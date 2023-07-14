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Новини Допомога Україні
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Уряд Болгарії у новому пакеті військової допомоги передав Україні сотню броньованих машин

болгарія

У новому пакеті військової допомоги від Болгарії для ЗСУ наявні 100 броньованих машин, переважно БТР.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Euracitiv.

Це перший військовий пакет від Болгарії до України, про який було оголошено офіційно. Досі військова допомога трималася в таємниці, але неофіційно повідомлялося, що Болгарія допомагає Україні боєприпасами.

"Це броньована військова техніка, придбана під час Процесу відродження, яка ніколи не використовувалася. Водночас вона потребує витрати на зберігання та обслуговування", - сказав депутат з "Демократичної Болгарії" Івайло Мірчев.

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Зазначається, що військова техніка була закуплена 40 років тому для проведення так званого процесу "Відродження" - спроби тоталітарного режиму насильно асимілювати болгарських турків шляхом зміни їхніх імен, що призвело до вигнання понад 300 тисяч болгарських громадян турецького походження до Туреччини майже 40 років тому.

Рішення про надання бронетехніки було оголошено через тиждень після візиту президента України Володимира Зеленського до Софії.

Після надання бронетехніки Болгарія сподівається отримати нову техніку від США. Болгарська армія оголосила замовлення на суму майже 1 млрд доларів на закупівлю сучасних західних броньованих машин для піхоти, але процедура ще не завершена, зазначають у виданні. 

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Автор: 

Болгарія (790) допомога (8484) БТР (282)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо Болгарії! Болгарія активізувалась....
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14.07.2023 15:10 Відповісти
+8
Якщо, завдяки мінету, БТР перетворяться на БМП, то нехай ще трошки попрацює...
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14.07.2023 15:17 Відповісти
+5
НЕАСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!

Дякуємо Болгарії!
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14.07.2023 15:36 Відповісти
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Дякуємо Болгарії! Болгарія активізувалась....
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14.07.2023 15:10 Відповісти
Правильне рішення. Дяка болгарам!
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14.07.2023 15:14 Відповісти
а тут верещяли про послыця,звезда миньета,а тут 100 бмп,а вы смейтесь дальше...
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14.07.2023 15:15 Відповісти

Ви в курсі - що таке БМП?
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14.07.2023 15:16 Відповісти
В чем отличия БМП от БТР?



Отличия БМП от БТР

Как правило, БМП обладает большей огневой мощью, чем БТР, но уровень защиты у них примерно сопоставим. Также, принципиальным отличием БМП от БТР можно считать приспособленность первых к ведению боевых действий десанта с них в условиях применения ядерного, химического и биологического оружия.
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14.07.2023 16:23 Відповісти
в західних БМП захист більший, чим в західних БТР. Бредлі витримують навіть, влучаня с танку, або з ПТРК, навіть витримують наїзд на мину іноді.
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14.07.2023 16:27 Відповісти
І для чого ви це мені написали?
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14.07.2023 16:39 Відповісти
В совке БМП были на гусеницах, а БТР на колесах (вот их основное отличие)!
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14.07.2023 20:41 Відповісти
Якщо, завдяки мінету, БТР перетворяться на БМП, то нехай ще трошки попрацює...
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14.07.2023 15:17 Відповісти
"Після надання бронетехніки Болгарія сподівається отримати нову техніку від США. Болгарська армія оголосила замовлення на суму майже 1 млрд доларів на закупівлю ******** західних броньованих машин для піхоти, але процедура ще не завершена, зазначають у виданні."
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14.07.2023 15:15 Відповісти
Пишуть, що це БТР - 60П ....
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14.07.2023 15:15 Відповісти
І БТР-60 може бути окопаною вогневою точкою, самохідним мінометом, мед.евакуатором і т.д.
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14.07.2023 16:17 Відповісти
Їх переробляють на інші, типу бтр "отаман".
Та й на деталі - теж добре буде
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14.07.2023 17:11 Відповісти
Тобто вказані бронемашини будуть допомагати депортувати із Криму понаєхів рашистського походження, враховуючи їх же досвід у Болгарії.
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14.07.2023 15:17 Відповісти
В будь-якому випадку це краще. ніж нічого.
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14.07.2023 15:23 Відповісти
БТР-60? Та вони не доїдуть до лінії фронту. Два газонівських (модивікація форда 1949 року) двигуни.
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14.07.2023 15:31 Відповісти
У вас кто-нибудь из родни-друзей-знакомых служит в пехоте? Спросите его, что он выберет, ехать на бтр-60 или идти пешком? Будете удивлены ответу.
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15.07.2023 00:10 Відповісти
В тому то і діло, що він не доїде, бачив в 1983році, це просто неповороткий гроб з ненадійними двигунами, добра мішень.
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15.07.2023 08:12 Відповісти
Даже, якщо з цих БТР зняти колеса і доставити в Україну, це вже немало. Ось так виглядає наш БТР після бою:
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14.07.2023 15:34 Відповісти
НЕАСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!

Дякуємо Болгарії!
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14.07.2023 15:36 Відповісти
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14.07.2023 17:16 Відповісти
Много благодаря! Зеленский не зря съездил. Если бы он ещё свою шоблу разогнал
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14.07.2023 17:19 Відповісти
..никто ничего ни кому не дает...Они сами решили поехать в Ukrainu....
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15.07.2023 08:16 Відповісти
 
 