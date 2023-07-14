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Новини Війна
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Україна близька до великого успіху на полі бою, у Росії вичерпуються резерви, - глава розвідки Естонії Гросберг

марго,гросберг

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг вважає, що дії українських військ під час контрнаступу й ознаки ускладнень російських загарбників свідчать про те, що найближчим часом сили оборони України можуть розраховувати на великий успіх на фронті.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на естонське видання ERP.

Гросберг під час брифінгу Міноборони Естонії розповів про тактику ЗСУ зі знищення командних пунктів і логістичних центрів російських військ точковими ударами, про успіхи в районах під Бахмутом, а також про дані щодо можливого вичерпання резервів РФ.

"Усе це говорить про те, що українці близькі до великого успіху", – сказав він.

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За його словами, підготовчі наступальні операції, які зараз проводять ЗСУ, спрямовані на те, щоб скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву українських сил оборони. З цією ж метою атакують важливі транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління російської армії в тилу.

Він також розповів про те, що українським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від міста, що дає змогу вести артилерійський обстріл утримуваного російськими військами міста і контролювати дороги, які ведуть до нього. Це, за словами Гросберга, ускладнює постачання розташованих там російських підрозділів.

Крім того, великий вплив має той факт, що російські повітряно-десантні війська, дислоковані в Бахмуті з весни, все ще прив'язані до міста, зазнають втрат і не можуть бути перекинуті в інше місце або виведені в резерв.

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Гросберг додав, що в районі Запоріжжя і Великої Новоселівки українські підрозділи збільшили займану площу і точковими ударами знищують ключові об'єкти РФ в цьому районі. Він особливо звернув увагу на атаку на готель у Бердянську, внаслідок якого цього тижня було вбито заступника командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Полковник також звернув увагу на звільнення російського генерала Івана Попова, як припускають, через його критику на адресу генштабу і витік записів про становище 58-ї армії під його командуванням.

"Усе це говорить про те, що резерви Російської Федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються", – констатував Гросберг.

Читайте: Україна є єдиною країною, яка використовує зброю і стратегію НАТО у війні проти Росії, - глава МЗС Естонії Цахкна

Автор: 

Естонія (1656) Марго Гросберг (2)


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Топ коментарі
+13
Вже другий рік поспіль... " в росії вичерпуються резерви"...
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14.07.2023 14:59 Відповісти
+8
Ну да, там желающих повоевать как то не уменьшается, самая большая проблема в этой войне заключается в том что для россии не существует неприемлемых потерь, им пофигу, они и миллион и 2 готовы положить и больше, у Украины все кто хотел пойти, уже пошли.
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14.07.2023 15:01 Відповісти
+8
Щодо цього є чудове українське прислів'я: Поки товстий схудне, худий здохне.
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14.07.2023 15:02 Відповісти
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Вже другий рік поспіль... " в росії вичерпуються резерви"...
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14.07.2023 14:59 Відповісти
А що буде заважати х.йлу почати заганяти своїх посполитих на фронт масово і офіційно? І підуть же багато хто. Просто щоб помститися українцям за своє погане життя. Ось така логіка.
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14.07.2023 15:00 Відповісти
И без этого там идут толпами, тысячами. Дальше, банально действует закон больших чисел, кол-во просто перейдёт в качество, хоть врукопашную.
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14.07.2023 15:02 Відповісти
Є і ті, що тікають. Але людей в них дійсно багато. І мотивації особливої їм не потрібно.
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14.07.2023 15:05 Відповісти
А де Ви бачили там людей?
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14.07.2023 15:16 Відповісти
отже вони усі здохнуть,хтоб там чого не говорив(що в свинособак люди ніколи не скінчаться),рано чи пізно накопится критична маса дохлих кацапів яка почне морально душити россію з середини..а нам мусово терпіти допомагати ЗСУ та продовжувати роздавати безкоштовні білети на концерт Кобзона усім охочим россіянам..іншого вибору у нас нема
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14.07.2023 15:05 Відповісти
Можливо ми свідки першої такої війни в якій сімї продають своїх чоловіків за подачку від держави. Схоже, що бабки дуже сильно впливають на критичну масу невдоволення і тому поки є бабки у росісі, поки й будемо воювати.
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14.07.2023 15:18 Відповісти
Все залежить від колективного Заходу. ВВП країн групи Рамштайн в 20 разів більше ніж у рф. До цього абсолютна технологічна і наукова перевага. Якщо вони захочуть і нададуть Україні технічну перевагу в арті, в БК, в дронах, в розвідці, у високоточній зброї - в три рази, то буде неважливо скільки зомбі путлєр кине в бій. До речі зараз баланс зміщається на користь України. У нас на фронті вже трохи більше танків.
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14.07.2023 15:40 Відповісти
Тільки чомусь передають поштучно збираючи по 1 танку по всіх країнах Нато ,а передавати у більшій кількості великого бажання я в них не бачу , і ще один красномовний факт - для захисту самміту Нато в маленькій Литві перекинули аж 12 Петріотів ,наче рашисти збирались нападати на Нато ,а скільки Петріотів дали Україні _ питання риторичне ,от і робіть висновки.
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14.07.2023 18:04 Відповісти
ні я нічого проти ванг не маю, але хотілося б вже побачити...
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14.07.2023 15:01 Відповісти
Ну да, там желающих повоевать как то не уменьшается, самая большая проблема в этой войне заключается в том что для россии не существует неприемлемых потерь, им пофигу, они и миллион и 2 готовы положить и больше, у Украины все кто хотел пойти, уже пошли.
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14.07.2023 15:01 Відповісти
а ми на пляжах в Днепрі всіх переловимо...
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14.07.2023 15:05 Відповісти
4 тіпа потенційні вояки, ганяються за одним ухилянтом!
отут вже рятуйте і щось не так!
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14.07.2023 15:10 Відповісти
Щодо цього є чудове українське прислів'я: Поки товстий схудне, худий здохне.
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14.07.2023 15:02 Відповісти
Ти товстий, чи худий?
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14.07.2023 15:05 Відповісти
У тебе IQ скільки?
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14.07.2023 15:11 Відповісти
Ти худий.
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14.07.2023 15:16 Відповісти
Твої коментарі схожі на промови Зеленського - набір літер та жодної розумної думки.
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14.07.2023 15:20 Відповісти
Коли мені кажуть, що ми бідні бо дурні, а дурні, бо бідні, то я відразу кажу - значить ти дурний, бо бідний! відразу ображається...ага..то ти значить мене дурним вважаєш?...це "чудове українське прислів'я" з тієї ж російської обойми для деморалізації українського суспільства.
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14.07.2023 15:28 Відповісти
"Деморалізуються" ідіоти, які надивилися марафону. Ти з цих? Чи ти думаєш, що форумчани - любителі "марафону"? Кого тут "деморалізує" правда?
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14.07.2023 15:50 Відповісти
Хитрість завжди щось не договорює...чому ти не написав, хто саме у твоєму чудовому українському прислів'ї здохне?
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14.07.2023 16:39 Відповісти
Спроба з'їзду із теми не залікова.
Тож кого на форумі "деморалізує" правда?
Після відповіді на моє запитання, без проблем відповім на твоє.
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14.07.2023 16:50 Відповісти
За твоєю версією правдою є те, що Україна здохне, а росія лише похудає. І дуже багато людей за тобою будуть це повторювати. І якщо ти так вважаєш, то ти вже деморалізований. За інших можу сказати лише після спілкування.
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14.07.2023 17:05 Відповісти
Вважатимемо, що відповів.
Відповідаю тобі, як маленькій дитині: У будь-якій приказці є мораль - саме тому вона називається вікова народна мудрість. І лише люди з однією звилиною сприймають її буквально, вириваючи потрібне слово з контексту та прив'язуючи його як завгодно і до чого завгодно.
Мораль мною наведеного прислів'я в тому, що НЕ потрібно звертати уваги на тих, хто сильніший - потрібно самому ставати сильнішим. Поки ти зайнятий обговоренням "що там у сусіда на городі", твій город заростає бур'яном.
Скумекав? Ти за деревами лісу не бачиш.
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14.07.2023 17:22 Відповісти
А 73% сприйняли тебе буквально і вибрали Зеленського.
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14.07.2023 17:34 Відповісти
Почалося.
Ну, вибрали, і що? Це вже сталося. У тебе є машина часу, щоб все поміняти 4 роки тому? А чи не приходило в твою тупу голову, що багато з цих "73%" зараз на фронті життя віддають? І не за Зеленського, а за Україну.
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14.07.2023 18:30 Відповісти
Ти теж за Зе голосував?
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14.07.2023 18:45 Відповісти
Після відповіді на моє запитання, без проблем відповім на твоє.
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14.07.2023 18:59 Відповісти
Приходило. Тепер кажи, за яких Президентів з 1991 у другому турі голосував.
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14.07.2023 19:13 Відповісти
Ну, вибрали, і що? Це вже сталося. У тебе є машина часу, щоб все поміняти 4 роки тому? До чого ці твої "73%"?
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14.07.2023 19:39 Відповісти
Та схоже, що 73 не мої, а твої. А у чому проблема сказати за яких Президентів голосував у другому турі з 1991?
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14.07.2023 19:43 Відповісти
Населення України - максимум 36-37 мільйонів ,населення Рашки - 140 мільйонів ,а про чисельність збройних сил України і Рашки я змовчу ,так в кого більше резервів ?
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14.07.2023 18:09 Відповісти
Отак деморалізація й працює...давай тепер співвідношення сил у російсько фінській війні 1939...
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14.07.2023 18:49 Відповісти
А напомни ка чем та война в итоге закончилась.
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14.07.2023 19:05 Відповісти
Фінляндія залишилася незалежною державою. А ти нагадай, яке було співвідношення втрат з обох сторін. І яке співвідношення сил було у першій Чеченській війні...всі ці питання задавай 73%, яке вибрало політичну силу, у програмі партії якої не було жодного слова про НАТО.
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14.07.2023 19:21 Відповісти
Нам до Фінляндії далеко ,як до НАТО і ЄС,в Фінляндії ніхто в 1939 році ніхто не бігав і не верещав "Сталін прійді ",а в нас в 2014 бігали і верещали "Путін прійді"
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14.07.2023 19:27 Відповісти
Сейчас такое же соотношение или нет?
Финляндия потеряла территории в итоге или нет?
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14.07.2023 21:12 Відповісти
Ти ж чудово знаєш що втратила, але на відміну від України двадцятих незалежність не втратила, бо там, на відміну від України, не було російськомовних. І Голодомору у тридцятих на Західній Україні не було, бо там не було російськомовних. А про зараз вже міг би й не питати.
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14.07.2023 21:28 Відповісти
Ну если Финляндия победила, то и Украина потеряв территории и сдав Херсон или Запорожье, тоже может объявить себя победительницей, так? Сохранив при этом государственность.

Да и живут там в основном эти самые козлы-росийськомовные, не беда.
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14.07.2023 21:38 Відповісти
Який твій варіант подій?
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14.07.2023 21:41 Відповісти
Никакого варианта. Я тебе описал примерный исход этой войны, если у тебя ролевая модель Финляндия.
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14.07.2023 21:44 Відповісти
Рольова модель Фінляндії - це знищення російських окупантів та вступ у НАТО, а не рахування співвідношення сил.
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14.07.2023 21:59 Відповісти
В НАТО они вступили через 70 лет после войны.
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14.07.2023 22:26 Відповісти
и то з переляку)
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14.07.2023 23:56 Відповісти
У людей просто немає самоповаги і сміливості, що заважає сказати, правду? Я не стидаюся, - я бідний, дурний і худий))
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14.07.2023 15:52 Відповісти
Тепер зрозумілі слова путіна - ви всє здохнєтє а ми проста пахудєєм!
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14.07.2023 19:58 Відповісти
Саме так))
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15.07.2023 04:47 Відповісти
Поки не піде другий фронт. І справжній, а не тільки санкції. Поки не почнуться стратегічні бомбардування як бомбили гітлерівські заводи в другу світову в цю гру можна грати досить довго.
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14.07.2023 15:03 Відповісти
не буде другого фронту - жабу вирішили варити повільно
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14.07.2023 15:06 Відповісти
іноді таке враження, що цю "жабу московитську" не варять, а відгодовують і прививки роблять.
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14.07.2023 15:27 Відповісти
а дехто навіть посмоктує
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14.07.2023 16:33 Відповісти
Свитова вийна-сам написал.Щас свитова война? Войну вообще никто даже не обьявлял
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14.07.2023 15:13 Відповісти
Один в один -шо буданов.
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14.07.2023 15:07 Відповісти
Рашку треба валити з середини, інакше нашу країну чекає демографічна катастрофа. Достатньо було б нормальних санкцій. Ті що зараз, це сміх.
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14.07.2023 15:11 Відповісти
Точно,уже 0,1% уничтожили,осталось всего то 99,9%.Няма резерва.
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14.07.2023 15:11 Відповісти
ты хоть опробуй арифметику покурить...!
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14.07.2023 15:36 Відповісти
Ігнат в замку казав....
Що Все Ракет на пару нальотів
І Фсьооо...
Як ви Вже Дістали....
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14.07.2023 15:17 Відповісти
та да про вичепування рвкет в кацапів нам вже розказали , продовжуйте держати в курсі
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14.07.2023 15:23 Відповісти
А шо там з нашими резервами? Якого бігають тцк з повістакими за чоловіками?
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14.07.2023 16:08 Відповісти
естонці просто так пиз..ти будуть
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14.07.2023 16:31 Відповісти
 
 