Рада пропонує РНБО запровадити санкції проти 36 спортивних чиновників з РФ та Білорусі

Верховна Рада підтримала постанову №9408, що передбачає застосування санкцій до 36 представників спортивних організацій Росії та Білорусі.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "за" проголосували 270 народних депутатів.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборону приватизації, оренди державного майна, заборону передання технологій, анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питання укладання договорів чи угод, позбавлення державних нагород тощо.

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Також Рада закликала РНБО звернутися до Європейського союзу, США, Канади, Австралії, Японії та інших держав щодо введення санкцій проти росіян та білорусів.

Зазначимо, що до списку, запропонованого парламентом, ввійшли найвищі спортивні чиновники РФ та Білорусі, а також очільники спортивних організацій, об'єднань та футбольних клубів.

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