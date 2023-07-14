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Новини Війна
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Сім’ї військових, які загинули внаслідок ракетних ударів ворога в тилу, також матимуть право на виплати, - законопроєкт

кулініч

Після ухвалення законопроекту №9110 військові, які отримали поранення або каліцтва внаслідок завдання ракетних, артилерійських, авіаційних ударів по військових частинах та навчальних центрах не в безпосередній зоні бойових дій, претендуватимуть на всі пільги та статус, встановлені законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив один із ініціаторів законопроекту, голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтепер право на надання статусу інваліда війни для самих військовослужбовців або, у разі їхньої загибелі, отримання відповідних виплат та пільг для членів їхньої родини, поширюватиметься і на тих захисників та захисниць, які отримали поранення чи каліцтва або загинули внаслідок нанесення ракетних, артилерійських, авіаційних ударів по військових частинах та навчальних центрах не в безпосередній зоні бойових дій", – зазначив Кулініч.

Депутат уточнив, що це стосується і сімей загиблих захисників, які матимуть змогу претендувати на передбачені законодавством виплати.

"На жаль, з початку війни склалася ситуація, коли ці військові виявилися фактично "за рамками" дії законодавства. Але ж вони також йшли захищати державу, так само втратили здоров'я, а часом і життя. Незрозуміло, якою логікою мала користуватися держава, коли , наприклад, для одних сімей військовослужбовців одноразові грошові виплати передбачені, а для цієї категорії немає. Тому виправляємо цю суттєву прогалину!", - констатував Кулініч.

Також читайте: Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям

Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій осіб, які визнаються особами з інвалідністю внаслідок війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України, а також надання їм соціальних гарантій". "За" проголосувало 258 народних депутатів.

Автори законопроекту – Олег Кулініч, Владислав Поляк, Павло Бакунець, Андрій Кіт, Микола Люшняк, Микола Бабенко.

Автор: 

виплати (1079) законопроєкт (3633) поранення (2824) Кулініч Олег депутат (9)


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А раніше, бляха, інакше було?!
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14.07.2023 16:18 Відповісти
Дев'ять років ще не пройшло !
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14.07.2023 17:14 Відповісти
Шановна команда цензора, не знаю куди написати, але нам, військовим яких вивели за штат, сьогодні заплатили зарплату знову 522гривні. Хоч і закон прийняли. Як жити ще місяць? На ліки навіть не вистачає, а ще воду питну купувати треба бо не видають . Опишіть проблему може громадська думка давитиме на владу.
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14.07.2023 16:31 Відповісти
насправді це треш, чому не можна визначитись одразу хто є військовий, де він може загинути, щоб це вважалося загибеллю як на фронті, що буде вважатися загибеллю не в зоні бойових дій, а просто, наприклад у відпустці, внаслідок бійки з сусідом..., один раз все визначити й не потрібно туєву кучу законів..., серед яких можна вже загубитись
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14.07.2023 16:34 Відповісти
найперше- слугам урода-трубіцині і іншим "захисникам" монако і т д
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14.07.2023 16:55 Відповісти
Монако, Відень, Майамі в першу чергу, бо там діти наших можновладців теж гинуть чрез передоз, п'янки та дещо.
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14.07.2023 17:16 Відповісти
 
 