Постачання ракет Україні - не ескалація воєнного конфлікту з Росією, - міністр оборони Франції Лекорню

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню запевнив, що допомога Україні та постачання їй ракет потрібні для захисту території, і це не призведе до загострення воєнного конфлікту з РФ.

Як пише Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі для BFM TV.

"Путін розраховує на те, що підтримка (України Заходом – Ред.) послабиться, як політична в парламентах, так і громадська. Путін веде війну на виснаження. Ми повинні колективно пояснювати, чому це корисно, важливо і необхідно допомагати Україні захищати себе, пояснювати, що постачання ракет не є ескалацією, і не втягує нікого до прямого воєнного конфлікту з Росією. Це не "безвідповідально", як ми чули від деяких крайніх правих, а іноді й крайніх лівих політичних лідерів", - заявив він.

Міністр також додав, що французькі політики, які виступають проти постачання зброї Україні, роблять це, тому що мають "особливі відносини з Москвою".

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