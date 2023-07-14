Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися через рішення щодо перейменування Запоріжжя

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку та містобудування рекомендує Національній комісії зі стандартів державної мови скласти свої повноваження після скандального рішення рекомендувати розглянути перейменування Запоріжжя.

Про це повідомив нардеп Роман Лозинський з засідання комітету в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

Комітет, зважаючи на комплексні зауваження до Нацкомісії щодо якості виконання норм закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" з боку Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства цифрової трансформації, Українського інституту національної пам'яті, уповноваженого з питань захисту державної мови та зауваження народних депутатів щодо інших порушень законодавства, ухвалив:

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визнати роботу Нацкомісії незадовільною; рекомендувати Міністру освіти і науки Оксену Лісовому, який координує роботу Комісії, здійснити комплексну перевірку її якості роботи; рекомендувати членам Нацкомісії подати заяви про складення повноважень членів комісії "у зв’язку з дискредитацією авторитету держави та незадовільної реалізації вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

22 червня Нацкомісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендувала розглянути перелік з 1400 міст та сіл на предмет перейменування. Там було і місто Запоріжжя. Комісія зазначала, що його назва може не відповідати стандартам. У Нацкомісії пояснили, що до неї надійшли звернення від мешканців міста з проханням розглянути перейменування "Запоріжжя" на "Запорожжя". Це рішення викликало багато критики у владі. Зокрема, з боку міністра освіти та науки Оксена Лісового. Він заявив, що рішення комісії має бути скасоване. Також проти перейменування Запоріжжя виступив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Вже 30 червня комісія оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови. Запоріжжя в ньому більше немає.