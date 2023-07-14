Віцепрезидент ПАР Машатіле про візит Путіна: "Ми були б щасливі, якби він не приїхав"

Південно-Африканська Республіка зв’язана Римським статутом, який зобов’язує заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, однак ПАР "не може спочатку запросити когось, а потім заарештувати".

Про це заявив віцепрезидент ПАР Пол Машатіле, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mail & Guardian.

"Ми розуміємо, що зв'язані Римським статутом, але ми не можемо когось запросити, а потім заарештувати. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми були б щасливі, якби він (Путін. - Ред.) не приїхав. Але ми не сказали, що не запрошуємо його. Ми сказали "ми запрошуємо вас, але є ось така ситуація... Дайте нам тиждень, ми тоді вже маємо знати, як це владнати, - зазначив Машатіле.

За його словами, Індія і Бразилія відкинули варіант перенесення саміту в Китай, тоді як проти пропозиції провести захід віртуально виступили всі учасники.

"Президент (Сиріл Рамафоса. - Ред.) обговорював із президентом Путіним і порадив, щоб він делегував, бажано свого міністра закордонних справ (Сергія Лаврова. - Ред.). Росіян це не влаштовує, вони хочуть, щоб уся їхня делегація приїхала на чолі з ним. Ці дискусії тривають", - резюмував Машатіле.

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Нагадаємо, Рамафоса заявляв, що Путін прибуде на саміт БРІКС. В той самий час спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що формат участі Путіна ще не визначено.