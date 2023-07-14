Журналістка Ніколаєнко про скорочення прокурора Омельченка: Якщо до нього були претензії, чому йому передали справи Князєва і Лозинського?

Прокурора Олександра Омельченка, який був процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, позбавили адміністративної посади. У новому наказі його прізвища немає.

Про це повідомила у фейсбуці журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

"А тепер ще раз про історію з телефоном Князєва і САП. Прокурора Омельченка позбавили адміністративної посади. Те, що він у понеділок був у суді по Горецькому, наказ не переписує. І в новому наказі його ніде нема. (Фото наказу додаю). Якщо до нього давно були претензії, то чому в нього опинились справи Князєва і Лозинського?" - порушує питання вона.

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Ніколаєнко наголошує: Якщо в когось є підозра, що детектив і прокурор щось не так зробили, відправляючи телефон до Польщі, і тепер телефон неналежний доказ, то вживати треба було інші (дисциплінарні) дії, а не скорочення посади.

"Зараз головне питання в тому, що заступник керівника САП є в матеріалах НСРД. І про це нічого не говориться. Натомість виявляється, що про його перспективи як керівника САП говорять два фігуранти кримінальних проваджень - Горецький і Глімбовський. Горецький просить Синюка подивитись справу по ОПЗ. (З якої радості?) вони передають один одному якісь довідки", - продовжує журналістка.

Вона також нагадує, що Горецького єдиного якимсь дивом не взяли вчасно при затриманні і він витер дані зі свого телефону.

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"То це щаслива доля Горецького чи щось інше? І суспільство точно має довіряти зараз Синюку на посаді заступника голови САП? Чи може його відсторонять хоч?", - резюмує Ніколаєнко.

Раніше прокурор Омельченко заявив, що його посаду скоротили, а його фактично звільнили. У зв’язку з цим Омельченко звернувся до Ради прокурорів із повідомленням про загрозу незалежності прокурора. Він пов’язував скорочення з конфліктом з очільником САП Олександром Клименком "з приводу певних розбіжностей у розумінні проведення процесуальної дії у справі Князєва".

Цензор.НЕТ також повідомляв, що Омельченка скоротили з САП після конфлікту з очільником САП Олександром Клименком через погодження клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про запит на правову допомогу до Польщі з тим, щоб розблокувати вилучений під час обшуків телефон Князєва.

Згодом у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі запевнили, що прокурор Олександр Омельченко залишається процесуальним керівником у справі щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Але дії Омельченка вивчає керівництво САП, бо вони могли "призвести до недопустимості доказів у цій справі".

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Як раніше писала Ніколаєнко, в матеріалах справ Князєва є звукозаписи, де один з підозрюваних, Олег Горецький та фігурант справи Насірова Олександр Глімбовський обговорюють, що заступник голови САП Андрій Синюк мав би очолити цю структуру.