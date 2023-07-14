"Одна з умов вступу України в НАТО - боротьба з п'ятою колонною, - Науседа."

Щоб вступити до НАТО, Україні необхідно провести низку реформ. Йдеться зокрема про боротьбу з так званою п’ятою колонною.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Науседа зауважив, що на шляху до ЄС Україна вже добилася "чудового прогресу" у виконанні рекомендацій Єврокомісії, які стосуються зокрема корупції, деолігархізації тощо. Важливою умовою є також боротьба з п'ятою колонною.

"Це одна з умов, це дуже важлива умова, але давайте подивимося правді в очі: п'ята колона є скрізь, навіть у країнах, в яких ми не могли б уявити, далеко, навіть на захід від нас", – зазначив Науседа.

Він наголосив, що рішення влади України свідчать про те, що вона "очищується" від зрадників.

"Кожного разу, коли я чую, що когось відсторонили від високої посади, я радію, бо розумію, що держава очищується. Якби все було красиво, все заметено під килим і здавалося, що в ієрархії влади все стабільно, це викликало б підозри, а чи насправді в країні, де стикається безліч інтересів і де Росія намагається проводити не лише відкриті воєнні дії, а й гібридні та дезінформаційні, пропагандистські акції, усе так гарно й збоку добре. Ні, Україна очищається, і я думаю, що вона буде очищатися і надалі", – резюмував Науседа.

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Нагадаємо, на його думку, Україна отримала від саміту у Вільнюсі максимум того, що вона могла отримати. Йдеться про скасування плану дій щодо членства та обіцянку прийняти Україну до НАТО "щойно вона виконає усі умови" та після завершення війни.