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Росіяни використовують поліграф для допитів українців, які їдуть до Криму, - Центр нацспротиву

окупанти,арміярф,рашисти

Росіяни допитують на поліграфі тих українців, які їдуть до тимчасово окупованого Криму з Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"Росіяни використовують поліграф для вибіркових допитів українців, які перетинають адміністративну межу між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що громадян України, які викликають підозри в окупантів, виводять в окреме приміщення для допиту. Зокрема, це нерідко стосується українців, що не отримували "російський паспорт".

Читайте: У Криму рашисти розглядають різні сценарії, зокрема й відступ, - ГУР МО

Раніше ЦНС повідомляв, що Федеральна служба безпеки Росії змушує призначених окупаційною адміністрацією керівників кримських підприємств доповідати про проукраїнські настрої серед робітників.

Крим (14200) репресії (1626) Центр національного спротиву (834)


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Усіх зелених ригів потрібно відправити на поліграф до незалежних експертів.
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14.07.2023 16:18 Відповісти
а експертів бажано брати з ЦРУ, ФБР, М6/5
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14.07.2023 16:26 Відповісти
Поліграф, це насправді маячня повна. Він реєструє зміни пульсу, серцебиття та дихання - все це контролюємо, достатньо купити собі поліграф та натренуватись брехати без зміни цих фізичних показників.
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14.07.2023 16:31 Відповісти
Насправді я знаю людину яка навмисно брехала на СБУ-шному поліграфі, але пройшла його.
Бачу ви спец по поліграфах, але про реакцію зіниць та інше - не згадали.
Це не маячня, а допоміжний інструмент.
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14.07.2023 16:45 Відповісти
полиграф нужен был еще в 2014г, когда с оккупированной территории впускали непонятно кого
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14.07.2023 16:47 Відповісти
Ну и какого х*ра они туда прутся.
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14.07.2023 18:41 Відповісти
Тебе хорошо, в Италии до моря в основном недалеко.
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14.07.2023 22:06 Відповісти
 
 