Росіяни застосовують крилаті ракети "Калібр" втричі менше, ніж ракети Х-101/Х-555, - Повітряні сили

Російські війська здійснюють атаки на територію України здебільшого ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а не крилатими, оскільки наразі зменшилась можливість поповнювати запаси "Калібрів".

Про це сказав в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, стратегічний запас ракет Росія витратила на удари по українській енергетичній інфраструктурі восени та взимку.

"Виступив нещодавно представник Генерального штабу, генерал Олексій Громов, який заявив, скільки може виготовляти приблизно Росія високоточної далекобійної зброї, у тому числі й "Калібрів". "Калібрів", як свідчить статистика, запускають приблизно втричі менше за кількістю, ніж ті ж ракети повітряного базування Х-101/Х-555. Близько 30 ракет ("Калібрів"), за даними Генштабу, розвідки, Росія має можливість виготовляти за місяць. Саме тому отака кількість атак цими ракетами - приблизно 10, інколи більше - 15 "Калібрів". Носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет, які туди підвозять, не дуже. Скільки можуть, стільки й застосовують. Було б більше в них цих ракет, летіло б на нас більше цього непотребу", - зазначив Ігнат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Погіршення погоди росіяни використовують для повітряних атак, - Повітряні сили

Водночас він додав, що наразі війська РФ активно використовують також ракети С-300, які є в них на складах у великій кількості по території прикордоння.

"Ну і ракети Х-22. Але Х-22 вони вже не виготовляють, це старі радянські ракети. Їх понад півтори сотні було випущено по Україні за час повномасштабного вторгнення", - зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Таким чином, за словами Ігната, потужностей та ракет повітряного базування зрештою в окупантів більше, ніж самих "Калібрів" морського базування.

Читайте також: На Хмельниччині збито ворожу ракету, влучань не зафіксовано, - ОВА