Близько 6 тис. чоловіків намагалися виїхати за кордон з підробленими документами від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ близько 6 тисяч чоловіків намагалися виїхати з України з підробленими документами.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"В пунктах пропуску з підробними документами від початку повномасштабного вторгнення було виявлено близько 6 тисяч осіб. А на "зеленій ділянці" кордону затримано понад 13 тисяч громадян чоловічої статі, які намагалися у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску, потрапити за межі України", - розповів він.

Демченко також повідомив, що найбільше спроб перетнути кордон за підробними документами фіксується на кордоні з Польщею, а поза межами пунктів пропуску, на "зеленій ділянці", – на кордоні з Румунією та Молдовою.

За його словами, в червні все ж було певне зменшення спроб такого незаконного перетину порівняно з травнем – приблизно на 28%.

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