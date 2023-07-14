Саміт НАТО для України мав стати історичним, але став компромісним, - BBC
На саміті НАТО погляди України й США, а також деяких країн, що повністю орієнтуються на американський курс, чи не вперше розійшлися.
Про це йдеться в матеріалі BBC, передає Цензор.НЕТ.
"Фактично чи не вперше погляди України й США, а також деяких країн, що повністю орієнтуються на американський курс, розійшлися", - зазначає видання.
Так, пише BBC, прем'єр Канади Трюдо не виступив відкрито на підтримку запрошення України до НАТО, як це зробили президент Франції Макрон та президент Туреччини Ердоган.
"Розходження проявилися, приміром, під час публічного форуму НАТО, де відбуваються дискусії між політиками, дипломатами та експертами", - йдеться в матеріалі.
За даними автора, у багаторічній історії НАТО, особливо в часи криз, часто траплялися тертя між союзниками.
"По суті, у Вільнюсі Україна вперше стикнулася з усіма тонкощами та складнощами натівської політики не як країна, яку підтримують, а як країна, яка претендує на членство. ... Одним із менш помітних підсумків Вільнюського саміту є той досвід, який українська влада здобула в натівській політиці. Про це чимало говорили в кулуарах.
Альянс у своїх рішеннях традиційно орієнтується на консенсус та пошук спільного знаменника. Часто цей знаменник є компромісним. Відповідно, саміт, що, на думку української сторони, мав би стати історичним, став компромісним", - пише BBC.
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На пам'яти тільки повернення москалів до ради Європи і не треба загострення..., а ще договор імені Штангенциркуля о розводі військ і патрулюванні силами ордло, сірої зони!!! Оце було дійсно переможище...
Привів корупцію у хату.
А з нею й "золоте яйце",
Для НАТО наше то лице.
Хотів отримати ще "вето"
бути володарем Планети
У Вашингтоні марафон,
А слуги Воллес і Макрон...
Американці зупинили
Цю беняєрмаківську силу.
ми лупимо їх ворога а вони зброю цідять
ДЕ НАША ЕКОНОМІКА ???? яка могла б те все фінансувати ?
дуже короткі мізки он на балтику і польщу також ще ПОКИ ніхто не нападав - але риторика в них вірна - не знаєте чому? можу розжувати якщо Ви годен проковтнути
візьміть для себе і порівняйте ВВП в цілому і видатки на військові цілі наші і кацапів - ну, скажем, за останні 10 років
багато зрозумієте - прийдете вибачатися за свої слова
вибачте в чудеса не вірю
кацапська економіка більше чим на порядок більша - різні вагові категорії - зарубайте собі це на носі
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
- гармати, снаряди, ракети до хаймарсів, ATACMS, Storm Shadow, SCALP, Taurus, Harm, Hapoon,
- ППО (багато)
і хай не **********
Ці дєрьмаківські узеленські вже намагаються приписати найвеличнішому всі досягнення попередньої влади, ведуть титанічну роботу по руйнуванню зв'язків з країнами-партнерами та їх представниками на всіх можливих міжнародних майданчиках і просто постами-відосиками в інтернеті, направляють всі свої зусилля на повну узурпацію влади...
При цьому їх зовсім не цікавить, які наслідки для України несуть їхні дії: головне "прібарахліцца, чтоб і внукам хватіло"
Народный слуга Дубинский рейдернул киевскую лечебницу номер 2,в которой лечат бойцов ЗСУ...,мама любит скорость...
Чудеса слуг народа...🤕
А пока вас назначим " любимой женой..."
Хорошо, что не записали в договор, что Украину примут в НАТО после помощи в разоружении Северной Кореи, Ирана и искоренения педофилии в Ватикане. ( Хотя можно было бы и внести отдельным протоколом) (с)
цього зеля і прагне, щоб попасти з монобільшістю на другий термін у владу
але це не в інтересах держави і захід це розуміє
а мав би розуміти український народ у першу чергу
Але українці нічому не вчаться.
Мабуть співпадіння.
Я никогда ни за кого не головал (хотя вру голосовал за Ющенко, тогда мне возврат позволил голосовать в первый раз). По поводу Зеленского, лично мое мнение - это диктатор. Я никогда бы за него не голосовал.
Та Захід не сцикливий. Йому не потрібен, як ви абсолютно вірно зазначили, містечноковий диктарор з найсильнішою армією Європи. Вони не бачать цивілізаційних, ЄВРОПЕЙСЬКИХ реформ. Саме тому, вони й обережні.
Аркадій Бабченко:
Самое интересное, что когда - и, теперь уже если - все закончится, «имбицилы» - по определению Карла, замечу - так и не поймут, на краю какой пропасти Украина стояла, уже одной ногой шагнув туда, и каким просто невероятным чудом вопреки законам физики страна не раздолбала себя в дрызг об камни внизу в четвёртый раз…
А то, что пятый год приходится разжёвывать, сколько будет дважды два - это таки да, это пи..дец.
Боже, храни Байдена (с).
***
Ну, то есть... Это что же получается? Это получается, что беспрецедентные поставки оружия были не благодаря Наивеличайшей Дипломатии, а вопреки ей? И настолько «вопреки» - что прорвало аж на официальном саммите? На весь мир?
И если бы на месте Наивеличайшего Лидера была табуретка - оружия у нас было бы ровно столько же? Если не больше. А если бы был реальный политик, который умеет в дипломатию, ооо… Ну, например, Порошенко. А? Я правильно понимаю?
Ваш Дед.