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Новини
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Віцепрезидент ПАР Машатіле про візит Путіна: "Ми були б щасливі, якби він не приїхав"

путін

Південно-Африканська Республіка зв’язана Римським статутом, який зобов’язує заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, однак ПАР "не може спочатку запросити когось, а потім заарештувати".

Про це заявив віцепрезидент ПАР Пол Машатіле, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mail & Guardian.

"Ми розуміємо, що зв'язані Римським статутом, але ми не можемо когось запросити, а потім заарештувати. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми були б щасливі, якби він (Путін. - Ред.) не приїхав. Але ми не сказали, що не запрошуємо його. Ми сказали "ми запрошуємо вас, але є ось така ситуація... Дайте нам тиждень, ми тоді вже маємо знати, як це владнати, - зазначив Машатіле. 

За його словами, Індія і Бразилія відкинули варіант перенесення саміту в Китай, тоді як проти пропозиції провести захід віртуально виступили всі учасники. 

"Президент (Сиріл Рамафоса. - Ред.) обговорював із президентом Путіним і порадив, щоб він делегував, бажано свого міністра закордонних справ (Сергія Лаврова. - Ред.). Росіян це не влаштовує, вони хочуть, щоб уся їхня делегація приїхала на чолі з ним. Ці дискусії тривають", - резюмував Машатіле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін відклав рішення про поїздку на саміт БРІКС через "низку невдач", - росЗМІ

Нагадаємо, Рамафоса заявляв, що Путін прибуде на саміт БРІКС. В той самий час спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що формат участі Путіна ще не визначено. 

путін володимир (24222) ПАР (165) БРІКС (64)


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Топ коментарі
+14
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14.07.2023 16:39 Відповісти
+13
Ми були б щасливі, якби він не приїхав"
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14.07.2023 16:31 Відповісти
+12
Ну,за Гаагу!!!
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14.07.2023 16:31 Відповісти
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Ну,за Гаагу!!!
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14.07.2023 16:31 Відповісти
Ми були б щасливі, якби він не приїхав"
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14.07.2023 16:31 Відповісти
Вони мабуть ще не в курсі, що поїде до них не ху#ло, а його двійник
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14.07.2023 16:47 Відповісти
Ми були б щасливі, якби він приїхав в Гаагу
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14.07.2023 16:31 Відповісти
В Гаагу він ніколи не поїде. В Гаагу його тільки можна доставити.
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14.07.2023 16:37 Відповісти
Пуйло - "а вот щас абiдна било"
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14.07.2023 16:33 Відповісти
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14.07.2023 16:39 Відповісти
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14.07.2023 23:50 Відповісти
Купіть йому квиток з пересадкою у гаазі
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14.07.2023 16:33 Відповісти
Не з пересадкою, повною "посадкою" в Гаазі... і краще прямо на кіл!
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14.07.2023 16:57 Відповісти
Дєта в бункєрє щась заваняла із чємадана...
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14.07.2023 16:33 Відповісти
- Софа, як вважаешь, нам Яша з Римою будуть раді, коли приїдемо в гості?
- вони будуть раді, якщо ми не приїдемо.
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14.07.2023 16:33 Відповісти
ПАР "не може спочатку запросити когось, а потім заарештувати"...але думка цікава.
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14.07.2023 16:33 Відповісти
🤣🥃🍷🍷🍷
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14.07.2023 16:41 Відповісти
Грамотний чувак!
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14.07.2023 16:34 Відповісти
на хуа запрошували? споконвічний бабльгум?...
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14.07.2023 16:34 Відповісти
многоходовочника скоро будет последних абориген в вануату обсцыкать
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14.07.2023 16:34 Відповісти
А які б ми були щасливі, щоб воно здохло по дорозі до вас від страху.
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14.07.2023 16:35 Відповісти
Так на підльоті заваліть борт з путьою і буде вам щастя
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14.07.2023 16:36 Відповісти
Щонайменше чверть України буде ходити в жало̀бі місяць.
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14.07.2023 16:39 Відповісти
віддлайте на корм ....
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14.07.2023 16:38 Відповісти
ню-ню, хай їде, а ми подивимось які ви люди а також поважаєте міжнародне право
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14.07.2023 16:38 Відповісти
звичайно, шо воно не поїде, але зможе надіслати двійника. цікаво, шо буде, якшо того заарештують.
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14.07.2023 16:39 Відповісти
Посадять у тюрму для двійників.
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14.07.2023 16:42 Відповісти
а далі? кацапам доведеться визнати, шо то двійник. і це буде вперше у принаймні новітній свіовій історії, коли двійник брав участь у міжнародних офіційних зустрічах із підписом документів.
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14.07.2023 16:48 Відповісти
Тут вже писали, що його двійники - це елемент створення культу особи, як і в сталіна...
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14.07.2023 16:56 Відповісти
Зараз простіше мати електронного двійника.
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14.07.2023 17:16 Відповісти
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14.07.2023 16:48 Відповісти
Не припрется, даже если машина сотрет не только колеса, но и диски!
А так - "Понти в селі - велика справа"!)))
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14.07.2023 17:11 Відповісти
гнила та негідна позиція.
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14.07.2023 17:02 Відповісти
Уявляю: ***** приїжджає, його заарештовують згідно нормам міжнародного народного права, лавров заявляє про бєспрєдєл, дають команду до готовності і використання засобів ядерної озброєння, піднімають стратегічну аіваціюі в небо, і вони літають, літають, літають.
Розумію, що в ПАР е були б щасливі, якби ***** не приїхав.
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14.07.2023 17:03 Відповісти
Увесь світ був би щаливий, якби у ПАР його заарештували та передали в Гаагу.
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14.07.2023 17:06 Відповісти
Невже заарештують ?
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14.07.2023 17:11 Відповісти
Навряд. Просто зроблять пропозицію, від якої буде потрібно відмовитися.
Я так сподіваюся.
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14.07.2023 17:16 Відповісти
***** їх ощаслівіт двумя чемайданами лічного лайна
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14.07.2023 17:55 Відповісти
В связи с ситуацией в мире стало наконец понятно - россия попала на недружественную планету....
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14.07.2023 18:13 Відповісти
***** запросив Ердоган. Цікава колізія. Турція НЕ зобов'язана арештовувати по ордеру МКС,але має таке право з доброї волі,для передачі під юрисдикцію МКС.
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14.07.2023 18:25 Відповісти
"Росіян це не влаштовує, вони хочуть, щоб уся їхня делегація приїхала на чолі з ним."

Та канєшна, не влаштовує. Їх це якраз влаштовує, ломають комедію щоб в кінці сказати типу наш лідер взагалі то нічого не боїться і так хотів, так хотів, але ж наші друзі з ПАР переживають, тож підемо їм назустріч щоб не ставити в незручне становище. Черговий дешевий цирк і клоуни-********* все ті ж самі.
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14.07.2023 18:40 Відповісти
А, що у ПАР хіба не люди? Людина мусить лише вмерти. Все інше вона не мусить.
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14.07.2023 21:51 Відповісти
Ви можете скасувати запрошення. Які проблеми?
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14.07.2023 23:31 Відповісти
Так не заарештовуйте. Збийте літак і будете щасливі, що чипутіло не доїхав.
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14.07.2023 23:53 Відповісти
 
 