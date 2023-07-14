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Шольц має намір "якось поговорити" із Путіним, хоч той "витер ноги" об міжнародне право

шольц,путін

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що бажає Україні успіху у боротьбі проти російської агресії і після завершення війни. Він також сказав, що має намір "якось поговорити" з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Шольц заявив на пресконференції у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як людина, як громадянин, як німець, як європеєць я бажаю, щоби Україна досягла успіху", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина надає Україні "дуже релевантну" підтримку. Зокрема, він згадав системи ППО, САУ, навчання військових, а також допомогу у ремонті пошкодженої на полі бою техніки. Канцлер запевнив, що підтримка Україні буде надаватися стільки, скільки буде потрібно.

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Глава німецького уряду також зауважив, що для його кабінету важливою є підтримка курсу на допомогу Україні з боку населення ФРН. За його словами, тих, хто критикує "українську політику" уряду, потрібно переконувати, це - частина демократії. Проводиться роз’яснювальна робота, аби пояснити громадянам, що найбільша країна Європи розпочала агресію проти другої найбільшої країни континенту, принісши в Європу війну, яка загрожує миру та безпеці всіх її жителів.

Відповідаючи на запитання, чи планує він іще колись поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, канцлер сказав, що "якось із ним поговорить, але строки розмови не визначені". При цьому він назвав Путіна людиною, яка "витерла ноги" об міжнародне право.

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Автор: 

путін володимир (24222) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+5
Він ще й об тебе витре, кхє-кхє
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14.07.2023 15:48 Відповісти
+3
Ось в чому суть цієї війни - наближення епохи права сильного, логіки в кого зброя той і правий.
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14.07.2023 15:55 Відповісти
+3
Коли втручається Шольц- це пагано закінчується для України.

Шольц зустрічався з байденом у вашінгтоне- Україну не запросили до НАТО.

Зараз Шольц буде торгувати цім « не вступом « України до НАТО з ху&лом.

» Велика політика», однако…
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14.07.2023 16:05 Відповісти
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Коли втручається Шольц- це пагано закінчується для України.

Шольц зустрічався з байденом у вашінгтоне- Україну не запросили до НАТО.

Зараз Шольц буде торгувати цім « не вступом « України до НАТО з ху&лом.

» Велика політика», однако…
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14.07.2023 16:05 Відповісти
Ви про що,бо Україну не запросили із за Зеленського з його оп. Там чітко сказано,що зрадник і злодій України перевищив повноваження, діктуючи умови для НАТО і Євросоюз. Виконав завдання ботоксного на 100%
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14.07.2023 16:58 Відповісти
Валентина, не будьте наївною дівчинкою

Ви реально лумаете, що коли б президентом України був не Зеленський,, а хтось другий, то Україну запросили до НАТО?!

Нато ще «не дозріло до України». Вони не хочуть воювати за Україну, тому і леплять різні отмазки. Це е причина відмови.

А «помилки, та стандарти» це тільки привіди
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14.07.2023 18:31 Відповісти
Вам підповіли анонси. Неповага до друзів і закиди які робив іменно Зеленський, дає не наївність мені, а те що я давно тут писала. Його не поважають за те,що він зробив,робить і буде робити. Усі допомагають тільки людям України. Оп в ці люди не входить.
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14.07.2023 21:31 Відповісти
нагадати про МУС коли поїде до дихлофоса
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14.07.2023 16:21 Відповісти
Він ще й об тебе витре, кхє-кхє
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14.07.2023 15:48 Відповісти
Ще один саіскатєль міра в глазах мерзенного вбивці терориста та викрадача дітей...
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14.07.2023 15:48 Відповісти
Ага поговорі, поговорі з куйлом Шольц… тільки про що??? Про те «по чём в Одессе рубероид»? Так, ця тема дуже цікава….
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14.07.2023 15:49 Відповісти
Дебілів не бракує ніде.
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14.07.2023 15:49 Відповісти
Навздогін... То попри те, що найвошивіший наш "наісполняв" такого, що за покоління не розрівняти.
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14.07.2023 15:53 Відповісти
Шльц передаст.Путину передаст
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14.07.2023 15:51 Відповісти
Шольц хоче бути ганчіркою, в яку витирають ноги?
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14.07.2023 15:53 Відповісти
Тобто самим принижуватись аж з штанців вистрибують, а коли їх трохи попускають, то *українці, вам треба трохи охолонути*. Ну якщо ти себе не поважаєш, чому інші повинні тебе поважати?
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14.07.2023 15:54 Відповісти
Ось в чому суть цієї війни - наближення епохи права сильного, логіки в кого зброя той і правий.
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14.07.2023 15:55 Відповісти
Або право сильного, або право хитрого.
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14.07.2023 15:57 Відповісти
...ЯКЩО У ЛЮДИНИ ЯКА Є БУДЬ КИМ Є БАЖАННЯ ГОВОРИТИ З ЗЛОЧИНЦЕМ СВІТОВОГО РІВНЯ...ТО ЗНАЧИТЬ ВІН ЙОМУ СИМПАТИЗУЄ І ВІН І ЙОГО ДІЇ ЙОМУ НА ПІВСВІДОМОСТІ ПОДОБАЮТЬСЯ АЛЕ ВІДКРИТО ВІН НЕМОЖЕ ЦЬОГО СКАЗАТИ БО ВСІ ІНШІ ДІЙСНО ЙОГО ВВАЖАЮТЬ ЗЛОЧИНЦЕМ...
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14.07.2023 15:56 Відповісти
Десь - колись -- в якісь краіні
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14.07.2023 15:57 Відповісти
переведу путін витер ноги об МПраво
***** ложило куй на ВАС і на МПраво
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14.07.2023 16:01 Відповісти
Поговоріть краще з ним , гер Шольц . Результат буде той самий .
Навіть ні , він напевно - швидше від ***** зрозуміє що від нього хочуть .
.
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14.07.2023 16:02 Відповісти
"Відповідаючи на запитання, чи планує він іще колись поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, канцлер сказав, що "якось із ним поговорить, але строки розмови не визначені". При цьому він назвав Путіна людиною, яка "витерла ноги" об міжнародне право. "

Интересно, видимо Шольц до сих пор считает хуьло отличным от гитлера. С гитлером точно никто не хотел "поговорить".
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14.07.2023 16:18 Відповісти
Як людина, як громадянин, як німець, як європеєць я бажаю, щоби Україна досягла успіху", - сказав Шольц. і саме тому як брехлива і лицемірна людина виступив за те.щоб Україну не взяли в НАТО
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14.07.2023 16:22 Відповісти
Звідки ця непереборна манічка поговорити з ******?🤦
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14.07.2023 16:32 Відповісти
И собака помнит, кто ее кормит.
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14.07.2023 16:57 Відповісти
саме як німець нехай з путіним і поговорить

німцю є про що поговорити з кацапом

бо німці будували русскую ідентичність 400 років, були русскімі царями

нехай урєзоніває тепер
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14.07.2023 16:59 Відповісти
 
 