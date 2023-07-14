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Постачання ракет Україні - не ескалація воєнного конфлікту з Росією, - міністр оборони Франції Лекорню

лекорню

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню запевнив, що допомога Україні та постачання їй ракет потрібні для захисту території, і це не призведе до загострення воєнного конфлікту з РФ.

Як пише Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі для BFM TV.

"Путін розраховує на те, що підтримка (України Заходом – Ред.) послабиться, як політична в парламентах, так і громадська. Путін веде війну на виснаження. Ми повинні колективно пояснювати, чому це корисно, важливо і необхідно допомагати Україні захищати себе, пояснювати, що постачання ракет не є ескалацією, і не втягує нікого до прямого воєнного конфлікту з Росією. Це не "безвідповідально", як ми чули від деяких крайніх правих, а іноді й крайніх лівих політичних лідерів", - заявив він.

Міністр також додав, що французькі політики, які виступають проти постачання зброї Україні, роблять це, тому що мають "особливі відносини з Москвою".

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Автор: 

ракети (4093) Франція (3120) Лекорню Себастьєн (83)


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Сколько можно трусливо прятаться за Украину.
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14.07.2023 16:01 Відповісти
Міністр оборони Франції видно нормальний дядько.Я майже впевнений,що яйця по 17 євро/шт він своїй армії і французькому іноземному легіону не продає.
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14.07.2023 16:02 Відповісти
Не даи БОГ такии воєннии конфлікт державі ЄС
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14.07.2023 16:02 Відповісти
"Війна - єдиний спосіб домогтися свободи для поневоленої країни". Цю тезу західні політики мали б якось доносити до своїх виборців, адже "СВОБОДА" - це одна з важливих европейських цінностей. При тому, що наші дипломати мали б працювати над цим вдесятеро більше.
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14.07.2023 16:08 Відповісти
Постачання ракет Україні - це намагання припинити війну
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14.07.2023 16:17 Відповісти
Там на Заході сміливість і рішучість є одна на всіх і передається один одному як під час естафети? тепер черга Франції, очевидно.
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14.07.2023 16:19 Відповісти
 
 