенно женщины.
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16.07.2023 01:33 Відповісти
Бережіть себе. Бог у поміч
Та Захід не сцикливий. Йому не потрібен, як ви абсолютно вірно зазначили, містечноковий диктарор з найсильнішою армією Європи. Вони не бачать цивілізаційних, ЄВРОПЕЙСЬКИХ реформ. Саме тому, вони й обережні.
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16.07.2023 10:29 Відповісти
Они в рассеи, живут нормально. А в Украине, особенно в Восточной части - ппц. Работы нет, врачей нормальных нет. завидую Киеву и западной Украине. Бо белому завидую. Живите на здоровье. Но, не забывайте пожалуйста и про восточную, южную часть Украины.
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15.07.2023 03:09 Відповісти
ну роботи у нас також немає, а лікарі нормальні давно в Європі працюють або на фронті , а корупція на Західній Україні була і залишається однією з найбільших , так що завидувати нічому
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15.07.2023 11:31 Відповісти
Жаль(( Я думал у вас несколько лучше.
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16.07.2023 01:26 Відповісти
якщо навіть рейтинг зеленського впаде, то на наступні вибори коломойський виставить іншу нечисть, і 73 відсотки довбнів за неї знову проголосують і так ще років 30 аж доки кал не здохне, а потім прийде інший кал.
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15.07.2023 06:24 Відповісти
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15.07.2023 07:14 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Аркадій Бабченко:
 Самое интересное, что когда - и, теперь уже если - все закончится, «имбицилы» - по определению Карла, замечу - так и не поймут, на краю какой пропасти Украина стояла, уже одной ногой шагнув туда, и каким просто невероятным чудом вопреки законам физики страна не раздолбала себя в дрызг об камни внизу в четвёртый раз…
А то, что пятый год приходится разжёвывать, сколько будет дважды два - это таки да, это пи..дец.
Боже, храни Байдена (с).
***
Ну, то есть... Это что же получается? Это получается, что беспрецедентные поставки оружия были не благодаря Наивеличайшей Дипломатии, а вопреки ей? И настолько «вопреки» - что прорвало аж на официальном саммите? На весь мир?
И если бы на месте Наивеличайшего Лидера была табуретка - оружия у нас было бы ровно столько же? Если не больше. А если бы был реальный политик, который умеет в дипломатию, ооо… Ну, например, Порошенко. А? Я правильно понимаю?
Ваш Дед.
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15.07.2023 07:16 Відповісти
але ж іншого боку все стає поступово на свої місця росія була до війни типу потужня армія та держава- виявилось пшик і армія та й держава так собі . усі думали .що зеленський типу Черчіль , а виявилось також ну ніяке воно - усі все зрозуміли , так що очевидне поступово стає явним і ніякий бєнямарафон ,ні мольфар буданов нікого не переконають у зворотньому
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15.07.2023 11:27 Відповісти
 
 