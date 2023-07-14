ЗСУ стримують наступ росіян в районі Мар’їнки, - Сили оборони Таврійського напрямку

Українські військові продовжують просуватися на Таврійському напрямку, відбиваючи атаки ворога. Бійці ЗСУ стримують наступ окупаційних військ в районі Мар’їнки.

Про це повідомив представник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на Авдіївському напрямку наші захисники під щільним вогнем артилерії успішно відбили атаки російських військ у районі Первомайського. Ворог завдав авіаційного удару біля Авдіївки.

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На Мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ окупаційних військ в районі Мар'їнки. При чисельних штурмах ворога було розбито і відкинуто.

Крім того, противник здійснив обстріли понад десяти прилеглих населених пунктів.

Також ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки - без успіху.

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На Запоріжжі армія РФ зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби росіяни 16 разів атакували позиції наших бійців. Окрім того, окупанти здійснили 615 обстрілів. Застосовуючи Су-35 та Ка-52 ворог завдав 9 авіаударів та 7 разів атакував з неба дронами-камікадзе типу "Квадро".

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За добу втрати ворога становлять: вбитими 58 окупантів, пораненими - 107.

Окрім того, знищено 33 одиниці озброєння і техніки, а також 9 складів боєприпасів росіян.