Шольц має намір "якось поговорити" із Путіним, хоч той "витер ноги" об міжнародне право

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що бажає Україні успіху у боротьбі проти російської агресії і після завершення війни. Він також сказав, що має намір "якось поговорити" з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Шольц заявив на пресконференції у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як людина, як громадянин, як німець, як європеєць я бажаю, щоби Україна досягла успіху", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина надає Україні "дуже релевантну" підтримку. Зокрема, він згадав системи ППО, САУ, навчання військових, а також допомогу у ремонті пошкодженої на полі бою техніки. Канцлер запевнив, що підтримка Україні буде надаватися стільки, скільки буде потрібно.

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Глава німецького уряду також зауважив, що для його кабінету важливою є підтримка курсу на допомогу Україні з боку населення ФРН. За його словами, тих, хто критикує "українську політику" уряду, потрібно переконувати, це - частина демократії. Проводиться роз’яснювальна робота, аби пояснити громадянам, що найбільша країна Європи розпочала агресію проти другої найбільшої країни континенту, принісши в Європу війну, яка загрожує миру та безпеці всіх її жителів.

Відповідаючи на запитання, чи планує він іще колись поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, канцлер сказав, що "якось із ним поговорить, але строки розмови не визначені". При цьому він назвав Путіна людиною, яка "витерла ноги" об міжнародне право.

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