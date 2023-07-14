Контрнаступ йде не так швидко, як хотілося б. Росіяни потужно підготувалися, - генерал Тарнавський
Наступ Збройних Сил України на півдні йде "не так, як хотілося б", через потужну підготовку армії РФ до оборони.
Про це командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він розповів, що Україна проводить "масштабний наступ". Але визнав, що вона добилася досить незначних успіхів, особливо на півдні.
Очікувалося, що контрнаступ буде "швидким, блискавичним рухом, знищенням ворога, захопленням деяких позицій, об’єктів та, як наслідок, досягненням певних цілей".
"Він є успішним, але не настільки, як нам хотілося б", - сказав Тарнавський.
Причина цього, за словами генерала, - те, що "росіяни досить потужно підготувалися до цієї події".
Основа російської підготовки до контрнаступу - величезні мінні поля, які ускладнюють просування та перетворюють українське обладнання для розмінування в цілі для російських атак.
"Вони створили складний комплекс мінування з використанням мінних полів, вибухонебезпечних боєголовок та прямого укладання потужних наземних мін, що зараз розташовані у районах, через які проходитимуть обладнання та особовий склад", - цитує CNN Тарнавського.
Телеканал зазначає, що прогрес на південному фронті є центральним у воєнних планах України на це літо. Але Київ змушений діяти розумно й заощаджувати на використанні артилерії.
"Це як у боксі. Ми тримаємо противника на відстані витягнутої руки. Ми не дозволяємо йому наблизитися. Чому? Бо ближній бій - це зовсім інша справа. Таким чином, на великих відстанях ми ефективно їх перемагаємо", - сказав Тарнавський.
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тут потрібні цілком інші засоби (гавбиці, мільйони снарядів, розвідка цілей, засоби розмінування, тощо)
авіація авіації - не рідна сестра
А-10 мають літати під прикриттям F-16, це правда
проте в нас нема саме А-10 - відтак прикривати нічого
С мая 2001 года израильские истребители F-16 ограниченно использовали для ударов по террористам на территории Палестинской автономии. А 5 октября 2003 года израильские самолёты F-16 совершили налёт на базовый лагерь группировки в Сирии в ответ на теракт в ресторане Хайфы.
Американские F-16 применялись в роли ударных самолётов во время Иракской войны 2003 года. Однако ни потерь, ни существенных воздушных побед не было - иракские ВВС бездействовали.
В июле - августе 2006 года эти истребители активно использовались во Второй Ливанской войне.
В 2014 году F-16 поддержали с воздуха вторжение израильской армии в Сектор Газа. В 2016-2019 годах истребители F-16 замечены в нанесении ударов по позициям сирийской армии в ходе гражданской войны в Сирии.
Также F-16 принимали активное участие в военной операции в Афганистане вплоть до вывода американских войск в 2021 году.
До сих пор эти истребители в составе ВВС Турции применяются для нанесения бомбовых ударов по позициям Курдской рабочей партии и в турецко-греческом конфликте.
он десь там олещук навішав бомби попід крила міг-29, навіть запальні фотки розмістив
можна все, проте всього не треба
Ви б зробили добру справу, якби зорганізувалі нетівських кубіт на плетіння (сіток)
це був би Ваш вагомий внесок у перемогу
з повагою
від слова нет (інтернет)
гадав. що це само собою зрозуміло
я не сиджу в неті, не маю такої змоги, а навіть мав би - не сидів
втім я зрідка заходжу й читаю Ваші численні пости
бачте, можете й без дивана)
всі інші функції - факультативні
від нестачи чогось іншого
принаймні, так бойовий сокіл було задумано людьми недурними
Це хитке становище що змінюється в часі, і перевага могла бути і десь в березні, наприклад.
Але не треба опускати руки «перегони» тривають… ЗСУ щоденно знищує ворогів.
Слава воїнам!
цілковита несподіванка
Бійці ведуть активну розвідку і вогневе ураження на всю глибину оборони противника, аби підготувати райони та рубежі для наступальних дій.
Ковальчук сказав,що наступ загалом вдався на 50-60% і колись напише мемуари про закулісні ігри керівництва,бо тепер це може нашкодити справі-Вашінгтон пост.
Це до того,як оп вмішується у військові справи.
"А вже наприкінці 2022 року https://glavcom.ua/publications/ukrajinskij-kontrnastup-zseredini-jak-tse-vidbuvalos-rekonstruktsija-the-washington-post-898818.html впливова The Washington Post пролила світло на закулісся українського контрнаступу на Півдні. Газета написала про те, що вже під час операції зі звільнення Херсонщини військове керівництво країни замінило її керівника, командувача «Півдня» генерал-майора Андрія Ковальчука, який працював над підготовкою операції, на бригадного генерала Олександра Тарнавського. Після цієї публікація ані вище командування, ані сам пан Ковальчук не коментували цієї інформації"-Главком,20.01.23