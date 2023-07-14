Сім’ї військових, які загинули внаслідок ракетних ударів ворога в тилу, також матимуть право на виплати, - законопроєкт

Після ухвалення законопроекту №9110 військові, які отримали поранення або каліцтва внаслідок завдання ракетних, артилерійських, авіаційних ударів по військових частинах та навчальних центрах не в безпосередній зоні бойових дій, претендуватимуть на всі пільги та статус, встановлені законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив один із ініціаторів законопроекту, голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтепер право на надання статусу інваліда війни для самих військовослужбовців або, у разі їхньої загибелі, отримання відповідних виплат та пільг для членів їхньої родини, поширюватиметься і на тих захисників та захисниць, які отримали поранення чи каліцтва або загинули внаслідок нанесення ракетних, артилерійських, авіаційних ударів по військових частинах та навчальних центрах не в безпосередній зоні бойових дій", – зазначив Кулініч.

Депутат уточнив, що це стосується і сімей загиблих захисників, які матимуть змогу претендувати на передбачені законодавством виплати.

"На жаль, з початку війни склалася ситуація, коли ці військові виявилися фактично "за рамками" дії законодавства. Але ж вони також йшли захищати державу, так само втратили здоров'я, а часом і життя. Незрозуміло, якою логікою мала користуватися держава, коли , наприклад, для одних сімей військовослужбовців одноразові грошові виплати передбачені, а для цієї категорії немає. Тому виправляємо цю суттєву прогалину!", - констатував Кулініч.

Також читайте: Зеленський підписав закон про доплати військовослужбовцям

Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій осіб, які визнаються особами з інвалідністю внаслідок війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України, а також надання їм соціальних гарантій". "За" проголосувало 258 народних депутатів.

Автори законопроекту – Олег Кулініч, Владислав Поляк, Павло Бакунець, Андрій Кіт, Микола Люшняк, Микола Бабенко.