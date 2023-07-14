Росіяни у червні втричі посилили обстріли північних кордонів України, - Держприкордонслужба

У червні армія Росії збільшила обстріли прикордонних територій України. Найбільше зазнали обстрілів від російських окупантів прикордоння Сумської та Харківської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

За словами речника, ситуація на північному кордоні напружена через постійні обстріли росіян.

"Такі дії Росія вчиняє щоденно ще з квітня минулого року, коли ворога спочатку було відкинуто на напрямку Чернігівщини-Сумщини, надалі було деокуповано частину Харківщини. Останнім часом інтенсивність обстрілів ворог тільки нарощує. До прикладу, у червні інтенсивність обстрілів порівняно з травнем збільшилася втричі. З початку цього року Чернігівщина, Сумщина, Харківщина були обстріляні ворогом більш як 1000 разів", - сказав Демченко.

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Найбільше обстрілів, за його словами, припадає на Сумську та Харківську області. Крім того, ворог активно використовує БпЛА для скидання вибухових предметів і здійснення розвідки. За словами Демченка, минулої доби прикордонники збили 4 ворожі дрони.

Також він зазначив, що останнім часом не фіксується провокацій на кордоні Білоруссю.

Він додав, що проводиться укріплення державного рубежу України, у тому числі зведення інженерно-фортифікаційних споруд, облаштування протитранспортних, протитанкових ровів, завалів, загороджень, зокрема мінних тощо.

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