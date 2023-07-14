Україна близька до великого успіху на полі бою, у Росії вичерпуються резерви, - глава розвідки Естонії Гросберг

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг вважає, що дії українських військ під час контрнаступу й ознаки ускладнень російських загарбників свідчать про те, що найближчим часом сили оборони України можуть розраховувати на великий успіх на фронті.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на естонське видання ERP.

Гросберг під час брифінгу Міноборони Естонії розповів про тактику ЗСУ зі знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами, про успіхи в районах під Бахмутом, а також про дані щодо можливого вичерпання резервів РФ.

"Усе це говорить про те, що українці близькі до великого успіху", – сказав він.

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За його словами, підготовчі наступальні операції, які зараз проводять ЗСУ, спрямовані на те, щоб скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву українських сил оборони. З цією ж метою атакують важливі транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління російської армії в тилу.

Він також розповів про те, що українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від міста, що дає змогу вести артилерійський обстріл утримуваного російськими військами міста і контролювати дороги, які ведуть до нього. Це, за словами Гросберга, ускладнює постачання розташованих там російських підрозділів.

Крім того, великий вплив має той факт, що російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, все ще прив'язані до міста, зазнають втрат і не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв.

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Гросберг додав, що в районі Запоріжжя і Великої Новоселівки українські підрозділи збільшили займану площу і точковими ударами знищують ключові об'єкти РФ в цьому районі. Він особливо звернув увагу на атаку на готель у Бердянську, внаслідок якого цього тижня було вбито заступника командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Полковник також звернув увагу на звільнення російського генерала Івана Попова, як припускають, через його критику на адресу генштабу і витік записів про становище 58-ї армії під його командуванням.

"Усе це говорить про те, що резерви Російської Федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються", – констатував Гросберг.

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