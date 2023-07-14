Віцепрезидент ПАР Машатіле про візит Путіна: "Ми були б щасливі, якби він не приїхав"
Південно-Африканська Республіка зв’язана Римським статутом, який зобов’язує заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, однак ПАР "не може спочатку запросити когось, а потім заарештувати".
Про це заявив віцепрезидент ПАР Пол Машатіле, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mail & Guardian.
"Ми розуміємо, що зв'язані Римським статутом, але ми не можемо когось запросити, а потім заарештувати. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми були б щасливі, якби він (Путін. - Ред.) не приїхав. Але ми не сказали, що не запрошуємо його. Ми сказали "ми запрошуємо вас, але є ось така ситуація... Дайте нам тиждень, ми тоді вже маємо знати, як це владнати, - зазначив Машатіле.
За його словами, Індія і Бразилія відкинули варіант перенесення саміту в Китай, тоді як проти пропозиції провести захід віртуально виступили всі учасники.
"Президент (Сиріл Рамафоса. - Ред.) обговорював із президентом Путіним і порадив, щоб він делегував, бажано свого міністра закордонних справ (Сергія Лаврова. - Ред.). Росіян це не влаштовує, вони хочуть, щоб уся їхня делегація приїхала на чолі з ним. Ці дискусії тривають", - резюмував Машатіле.
Нагадаємо, Рамафоса заявляв, що Путін прибуде на саміт БРІКС. В той самий час спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що формат участі Путіна ще не визначено.
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- вони будуть раді, якщо ми не приїдемо.
А так - "Понти в селі - велика справа"!)))
Розумію, що в ПАР е були б щасливі, якби ***** не приїхав.
Я так сподіваюся.
Та канєшна, не влаштовує. Їх це якраз влаштовує, ломають комедію щоб в кінці сказати типу наш лідер взагалі то нічого не боїться і так хотів, так хотів, але ж наші друзі з ПАР переживають, тож підемо їм назустріч щоб не ставити в незручне становище. Черговий дешевий цирк і клоуни-********* все ті ж самі.