Росіяни використовують поліграф для допитів українців, які їдуть до Криму, - Центр нацспротиву
Росіяни допитують на поліграфі тих українців, які їдуть до тимчасово окупованого Криму з Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Росіяни використовують поліграф для вибіркових допитів українців, які перетинають адміністративну межу між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що громадян України, які викликають підозри в окупантів, виводять в окреме приміщення для допиту. Зокрема, це нерідко стосується українців, що не отримували "російський паспорт".
Раніше ЦНС повідомляв, що Федеральна служба безпеки Росії змушує призначених окупаційною адміністрацією керівників кримських підприємств доповідати про проукраїнські настрої серед робітників.
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Бачу ви спец по поліграфах, але про реакцію зіниць та інше - не згадали.
Це не маячня, а допоміжний інструмент.