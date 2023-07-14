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Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися через рішення щодо перейменування Запоріжжя

запоріжжя

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування рекомендує Національній комісії зі стандартів державної мови скласти свої повноваження після скандального рішення рекомендувати розглянути перейменування Запоріжжя.

Про це повідомив нардеп Роман Лозинський з засідання комітету в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

Комітет, зважаючи на комплексні зауваження до Нацкомісії щодо якості виконання норм закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" з боку Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту національної пам'яті, уповноваженого з питань захисту державної мови та зауваження народних депутатів щодо інших порушень законодавства, ухвалив:

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  1. визнати роботу Нацкомісії незадовільною;
  2. рекомендувати Міністру освіти і науки Оксену Лісовому, який координує роботу Комісії, здійснити комплексну перевірку її якості роботи;
  3. рекомендувати членам Нацкомісії подати заяви про складення повноважень членів комісії "у зв’язку з дискредитацією авторитету держави та незадовільної реалізації вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

22 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендувала розглянути перелік з 1400 міст та сіл на предмет перейменування. Там було і місто Запоріжжя. Комісія зазначала, що його назва може не відповідати стандартам. У Нацкомісії пояснили, що до неї надійшли звернення від мешканців міста з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя". Це рішення викликало багато критики у владі. Зокрема, з боку міністра освіти та науки Оксена Лісового. Він заявив, що рішення комісії має бути скасоване. Також проти перейменування Запоріжжя виступив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Вже 30 червня комісія оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому більше немає.

Автор: 

ВР (15073) Запоріжжя (2315) перейменування (586) українська мова (840)


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Топ коментарі
+7
поріг-він тількі у укькощелепних "порог"
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14.07.2023 16:50 Відповісти
+6
вивчи краще українську мову - місто за порогами аба місто за порогом, а не місто за порігами чи за порігом
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14.07.2023 17:02 Відповісти
+4
краще обое завісьтися на мосту.. мило і мотузку дати? самі знайдете?
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14.07.2023 16:40 Відповісти
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краще обое завісьтися на мосту.. мило і мотузку дати? самі знайдете?
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14.07.2023 16:40 Відповісти
Думаю, ми їх би закидали комплектами для самоповішання на стовпах))
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14.07.2023 16:56 Відповісти
поріг-він тількі у укькощелепних "порог"
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14.07.2023 16:50 Відповісти
вивчи краще українську мову - місто за порогами аба місто за порогом, а не місто за порігами чи за порігом
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14.07.2023 17:02 Відповісти
Молодець. Розумна людина. Тільки хотів написати теж саме.
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14.07.2023 17:21 Відповісти
Некоректний приклад. Ось коректний: "нОга", але "бджолине обнІжжя".
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15.07.2023 01:13 Відповісти
у нас тут про зміну і на о, а твій недолугий приклад на 180° протилежний - про зміну о на і
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15.07.2023 10:03 Відповісти
Відкрий хоч підручник по історії за 7 клас, чи якось так, бо інакше не цікаво щось тобі далі розповідати.
Потім подивись будь-яку карту Війська Запорозького Низового. Ще раз передивись як воно писалось самими запорожцями...
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14.07.2023 17:40 Відповісти
Писалося і вимовлялося в ті часи не завжди однаково. Запис через "о" був в ті часи нормою в деяких словах, котрі вже давно вимовлялися через "і".

Вимовляємо так як пишемо ми менше 200 років. А це не є приводом зкацаплювати українську мову!
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14.07.2023 20:40 Відповісти
Ви собі заперечуєте.
Спочатку було через О. З кінця 18 сторіччя стало через І.
А тепер з вашої точки зору, промовляти через О це кацапізм?
Причому тут взагалі кацапи якщо з самого початку було через О?
Може нам і синій колір з прапора прибрати бо у кацапів він теж є?
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14.07.2023 23:04 Відповісти
Жодного самозаперечення тут немає. Ви загубилися серед аргументів, мабуть.

Міняти назву з правильної на (сумнівно, бо архаїчне, але нехай) теж правильну - це марнувати гроші і морочити людям голови.
Єдине можливе пояснення таких дій зебуїнів - наближають назву до кацапської мови. А те, що колись і кацапи, і українці писали подібніше - не має жодного стосунку до ******** мови, в котрій пишеться, як вимовляється!
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18.07.2023 19:11 Відповісти
Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет.
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14.07.2023 17:06 Відповісти
Коли Зельоним нічого робити вони бубенчики облизують.
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14.07.2023 18:09 Відповісти
Правильно було б ЗапорОжжя, ВИнниця, БроварІ. Козаки казали на себе "славні хлопці - запорожці", а не "хліпці - запоріжці". Насправді нинішня назва ЗапорІжжя - це "азірівка", але людям це важко зрозуміти, бо вони звикли до чинного варіанту
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14.07.2023 18:28 Відповісти
хГаспада мАвАзнавцЫ, Ысторики, та кацапорилі члЄни кАмісіі. Підручник укр. мови, десь за клас 5й, має розділ про чергування о, е, і. Для прикладу стІл - стОли - застІлля, порІг - порОги - запорІжжя!! Стародавні назви, написання, правила граматики відрізняються від ********, як і в кожній мові - англійський, німецькій, польській!!
Шекспір, Гьотте, Міцкевич, теж писали на інших мовах, ніж *******!!!!
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14.07.2023 18:49 Відповісти
Слово "Запорожжя" вигадали козаки сотні років тому. Правило чергування - не абсолютне. Наприклад, "корова" - "корів", "стіл" - "столу", але "сова" - "сов", "хвороба" - "хвороб". Якщо запорОжці називали себе запорОжцями, Січ була ЗарорОзька, і зеилі звалися ЗапорОжжям, то навіщо залишати спотворену назву, яку нам накинула радянська влада у 1920-х роках?
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14.07.2023 19:11 Відповісти
хГаспадін уладімір мАзгунов - перелогінтесь!!
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14.07.2023 19:38 Відповісти
Напишіть що-небудь розумніше. Я вам наводжу приклади, які підтверджують, що правила, на які ви посилаєтесь, не абсолютні. А ви намагаєтесь тролити.
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14.07.2023 19:45 Відповісти
Землі звалися Великим Лугом, а не Запорожжям.
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14.07.2023 21:19 Відповісти
Дякую, я в курсі про Великий Луг. Бо "Січ - мати, а Великий Луг - батько". Але ж Великий Луг - це тільки частина історичного регіону Запорожжя. І козаки казали на себе "запорОжці", а не "запорІжці".
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14.07.2023 21:28 Відповісти
А держава називалась "Військо Запорозьке Низове"
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14.07.2023 23:06 Відповісти
Теж можна згадати, що є логічним відділяти "запорожців" (всім українцям зрозуміло, що йдеться про козаків) від мешканців ********* міста Запоріжжя.

А вживалися і одна, і друга форма. Вони обидві є правильними.
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14.07.2023 20:25 Відповісти
Так уся суть назви нашого міста в тому, що вона має прямо вказувати на козаків, а розділення вже виходить штучне. І повірте, навіть ті, хто в Запоріжжі розмовляє українською, ніколи не називає себе "запорІжцями" - це звучить справді дико. Тут я знову повертаюся до свого головного аргументу, що правило чергування - не абсолютне, адже у слові "запорожці" звук [о] залишається в закритому складі. Так само, як ми, наприклад, не кажемо "ПравоберІжжя" тільки через те, що там закритий склад.
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14.07.2023 21:17 Відповісти
Цілеспрямовано зводите дискусію на манівці. Це несуттєво.
Немає сенсу що-небудь міняти, якщо вживана зараз назва є правильною. Навіть, якщо б таким способом, що практикуєте (хоч ні) і вдалося би довести, що теж правильно було б "ЗапорОжжя", це не виправдовує бовдурів з комісії, що створюють проблему на рівному місці.

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%96%D0%A6%D0%86 - а тут можете прочитати, що "запоріжці" все ж вживаються... а судити по вимові переважно кацапоязичного міста про правильність українського слова ніхто розсудливий би не став

- ознайомтесь
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18.07.2023 19:17 Відповісти
Як відрізнити дурнів від московських тролів? І хто гірший? Шановні мовознавці ж пояснюють правила ******** української мови: за столом, але застілля: за плечима, але запліччя, гора, але загір'я...
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14.07.2023 19:32 Відповісти
Але чомусь "під вікном" - "підвікОння", а не "підвікІння", "між морями" - "МіжмОр'я", а не "МіжмІр'я", "мілка вода" - "мілковОддя", а не "мілковІддя"
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14.07.2023 19:48 Відповісти
Це обговорювалося давніше.

Цитата з https://slovnyk.ua/forum/viewtopic.php?t=1913

Багатьох цікавить питання, як правильно писати - Запорозька Січ чи Запорізька Січ. В останні роки на сторінках преси, в художній літературі почали розмежовувати два поняття, позначаючи це розмежування на письмі: запорозький уживають тоді, коли йдеться про добу Козаччини, а запорізький застосовують у назвах, пов'язаних із нашою **********. Таке розрізнення видається штучним. Мовознавці давно навели достатню кількість доказів на користь форми з і. Основний аргумент тих, хто обстоює варіант Запорозька Січ, полягає в тому, що «Січ була за порогами». Цілком правильно. Але ж в однині буде поріг, наприклад Кодацький. Візьмемо інші випадки. Слово роздоріжжя походить від дорога. У закритому складі пишемо й вимовляємо і, у відкритому о. У топонімі Тернопіль друга частина пов'язана зі словом поле, то що ж - будемо писати Тернополь? Вийде, нібито наша мова розвивається в зворотному напрямку.

Звук і в українській мові вельми поширений. Уживаємо його на місці звука, що позначався колись літерою «ять»: віра, дід, ліс (пор. рос. вера, дед, лес, п. wiara, dziad, las); у закритих складах на місці о, е: сніп - снопа, поріг - порога, дороги - доріг, піч - печі, Київ - Києва. Перехід о, е в і розпочався в X столітті і завершився в XIII столітті. Цей процес відбувався рівнобіжно з занепадом зредукованих голосних ъ й ь. Тож на час заснування Січі за порогами ікання вже стало нормою живого мовлення. Але на письмі ще довго діяли норми староукраїнської мови, де такі фонетичні зміни не позначалися. Не відбивали всіх фонетичних змін і літописи, де бачимо написання Кыєвъ, Києвъ, Кієвъ, Львовъ, Черниговъ. Але ж звемо їх тепер Київ, Львів, Чернігів.
У XIX столітті застосовували традиційний правопис, за яким писали стфлъ, пѣсня, а вимовляли стіл, пісня Наприклад, «Гомфнъ, гомфнъ по дубровѣ» (Українські пісні видані М. Максимовичем. К., 1962. Фотокопія з видання 1827 р., с. 6). Пантелеймон Куліш запровадив фонетичний правопис, яким ми користуємося й тепер (однак той правопис довго пробивав собі шлях, поки не запанував на всій етнографічній території України). Форма Запорозька Січ підтримувалася не лише тим, що більшість історичних праць українські вчені мусили писати, на жаль, іншими мовами, а й тенденцією наближати вимову й написання до російської мови. Отож і сталося так, що в нас козацький полковник Максим Кривоніс, а ініціатор стахановських методів на залізничному транспорті Петро Кривонос, Людмила Старицька-Черняхівська, а радянський генерал Іван Черняховський, хоч усі вони -діти української землі.
Тритомний «Російсько-український словник», що вийшов 1968 року, готувався за часів хрущовської відлиги, звідти повикидали багато нав'язаних раніше росіянізмів. Тому там є лише одна нормативна форма Запорізька Січ (т. З, с. 270). Так само в УРЕ, яку редагував видатний український поет Микола Бажан (т. 5, с. 181-186). Отож як свою прадавню столицю ми звемо Київ у всіх випадках, так само й Козацьку Республіку маємо називати Запорізька Січ - відповідно до законів нашої милозвучної мови".
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14.07.2023 20:32 Відповісти
У жодному вашому прикладі немає "за".
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14.07.2023 21:34 Відповісти
"Вбивчий аргумент")) Ви вважаєте, що префікс у словотворі впливає на чергування у складах, навіть не сусідніх?))) ОК) Ось вам приклад - козаки казали на себе "запорОжці", тут є "за" і є закритий склад, і в козаків, які жили сотні років тому і говорили українською, чергування не відбувалося в кожнісінькому слові.
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14.07.2023 21:38 Відповісти
Також тільки на ваше замовлення - Заболоття - селище у Волинській області. Чомусь, попри аналогію типу "болота - боліт", його не назвали "ЗаболІттям". Тому що мова - не досконала, не категорична, і правила - не абсолютні у всіх випадках.
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14.07.2023 21:47 Відповісти
хГаспадін уладімір мАзгунов, не маю бажання з тобою дискутувати, і проводити лікбез іди в...... ШКОЛУ!!!!

віКНо - підвіконня ДЕ ТУТ чергування о, і ????


міжМОРЬЄ('Я) - це множина???? калька кацапского!!шшш
мєлкаВОДЬЄ - украінскою МІЛИНА.
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14.07.2023 21:50 Відповісти
По-перше, "мілководдя" - слово, наявне у Тлумачному словнику української мови. По-друге, ні Міжмор'я, ні Запоріжжя - не є множиною (до чого ви про це взагалі?). По-третє, ви невихована людина, яка впритул не бачить чужих аргументів і не вміє вести дискусію. Я вже писав, що існує історична назва "ЗапорОжжя", і що козаки казали на себе "запорОжці", а не "запорІжці". Можливо, ви не вмієте читати. Я народився в Запоріжжі і закінчив філологічний факультет ЗНУ, а ви сидіть, будь ласка мовчки у Польщі і вчіться гарних манер.
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14.07.2023 21:55 Відповісти
В'ятрович назвав ідею "Запорожжя" некомпетентністю на межі провокації. Неможливо, щоб за ідею не вчепилися московські тролі.
Думаю, Elusive Translator - один з них. Деякі ознаки:
1. Неприродна для пересічного читача активність.
2. Настирливе повторювання одного й того ж безглуздого аргументу: Запорожжя, бо запорожці.
3. Особа пише про себе: "Я народився в Запоріжжі і закінчив філологічний факультет", одночасно ховаючись під ніком.
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15.07.2023 08:02 Відповісти
1) В'ятрович - не філолог, а історик, який спеціалізується на УПА. У Запоріжжі є краєзнавці, котрі з ним не погодяться
2) Пишу, скільки хочу, і на яку хочу тему - наша країна поки що вважається демократичною
3) Я вже тут різним дописувачам навів безліч аргументів, якщо вони вам не подобаються, це ваша проблема
4) Тут багато людей сидять під різними ніками, і я не зобов'язаний ділитися з кимось паспортними даними. Я не московський троль, але якби ми з вами зустрілись у реальному житті, наприклад, на Бабурці, то вам би довелося потім довго вибачатися за наклеп
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15.07.2023 14:55 Відповісти
А взагалі, я не московський, а марсіанський троль) Мені платять марсіани, щоб я просував видалення літери "і" з усіх назв по всій планеті)) у марсіанській мові немає звуку [і], тож їм так буде легше колонізувати Землю))) Така версія вам більше подобається?
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15.07.2023 15:01 Відповісти
 
 