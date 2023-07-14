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Новини
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Близько 6 тис. чоловіків намагалися виїхати за кордон з підробленими документами від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ДПСУ

кордон

Від початку повномасштабного вторгнення РФ близько 6 тисяч чоловіків намагалися виїхати з України з підробленими документами.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"В пунктах пропуску з підробними документами від початку повномасштабного вторгнення було виявлено близько 6 тисяч осіб. А на "зеленій ділянці" кордону затримано понад 13 тисяч громадян чоловічої статі, які намагалися у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску, потрапити за межі України", - розповів він.

Демченко також повідомив, що найбільше спроб перетнути кордон за підробними документами фіксується на кордоні з Польщею, а поза межами пунктів пропуску, на "зеленій ділянці", – на кордоні з Румунією та Молдовою.

За його словами, в червні все ж було певне зменшення спроб такого незаконного перетину порівняно з травнем – приблизно на 28%.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) Демченко Андрій (366)


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Топ коментарі
+3
Тупаки, можна було спокійно купити дозвіл в зелених ригів...
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14.07.2023 15:23 Відповісти
+2
Лохи )
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14.07.2023 15:29 Відповісти
+1
та нехай п.здують (від таких "воЄнів" в армії тільки бардак), але:
- платять 5-10тис.доларів конкретно на потреби ЗСУ (дрони, броня, авто...) і, звичайно, втрачають право голоса на будь-яких виборах, можливість бути чиновником-ментом-суддею-бюджетником... - це ж їхній особистий вибір
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14.07.2023 15:30 Відповісти
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Тупаки, можна було спокійно купити дозвіл в зелених ригів...
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14.07.2023 15:23 Відповісти
Лохи )
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14.07.2023 15:29 Відповісти
Набагато цікавіше статистика скільки зловили поза пунктами пропуску. Т.к. саме там працює принцип як при боротьбі з поширенням наркотиків: "МВС звітує про певну кількість спійманих наркобариг, а наркоманів все більше і більше".
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14.07.2023 15:25 Відповісти
та нехай п.здують (від таких "воЄнів" в армії тільки бардак), але:
- платять 5-10тис.доларів конкретно на потреби ЗСУ (дрони, броня, авто...) і, звичайно, втрачають право голоса на будь-яких виборах, можливість бути чиновником-ментом-суддею-бюджетником... - це ж їхній особистий вибір
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14.07.2023 15:30 Відповісти
Так вони ж платили не на потреби ЗСУ !
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14.07.2023 15:51 Відповісти
незабуваємий ніколи Бітлс
yellow submarine...
.
як у нашому селі всі підводниками стали,
посідали на човни і в ставок повипливали,
я, Стиць, Гнат в підводному човні,
зараз ми пурнем - пурнем, пурнем пурнем.
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14.07.2023 15:31 Відповісти
закінчився кисень в нас,
і спімав нас дід Панас...
.
далі не пам'ятаю...
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14.07.2023 15:55 Відповісти
Це мізер порівняно з тими цифрами, які собі напридумували зелені верховоди, виправдовуючи свою брехню для приховування від народу дати і основних напрямків нападу військ пітьми на Україну.
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14.07.2023 15:49 Відповісти
Баталіон Монако, батальон Відень, Париж, Лондон,Майамі віїхали на законних підставах. Тому їх у цій статистиці немає
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14.07.2023 15:49 Відповісти
Угу,если бы 6,а не 600.
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14.07.2023 16:05 Відповісти
І шо кого покарали , з тих хто допомагав в підропці документів?
Чи сприяв їх ухилянню?
Самі документи підробляють, чи ті хто бігають хапають калік по вулицях?
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14.07.2023 16:06 Відповісти
класно...
ділки заробили
митники чи прикордонники відлічилися
******* позбавились грошей і заробили статтю
і що не так???
а як що провірити всі митниці з дати коли заборонили виїзд
то ухилянтів можна множити ще на 100
а митників саджати на 100%
а за тих хто виїхав по Дії і не повернувся, саджати тих хто вносив ухилянтів в Дію
але цього нема
бо ЗСУ це чисто робочоселянське утворення
і слава ЗСУ за те що вони є
і ганьба остальним силовим структурам за те що вони є
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14.07.2023 16:18 Відповісти
А ви відкрийте український кордон для українців щоб припинити порушувати Конституцію України і не буде вам підробних документів
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14.07.2023 21:18 Відповісти
Перепрошую, а які негативні наслідки настали для тих осіб, що намагалися незаконо перетнути кордон України. Також цікаво, яке покарання (кримінальне чи адміністративне) понесли особи, які надавали допомогу цим ухилянтам. 🤫
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14.07.2023 21:22 Відповісти
---- А СКІЛЬКИ ВИЇХАЛО І ДАЛІ ПРОДОВЖУЄ ??? ОДЕСЬКИЙ ВОЄНКОР МІЛЬЙОНЕР ВІП - ЗЛОДІЙ ЇЗДИТЬ КОЛИ ЗАХОЧЕ І ДОПОМАГАЄ ЙОМУ БУДАНОВ !
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15.07.2023 04:10 Відповісти
 
 