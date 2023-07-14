Шольц має намір "якось поговорити" із Путіним, хоч той "витер ноги" об міжнародне право
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що бажає Україні успіху у боротьбі проти російської агресії і після завершення війни. Він також сказав, що має намір "якось поговорити" з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це Шольц заявив на пресконференції у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Як людина, як громадянин, як німець, як європеєць я бажаю, щоби Україна досягла успіху", - сказав Шольц.
За його словами, Німеччина надає Україні "дуже релевантну" підтримку. Зокрема, він згадав системи ППО, САУ, навчання військових, а також допомогу у ремонті пошкодженої на полі бою техніки. Канцлер запевнив, що підтримка Україні буде надаватися стільки, скільки буде потрібно.
Глава німецького уряду також зауважив, що для його кабінету важливою є підтримка курсу на допомогу Україні з боку населення ФРН. За його словами, тих, хто критикує "українську політику" уряду, потрібно переконувати, це - частина демократії. Проводиться роз’яснювальна робота, аби пояснити громадянам, що найбільша країна Європи розпочала агресію проти другої найбільшої країни континенту, принісши в Європу війну, яка загрожує миру та безпеці всіх її жителів.
Відповідаючи на запитання, чи планує він іще колись поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, канцлер сказав, що "якось із ним поговорить, але строки розмови не визначені". При цьому він назвав Путіна людиною, яка "витерла ноги" об міжнародне право.
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Шольц зустрічався з байденом у вашінгтоне- Україну не запросили до НАТО.
Зараз Шольц буде торгувати цім « не вступом « України до НАТО з ху&лом.
» Велика політика», однако…
Ви реально лумаете, що коли б президентом України був не Зеленський,, а хтось другий, то Україну запросили до НАТО?!
Нато ще «не дозріло до України». Вони не хочуть воювати за Україну, тому і леплять різні отмазки. Це е причина відмови.
А «помилки, та стандарти» це тільки привіди
***** ложило куй на ВАС і на МПраво
Навіть ні , він напевно - швидше від ***** зрозуміє що від нього хочуть .
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Интересно, видимо Шольц до сих пор считает хуьло отличным от гитлера. С гитлером точно никто не хотел "поговорить".
німцю є про що поговорити з кацапом
бо німці будували русскую ідентичність 400 років, були русскімі царями
нехай урєзоніває тепер