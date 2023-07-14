Одна з умов вступу України в НАТО - боротьба з п’ятою колонною, - Науседа
Щоб вступити до НАТО, Україні необхідно провести низку реформ. Йдеться зокрема про боротьбу з так званою п’ятою колонною.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.
Науседа зауважив, що на шляху до ЄС Україна вже добилася "чудового прогресу" у виконанні рекомендацій Єврокомісії, які стосуються зокрема корупції, деолігархізації тощо. Важливою умовою є також боротьба з п'ятою колонною.
"Це одна з умов, це дуже важлива умова, але давайте подивимося правді в очі: п'ята колона є скрізь, навіть у країнах, в яких ми не могли б уявити, далеко, навіть на захід від нас", – зазначив Науседа.
Він наголосив, що рішення влади України свідчать про те, що вона "очищується" від зрадників.
"Кожного разу, коли я чую, що когось відсторонили від високої посади, я радію, бо розумію, що держава очищується. Якби все було красиво, все заметено під килим і здавалося, що в ієрархії влади все стабільно, це викликало б підозри, а чи насправді в країні, де стикається безліч інтересів і де Росія намагається проводити не лише відкриті воєнні дії, а й гібридні та дезінформаційні, пропагандистські акції, усе так гарно й збоку добре. Ні, Україна очищається, і я думаю, що вона буде очищатися і надалі", – резюмував Науседа.
Нагадаємо, на його думку, Україна отримала від саміту у Вільнюсі максимум того, що вона могла отримати. Йдеться про скасування плану дій щодо членства та обіцянку прийняти Україну до НАТО "щойно вона виконає усі умови" та після завершення війни.
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Потрібна комплексна боротьба. Потрібні жорсткі та безкомпромісні дії.
І чім ближче до влади , тім реакція на колаборантів та зрадників довжна бути жорсткішою.
Я к тому , що потрібно розділяти відповідальность зрадника судді , правоохоронця, чі чіновника який має доступ до гостаємниці , та простій бабці чі діда , які втратили свій розум у совковому минулому.
5- та колона організовано, цілеспрямовано діє лише в органах держвлади, стратегічних галузях промисловості з метою здійснення ефективного контролю держави, її деградації чи розвалу.
І цим навідником може бути будь який українофоб , чі обожнювач совка. Чі гуньдяєвський поп.
Звиняй. Це у тебе щось з логікою не в'яжеться. Чі з здоровим глуздом.
Можете примерить на кого угодно,даже на себя.
Лелека в колясці приносить?
Ну , а те що зрадник у владі , да щє з допуском до держтаємниці значно небезпечний за пересічного колабаранта з вулиці не є якоюсь таємницею , чі ноу хау.
Тепер зрозумів різницю, здорово глуздовий?)
Потрібна комплексна боротьба. Потрібні жорсткі та безкомпромісні дії.
І чім ближче до влади , тім реакція на колаборантів та зрадників довжна бути жорсткішою."
Я с цього починав. Якщо ти пам'ятаєш.
У чому я не правий. Відповідь , якщо розумієш.
В суспільстві немає 5-ї колони, там можуть бути ватники, совкодрочери, але вони не є агентами впливу і не контролюються напряму ворогом, вони лише жертви пропаганди чи обмеженого розуму. Можуть бути ситуативні колаборанти, які за грошові виплати зливають військових на місцевості, тощо.
Гідра 5-ї колони, контрольваної з кремля, інфільтрована лише у владу та стратегічні підприємства промисловості. Вони діють системно та узгоджено, мають свою ієрархію, узурпували та контролюють весь політикум, державну владу, промислові та військові ресурси. По факту це є прихована латентна ворожа окупація України ворожим касапстаном. Лише через народний супротив та намагання скинути цю кліку і почалася війна.
Твоя відповідь , я урівнюю та спрщую.
А це ти прочитав?
"І чім ближче до влади , тім реакція на колаборантів та зрадників довжна бути жорсткішою."
Читай букви . Усі. Та не домислюй за мене того , чого я не казав.
ахметов коломойский пинчук фирташ, вчерашние свинособаки которые звали русский мир и финансировали овоща вдруг стали патриотами
"Я з ним прийшов,я з ним і піду".
Яке НАТО,яке ЄС?
Коротко і ясно,кому ще незрозуміло?
Це не одна з умов,а головна.
Зелені посадили в сізо кращих офіцерів спецслужб: Червінського і Дудіна.
Якщо їх прийняти до себе-думають натівські генерали-то вони захочуть і наших розвідників садити.
Ірина Геращенко:
Монобільшість відмовляється ставити в порядок денний постанову Європейська Солідарність про відкликання Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова.
Інші фракції не підтримали нашу вимогу щодо Шуфрича…. Соромно.
Чому ми не в НАТО?
Нагадала монобільшості фантомні болі минулого. Коли Партія регіонів і Шуфрич роками блокували наш шлях до Альянсу.
В день інавгурації Зеленського Шуфрич подав в ДБР пасквіль , в якому звинуватив Порошенка в контрнаступі , що він посмів звільняти українські Донецьк і Луганськ.
Це жах, але ця справа і досі розслідується ДБР.
Цьому ми не в НАТО? Можливо тому, що і досі Шуфрич очолює комітет свободи слова. Нагадаю, сьогодні жодна фракція не дала нам перерву виступити з вимогою відставки Шуфрича. В тому числі «Голос» блокує це питання…
В Україні вже складаються певні традиції, один президент на Ростов, наступний - безвіз, Томос...
Черговий президент у складі п'ятої колони - велика війна, розруха... а наступний має вже бути з результатом - НАТО, Євросоюз...