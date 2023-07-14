Росіяни використовують поліграф для допитів українців, які їдуть до Криму, - Центр нацспротиву

Росіяни допитують на поліграфі тих українців, які їдуть до тимчасово окупованого Криму з Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни використовують поліграф для вибіркових допитів українців, які перетинають адміністративну межу між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадян України, які викликають підозри в окупантів, виводять в окреме приміщення для допиту. Зокрема, це нерідко стосується українців, що не отримували "російський паспорт".

Читайте: У Криму рашисти розглядають різні сценарії, зокрема й відступ, - ГУР МО

Раніше ЦНС повідомляв, що Федеральна служба безпеки Росії змушує призначених окупаційною адміністрацією керівників кримських підприємств доповідати про проукраїнські настрої серед робітників.