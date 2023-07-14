Близько 6 тис. чоловіків намагалися виїхати за кордон з підробленими документами від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ДПСУ
Від початку повномасштабного вторгнення РФ близько 6 тисяч чоловіків намагалися виїхати з України з підробленими документами.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"В пунктах пропуску з підробними документами від початку повномасштабного вторгнення було виявлено близько 6 тисяч осіб. А на "зеленій ділянці" кордону затримано понад 13 тисяч громадян чоловічої статі, які намагалися у незаконний спосіб, минаючи пункти пропуску, потрапити за межі України", - розповів він.
Демченко також повідомив, що найбільше спроб перетнути кордон за підробними документами фіксується на кордоні з Польщею, а поза межами пунктів пропуску, на "зеленій ділянці", – на кордоні з Румунією та Молдовою.
За його словами, в червні все ж було певне зменшення спроб такого незаконного перетину порівняно з травнем – приблизно на 28%.
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- платять 5-10тис.доларів конкретно на потреби ЗСУ (дрони, броня, авто...) і, звичайно, втрачають право голоса на будь-яких виборах, можливість бути чиновником-ментом-суддею-бюджетником... - це ж їхній особистий вибір
yellow submarine...
.
як у нашому селі всі підводниками стали,
посідали на човни і в ставок повипливали,
я, Стиць, Гнат в підводному човні,
зараз ми пурнем - пурнем, пурнем пурнем.
і спімав нас дід Панас...
.
далі не пам'ятаю...
Чи сприяв їх ухилянню?
Самі документи підробляють, чи ті хто бігають хапають калік по вулицях?
ділки заробили
митники чи прикордонники відлічилися
******* позбавились грошей і заробили статтю
і що не так???
а як що провірити всі митниці з дати коли заборонили виїзд
то ухилянтів можна множити ще на 100
а митників саджати на 100%
а за тих хто виїхав по Дії і не повернувся, саджати тих хто вносив ухилянтів в Дію
але цього нема
бо ЗСУ це чисто робочоселянське утворення
і слава ЗСУ за те що вони є
і ганьба остальним силовим структурам за те що вони є