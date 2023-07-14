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Новини Війна
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Контрнаступ йде не так швидко, як хотілося б. Росіяни потужно підготувалися, - генерал Тарнавський

тарнавський

Наступ Збройних Сил України на півдні йде "не так, як хотілося б", через потужну підготовку армії РФ до оборони.

Про це командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Україна проводить "масштабний наступ". Але визнав, що вона добилася досить незначних успіхів, особливо на півдні.

Очікувалося, що контрнаступ буде "швидким, блискавичним рухом, знищенням ворога, захопленням деяких позицій, об’єктів та, як наслідок, досягненням певних цілей".

"Він є успішним, але не настільки, як нам хотілося б", - сказав Тарнавський.

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Причина цього, за словами генерала, - те, що "росіяни досить потужно підготувалися до цієї події".

Основа російської підготовки до контрнаступу - величезні мінні поля, які ускладнюють просування та перетворюють українське обладнання для розмінування в цілі для російських атак.

"Вони створили складний комплекс мінування з використанням мінних полів, вибухонебезпечних боєголовок та прямого укладання потужних наземних мін, що зараз розташовані у районах, через які проходитимуть обладнання та особовий склад", - цитує CNN Тарнавського.

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Телеканал зазначає, що прогрес на південному фронті є центральним у воєнних планах України на це літо. Але Київ змушений діяти розумно й заощаджувати на використанні артилерії.

"Це як у боксі. Ми тримаємо противника на відстані витягнутої руки. Ми не дозволяємо йому наблизитися. Чому? Бо ближній бій - це зовсім інша справа. Таким чином, на великих відстанях ми ефективно їх перемагаємо", - сказав Тарнавський.

Автор: 

Тарнавський Олександр (278) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+45
Чому Україна так на початку 2022 не підготувалася?
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14.07.2023 15:04 Відповісти
+32
Звичайно підготувались бо навіщо було стільки часу волати що ми готуємо контрнаступ-моя особиста думка що це була дурня.Бо такі речі мають проводитись несподівано...
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14.07.2023 15:07 Відповісти
+31
т.е. если не хочешь отдавать территории мины таки нужны.
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14.07.2023 15:05 Відповісти
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ага, наступ йде, навіть без підтримки

тут потрібні цілком інші засоби (гавбиці, мільйони снарядів, розвідка цілей, засоби розмінування, тощо)

авіація авіації - не рідна сестра

А-10 мають літати під прикриттям F-16, це правда

проте в нас нема саме А-10 - відтак прикривати нічого
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14.07.2023 16:47 Відповісти
F-16 из нескольких стран https://secretmag.ru/label/nato НАТО стали основными ударными самолётами в ходе военной операции блока против Югославии. За время воздушной кампании американские истребители одержали несколько побед над сербскими эскадрильями, состоящими преимущественно из МиГ-29.

С мая 2001 года израильские истребители F-16 ограниченно использовали для ударов по террористам на территории Палестинской автономии. А 5 октября 2003 года израильские самолёты F-16 совершили налёт на базовый лагерь группировки в Сирии в ответ на теракт в ресторане Хайфы.
Американские F-16 применялись в роли ударных самолётов во время Иракской войны 2003 года. Однако ни потерь, ни существенных воздушных побед не было - иракские ВВС бездействовали.

В июле - августе 2006 года эти истребители активно использовались во Второй Ливанской войне.

В 2014 году F-16 поддержали с воздуха вторжение израильской армии в Сектор Газа. В 2016-2019 годах истребители F-16 замечены в нанесении ударов по позициям сирийской армии в ходе гражданской войны в Сирии.

Также F-16 принимали активное участие в военной операции в Афганистане вплоть до вывода американских войск в 2021 году.

До сих пор эти истребители в составе ВВС Турции применяются для нанесения бомбовых ударов по позициям Курдской рабочей партии и в турецко-греческом конфликте.
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14.07.2023 16:53 Відповісти
на безриб'я - й рак риба

он десь там олещук навішав бомби попід крила міг-29, навіть запальні фотки розмістив

можна все, проте всього не треба
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14.07.2023 17:01 Відповісти
пані Зоню, тут днями було оголошення в неті: ЗСУ потребує великої кількості маскувальних сіток

Ви б зробили добру справу, якби зорганізувалі нетівських кубіт на плетіння (сіток)

це був би Ваш вагомий внесок у перемогу

з повагою
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14.07.2023 16:42 Відповісти
Дякую за пораду. Натівські баби ( по словацькі) роблять для України різні справи. Но могли би і більше
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14.07.2023 16:46 Відповісти
не НАТІВські --- а нетівські

від слова нет (інтернет)

гадав. що це само собою зрозуміло
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14.07.2023 16:49 Відповісти
Угу, ви на диване в інтернете сидіти , тому вам і зрозуміло.
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14.07.2023 16:55 Відповісти
Вам бракує дивана?

я не сиджу в неті, не маю такої змоги, а навіть мав би - не сидів

втім я зрідка заходжу й читаю Ваші численні пости

бачте, можете й без дивана)
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14.07.2023 16:58 Відповісти
Я теж не часто заходжу . Но коли е час , пишу Комменти , бо в мене душа за Україну болить і тяжко бачити ЯК ЧИСЛЕННІ ТРОЛІ НА ЗАРПЛАТНЕ У ОЛИГАРХІВ СРАЧ В ЗМІ РОБЛЯТЬ. І Ви в їх компашке
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15.07.2023 21:16 Відповісти
F-16 виконує багато важливих функцій з підтримування наземних військ.
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14.07.2023 16:40 Відповісти
ні, це винущувач для забезпечення панування в повітрі

всі інші функції - факультативні

від нестачи чогось іншого

принаймні, так бойовий сокіл було задумано людьми недурними
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14.07.2023 16:43 Відповісти
Я вижу тут собрались одни нытики , у Нас два варианта - или Мы победим или россия проиграет
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14.07.2023 16:08 Відповісти
Пошаговый алгоритм победы,пожалуйста,если нетрудно.И,что такое "Победа" в нашем случае.
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14.07.2023 16:26 Відповісти
Military Secret
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14.07.2023 16:28 Відповісти
Походу весь реальный план был орать полгода про великий контрнаступ и надеется что орки от испуга сами уйдут.....у меня сложилось такое впечатление шо наши реально на это рассчитывали.
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14.07.2023 16:24 Відповісти
русня бы и так готовилась ,это всем понятно
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14.07.2023 16:27 Відповісти
Правильно - при «затягуванні» часу очевидно треба було бути готовими саме до цього. Виграти «перегони» і на «фініші» перевершити можливості противника.
Це хитке становище що змінюється в часі, і перевага могла бути і десь в березні, наприклад.
Але не треба опускати руки «перегони» тривають… ЗСУ щоденно знищує ворогів.
Слава воїнам!
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14.07.2023 17:06 Відповісти
"Поїхали у Донбас вугілля довбати-а воно ж таке тверде,*** його мати"
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14.07.2023 16:24 Відповісти
і курваматьйогозасрана - хто б міг подумати, що кацапи готуватимуться?

цілковита несподіванка
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14.07.2023 16:25 Відповісти
💪 ЗСУ готують наступ на Херсонському напрямку, - Нацгвардія
Бійці ведуть активну розвідку і вогневе ураження на всю глибину оборони противника, аби підготувати райони та рубежі для наступальних дій.
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14.07.2023 16:36 Відповісти
Південь для ху@ла один з найважливіших напрямків, саме тому 24.02.22. "слуги кремля" з ОП не давали дозволу підривати мости, бо треба було дати кацапам якомога швидше та якомога далі зайти на нашому півдні... А тепер все те, що москалота окупувала на півдні за декілька днів, українці відвойовуватимуть незрозуміло скільки, з щоденними шаленими людськими втратами ... Україна платить щодня страшну ціну за бездумний вибір па пріколу...
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14.07.2023 16:58 Відповісти
Не заздри розумним, Вальок, а краще до них дослухайся. За Порошенка ніхто не бомбив Київ, Харків, Одесу, Миколаїв, Львів, за Порошенка Маріуполь звільнили від москальської швалі, Херсон, Мелітополь та Бердянськ за Порошенка були мирними українськими містами, економіка зростала, а ти та інші "какієразніци" спокійно відпочивали в Туреччині, Єгипті та їздили по Європі, матюкая Порошенка та базікая, що ви тіпа "усталі ат вайни"... Ну що, Валя Васюкович, тепер ти та такі, як ти, какієразніци, атдахнулі ат вайни? Дагаварілісь с путіним пасрєдінє? Добре йому в очко заглянули, разом з твоїи зеленим скоморохом?? Чи то ваш мальчік так учітся на живих людях? Дайтє мальчіку єщьо пять лєт?? Щоб вже добив Україну остаточно, на радість оманським партнерам з кремля??
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14.07.2023 22:53 Відповісти
ти цю ху@ню втюхівай квартальним лохам, або свінособакам на їхніх москальських форумах, там таке лайно зжеруть ще й тобі кахвєту за щьочку засунуть посмоктати, як гонорар
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15.07.2023 00:28 Відповісти
ти свіно-собака недоумкувата, йди спочатку писати людською мовою навчись, "чьокать" в себе на болотах будеш, чи подоляк вас таких спеціально підбирає з москальських помийок, чим тупіше тим краще ...
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15.07.2023 10:53 Відповісти
Ти офісне троляче бидло, бо тільки ви, покидьки, людей, які кажуть правду про вашого ватного зе-лідора та його антидержавну шоблу, називаєте порохоскотом. Безуглой та Подоляку превіт передавай, тролятина дешева. Недоумок, перед тим, як по мєтодічкє лайном кидатись, ти б хоч щось прочитало, бо Крим був окупований ще до того, як Порох став президентом... І Крим і частину Донбасу в 2014 Україна втратила тому, що такі, як ти, ідіоти, десятиліттями голосували то за комуняк, то за бандитів, то за промоскальських клоунів, це ви міняли майбутнє України на дешеву локшину на ваші вуха, а тепер у всьому звинувачуєте тих, хто вам правду каже...
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16.07.2023 09:54 Відповісти
Що за брехня потужна. Не може не знати військовий,що по мінному полі не буває ні потужно,ні швидко. Тільки детонації мін потужні. І дурак зрозуміє,що ворог готувався, а Україна чекала на зброю НАТО,
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14.07.2023 17:02 Відповісти
Зеленопикі підараси просто не знають, як кацапи закопалися в 2014 на Донбасі, після першого пєцькіного ''перемир'я''....
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14.07.2023 17:07 Відповісти
Закопалися добре,але ЗСУ звільнили тоді Слов'янськ,Костянтинівку,Попасну,Лисичанськ,Волноваху і Новотроїцьке.А зеля бовдур
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14.07.2023 17:24 Відповісти
Тому що головкома потрібно слухатись ,а не за посади у клоунів солдатськими життями розраховуватись.
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14.07.2023 17:15 Відповісти
А ты ещё тот жук, пан тарнавский. Ты получил кассетные снаряды, но просто ты обоссался !!!
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14.07.2023 17:18 Відповісти
Тарнавський,тарнавський...А це не той Тарнавський,який тільки на Південному напрямку щоденно знищує 3-4 роти русні?? І так вже не перший місяць.....
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14.07.2023 17:36 Відповісти
іще.а чого Тарнавський мовчить,як мертва риба в Каховці....чому наступ русні 24.02.22 на Півдні був таким легким і швидким? Тарнавський до 24.02. теж потужно підготувався?
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14.07.2023 17:38 Відповісти
на дівані все зраду шукають, замість того щоб прийти до ТЦК та допомогти ЗСУ
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14.07.2023 17:51 Відповісти
Генерала Ковальчука,який готував наступ три місяці,в останній день наступу на херсонському напрямку,вище керівництво поміняло на ген.Тарнавського.
Ковальчук сказав,що наступ загалом вдався на 50-60% і колись напише мемуари про закулісні ігри керівництва,бо тепер це може нашкодити справі-Вашінгтон пост.
Це до того,як оп вмішується у військові справи.
"А вже наприкінці 2022 року https://glavcom.ua/publications/ukrajinskij-kontrnastup-zseredini-jak-tse-vidbuvalos-rekonstruktsija-the-washington-post-898818.html впливова The Washington Post пролила світло на закулісся українського контрнаступу на Півдні. Газета написала про те, що вже під час операції зі звільнення Херсонщини військове керівництво країни замінило її керівника, командувача «Півдня» генерал-майора Андрія Ковальчука, який працював над підготовкою операції, на бригадного генерала Олександра Тарнавського. Після цієї публікація ані вище командування, ані сам пан Ковальчук не коментували цієї інформації"-Главком,20.01.23
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14.07.2023 17:53 Відповісти
Да просто нужно признать ОШИБОЧНОСТЬ действий. Нужно было нанести ОДИН сконцентрированный удар в конкретном ОДНОМ месте, после 1-2 отвлекающих ударов. А вместо этого какой-то дебил решил наступать "открытой пятернёй" на всех фронтах сразу. Вот и результат. НОЛЬ. Это АЗЫ военного искусства.
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14.07.2023 18:02 Відповісти
генерала фарбують перемоги, а не виправдання у публічному просторі
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14.07.2023 18:09 Відповісти
не вже не зрозуміло що це проводилост з метою психологічного впливу на ворога, а закопуваться він і так це робить
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14.07.2023 22:15 Відповісти
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