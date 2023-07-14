Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися через рішення щодо перейменування Запоріжжя
Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування рекомендує Національній комісії зі стандартів державної мови скласти свої повноваження після скандального рішення рекомендувати розглянути перейменування Запоріжжя.
Про це повідомив нардеп Роман Лозинський з засідання комітету в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.
Комітет, зважаючи на комплексні зауваження до Нацкомісії щодо якості виконання норм закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" з боку Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту національної пам'яті, уповноваженого з питань захисту державної мови та зауваження народних депутатів щодо інших порушень законодавства, ухвалив:
- визнати роботу Нацкомісії незадовільною;
- рекомендувати Міністру освіти і науки Оксену Лісовому, який координує роботу Комісії, здійснити комплексну перевірку її якості роботи;
- рекомендувати членам Нацкомісії подати заяви про складення повноважень членів комісії "у зв’язку з дискредитацією авторитету держави та незадовільної реалізації вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
22 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендувала розглянути перелік з 1400 міст та сіл на предмет перейменування. Там було і місто Запоріжжя. Комісія зазначала, що його назва може не відповідати стандартам. У Нацкомісії пояснили, що до неї надійшли звернення від мешканців міста з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя". Це рішення викликало багато критики у владі. Зокрема, з боку міністра освіти та науки Оксена Лісового. Він заявив, що рішення комісії має бути скасоване. Також проти перейменування Запоріжжя виступив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Вже 30 червня комісія оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому більше немає.
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Потім подивись будь-яку карту Війська Запорозького Низового. Ще раз передивись як воно писалось самими запорожцями...
Вимовляємо так як пишемо ми менше 200 років. А це не є приводом зкацаплювати українську мову!
Спочатку було через О. З кінця 18 сторіччя стало через І.
А тепер з вашої точки зору, промовляти через О це кацапізм?
Причому тут взагалі кацапи якщо з самого початку було через О?
Може нам і синій колір з прапора прибрати бо у кацапів він теж є?
Міняти назву з правильної на (сумнівно, бо архаїчне, але нехай) теж правильну - це марнувати гроші і морочити людям голови.
Єдине можливе пояснення таких дій зебуїнів - наближають назву до кацапської мови. А те, що колись і кацапи, і українці писали подібніше - не має жодного стосунку до ******** мови, в котрій пишеться, як вимовляється!
Шекспір, Гьотте, Міцкевич, теж писали на інших мовах, ніж *******!!!!
А вживалися і одна, і друга форма. Вони обидві є правильними.
Немає сенсу що-небудь міняти, якщо вживана зараз назва є правильною. Навіть, якщо б таким способом, що практикуєте (хоч ні) і вдалося би довести, що теж правильно було б "ЗапорОжжя", це не виправдовує бовдурів з комісії, що створюють проблему на рівному місці.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%96%D0%A6%D0%86 - а тут можете прочитати, що "запоріжці" все ж вживаються... а судити по вимові переважно кацапоязичного міста про правильність українського слова ніхто розсудливий би не став
- ознайомтесь
Цитата з https://slovnyk.ua/forum/viewtopic.php?t=1913
Багатьох цікавить питання, як правильно писати - Запорозька Січ чи Запорізька Січ. В останні роки на сторінках преси, в художній літературі почали розмежовувати два поняття, позначаючи це розмежування на письмі: запорозький уживають тоді, коли йдеться про добу Козаччини, а запорізький застосовують у назвах, пов'язаних із нашою **********. Таке розрізнення видається штучним. Мовознавці давно навели достатню кількість доказів на користь форми з і. Основний аргумент тих, хто обстоює варіант Запорозька Січ, полягає в тому, що «Січ була за порогами». Цілком правильно. Але ж в однині буде поріг, наприклад Кодацький. Візьмемо інші випадки. Слово роздоріжжя походить від дорога. У закритому складі пишемо й вимовляємо і, у відкритому о. У топонімі Тернопіль друга частина пов'язана зі словом поле, то що ж - будемо писати Тернополь? Вийде, нібито наша мова розвивається в зворотному напрямку.
Звук і в українській мові вельми поширений. Уживаємо його на місці звука, що позначався колись літерою «ять»: віра, дід, ліс (пор. рос. вера, дед, лес, п. wiara, dziad, las); у закритих складах на місці о, е: сніп - снопа, поріг - порога, дороги - доріг, піч - печі, Київ - Києва. Перехід о, е в і розпочався в X столітті і завершився в XIII столітті. Цей процес відбувався рівнобіжно з занепадом зредукованих голосних ъ й ь. Тож на час заснування Січі за порогами ікання вже стало нормою живого мовлення. Але на письмі ще довго діяли норми староукраїнської мови, де такі фонетичні зміни не позначалися. Не відбивали всіх фонетичних змін і літописи, де бачимо написання Кыєвъ, Києвъ, Кієвъ, Львовъ, Черниговъ. Але ж звемо їх тепер Київ, Львів, Чернігів.
У XIX столітті застосовували традиційний правопис, за яким писали стфлъ, пѣсня, а вимовляли стіл, пісня Наприклад, «Гомфнъ, гомфнъ по дубровѣ» (Українські пісні видані М. Максимовичем. К., 1962. Фотокопія з видання 1827 р., с. 6). Пантелеймон Куліш запровадив фонетичний правопис, яким ми користуємося й тепер (однак той правопис довго пробивав собі шлях, поки не запанував на всій етнографічній території України). Форма Запорозька Січ підтримувалася не лише тим, що більшість історичних праць українські вчені мусили писати, на жаль, іншими мовами, а й тенденцією наближати вимову й написання до російської мови. Отож і сталося так, що в нас козацький полковник Максим Кривоніс, а ініціатор стахановських методів на залізничному транспорті Петро Кривонос, Людмила Старицька-Черняхівська, а радянський генерал Іван Черняховський, хоч усі вони -діти української землі.
Тритомний «Російсько-український словник», що вийшов 1968 року, готувався за часів хрущовської відлиги, звідти повикидали багато нав'язаних раніше росіянізмів. Тому там є лише одна нормативна форма Запорізька Січ (т. З, с. 270). Так само в УРЕ, яку редагував видатний український поет Микола Бажан (т. 5, с. 181-186). Отож як свою прадавню столицю ми звемо Київ у всіх випадках, так само й Козацьку Республіку маємо називати Запорізька Січ - відповідно до законів нашої милозвучної мови".
віКНо - підвіконня ДЕ ТУТ чергування о, і ????
міжМОРЬЄ('Я) - це множина???? калька кацапского!!шшш
мєлкаВОДЬЄ - украінскою МІЛИНА.
Думаю, Elusive Translator - один з них. Деякі ознаки:
1. Неприродна для пересічного читача активність.
2. Настирливе повторювання одного й того ж безглуздого аргументу: Запорожжя, бо запорожці.
3. Особа пише про себе: "Я народився в Запоріжжі і закінчив філологічний факультет", одночасно ховаючись під ніком.
2) Пишу, скільки хочу, і на яку хочу тему - наша країна поки що вважається демократичною
3) Я вже тут різним дописувачам навів безліч аргументів, якщо вони вам не подобаються, це ваша проблема
4) Тут багато людей сидять під різними ніками, і я не зобов'язаний ділитися з кимось паспортними даними. Я не московський троль, але якби ми з вами зустрілись у реальному житті, наприклад, на Бабурці, то вам би довелося потім довго вибачатися за наклеп