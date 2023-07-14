Ердоган заявив, що Путін погодився на продовження "зернової угоди", але Росія це заперечує (оновлено)

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін погодився на продовження "зернової угоди", яка дає Україні можливість експортувати зерно через Чорне море. В той самий час російська сторона це заперечує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hurriyet.

"Як вам відомо, ми готуємося прийняти Путіна в Туреччині в серпні. Ми домовляємось про продовження чорноморського зернового коридору", - заявив Ердоган.

Ердоган також зазначив, що генсек ООН Антоніу Гутерріш відправив Путіну листа з пропозицією зберегти чорноморську "зернову угоду".

"Цим листом ми гарантуємо продовження зернового коридору спільними зусиллями нас і Росії. Таким чином, ми продовжимо вирішувати проблеми слаборозвинених африканських країн", - додав Ердоган.

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Своєю чергою у Кремлі заявили, що Росія не робила жодних заяв про продовження "зернової угоди".

"Жодних заяв з цього приводу ми не робили", – сказав прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков у коментарі Інтерфаксу.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія підтримає зернову угоду за умови під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT та владнання "деяких інших питань". Наразі невідомо, чи будуть виконані ці умови, однак про це не повідомлялося.