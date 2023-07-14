Уряд Болгарії у новому пакеті військової допомоги передав Україні сотню броньованих машин

У новому пакеті військової допомоги від Болгарії для ЗСУ наявні 100 броньованих машин, переважно БТР.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Euracitiv.

Це перший військовий пакет від Болгарії до України, про який було оголошено офіційно. Досі військова допомога трималася в таємниці, але неофіційно повідомлялося, що Болгарія допомагає Україні боєприпасами.

"Це броньована військова техніка, придбана під час Процесу відродження, яка ніколи не використовувалася. Водночас вона потребує витрати на зберігання та обслуговування", - сказав депутат з "Демократичної Болгарії" Івайло Мірчев.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У парламенті Болгарії пропонують передати ЗСУ 100 БТР, які 40 років "збирають пил на складах"

Зазначається, що військова техніка була закуплена 40 років тому для проведення так званого процесу "Відродження" - спроби тоталітарного режиму насильно асимілювати болгарських турків шляхом зміни їхніх імен, що призвело до вигнання понад 300 тисяч болгарських громадян турецького походження до Туреччини майже 40 років тому.

Рішення про надання бронетехніки було оголошено через тиждень після візиту президента України Володимира Зеленського до Софії.

Після надання бронетехніки Болгарія сподівається отримати нову техніку від США. Болгарська армія оголосила замовлення на суму майже 1 млрд доларів на закупівлю сучасних західних броньованих машин для піхоти, але процедура ще не завершена, зазначають у виданні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна домовляється про купівлю в Болгарії російських ядерних реакторів, - Галущенко