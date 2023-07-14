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Ердоган заявив, що Путін погодився на продовження "зернової угоди", але Росія це заперечує (оновлено)

зерно

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін погодився на продовження "зернової угоди", яка дає Україні можливість експортувати зерно через Чорне море. В той самий час російська сторона це заперечує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Hurriyet.

"Як вам відомо, ми готуємося прийняти Путіна в Туреччині в серпні. Ми домовляємось про продовження чорноморського зернового коридору", - заявив Ердоган.

Ердоган також зазначив, що генсек ООН Антоніу Гутерріш відправив Путіну листа з пропозицією зберегти чорноморську "зернову угоду".

"Цим листом ми гарантуємо продовження зернового коридору спільними зусиллями нас і Росії. Таким чином, ми продовжимо вирішувати проблеми слаборозвинених африканських країн", - додав Ердоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн закликала Путіна продовжити "зернову угоду"

Своєю чергою у Кремлі заявили, що Росія не робила жодних заяв про продовження "зернової угоди".

"Жодних заяв з цього приводу ми не робили", – сказав прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков у коментарі Інтерфаксу.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія підтримає зернову угоду за умови під'єднання "Россельхозбанка" до SWIFT та владнання "деяких інших питань".  Наразі невідомо, чи будуть виконані ці умови, однак про це не повідомлялося.

Пєсков Дмитро (1707) росія (66431) Ердоган Реджеп Таїп (961) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+20
Аха. А ми дупи рвемо, так конче необхідно дітей Африки нагодувати..прям як при совдепії..
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14.07.2023 16:59 Відповісти
+15
Прикольно. Ердоган плюнув в обличчя *****, відпустивши Азовців, а потім ще й нагнув на продовження зернової угоди.
Чогось ми не знаємо про Ердогана ...
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14.07.2023 17:01 Відповісти
+14
Тобто цей людожер ще і умови виставляє ?
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14.07.2023 16:56 Відповісти
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Чумусь згадалося кіно той самий барон,де барона грав Олег Янковський
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14.07.2023 16:56 Відповісти
Едік виставляє буйла як старого маразматика, який нічого не памятає
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15.07.2023 02:05 Відповісти
Тобто цей людожер ще і умови виставляє ?
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14.07.2023 16:56 Відповісти
Аха. А ми дупи рвемо, так конче необхідно дітей Африки нагодувати..прям як при совдепії..
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14.07.2023 16:59 Відповісти
Ну тут зеля якраз ні при чому. То є домовленість турків, рашки і ООН. От тільки рішення по свіфт від них не залежить.
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14.07.2023 17:00 Відповісти
Це ти гнидо 2023 року реєстрації - прєставітєль вєлікой срани - засрашкі.
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14.07.2023 17:25 Відповісти
ятаган в спину 35!
мабуть в Ердогана є такі аргументи від которих русня пливе...
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14.07.2023 17:01 Відповісти
не думаю, що там ятаган. ху йло мабуть виторгувало собі підключення його сєльхозбанку до СВІФТ. але про це не напишуть.
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14.07.2023 17:11 Відповісти
Путлер уже выторговал, купив в Турции помидоры и потом давя их бульдозерами.
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14.07.2023 17:14 Відповісти
це було епічно. ))
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14.07.2023 17:17 Відповісти
ні, це не ті
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14.07.2023 19:23 Відповісти
F - 16
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14.07.2023 19:24 Відповісти
??? Это причем...
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14.07.2023 19:58 Відповісти
А може Вовку в серпні в Турції заарештують? Єрдогана всі б зрозуміли правильно
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14.07.2023 20:31 Відповісти
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14.07.2023 20:36 Відповісти
не живи пустими сподіваннями
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14.07.2023 21:22 Відповісти
Останній ніж в дупу от Єрдогана пукіну..
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14.07.2023 21:50 Відповісти
Прикольно. Ердоган плюнув в обличчя *****, відпустивши Азовців, а потім ще й нагнув на продовження зернової угоди.
Чогось ми не знаємо про Ердогана ...
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14.07.2023 17:01 Відповісти
ху йлу пох на цей коридор. він на шантажі непродовження угоди виторговує поступове зняття санкцій зі своїх банків.
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14.07.2023 17:12 Відповісти
не "банків", а одної дочки россельхозбанку
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14.07.2023 19:17 Відповісти
Мабуть, ***** кайфує від ударів в... спину. Це як та історія з Ватсоном і Шерлоком Холмсом:

Решил Ватсон отучить Шерлока Холмса курить . Когда Холмс вышел из комнаты, он взял его любимую трубку и поковырялся ею у себя в заднице. Спустя некоторое время Холмс вернулся и с наслаждением выкурил свою трубку. На следующий день Ватсон повторил процедуру - и опять тот же результат…
Прошел год… Шерлок Холмс так и не бросил курить, а вот Ватсон без трубки уже не мог...
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14.07.2023 17:14 Відповісти
Ердоган повертається в орбіту США. За підтримки США стане регіональним лідером на противагу кацапам і Китаю.
Поставки Ф-16 Туреччині розблоковано. Будуть інші спільні дії. Всі задоволені - турку визнання, США союзник для досягнення цілей на сході
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14.07.2023 17:26 Відповісти
все набагато простіше ******** за бабло порішав ***** підключення банку до свіфт та владнання "деяких інших питань". Імхо думати що ********** кинули із ЗК можуть тільки люди які носять рожеві окуляри.
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14.07.2023 17:32 Відповісти
******** «0» який крутиться біля великих хлопців, типу він «важливий»))) що він там вирішувати
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14.07.2023 17:43 Відповісти
….. «вирішувати може»
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14.07.2023 17:44 Відповісти
Ердоган показав ***** шо у нього (Ердогана) ятаган більший і таердіший
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14.07.2023 17:50 Відповісти
Все ми знаємо. Ердоган добре влаштувався, він свій для диктаторів, це раз. Заходу потрібна Натівська Туреччина, через протоки і турецьку армію. Розумне теля двух маток сосе.
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14.07.2023 19:24 Відповісти
А хйло только такое поведение и понимает и уважает. Он же типичный куколд, с ним надо построже
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14.07.2023 19:36 Відповісти
Питання що здав ЗЕлений виродок коли був в Стамбулі?
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14.07.2023 17:02 Відповісти
а що туркам можна здати? ми в турків купуємо зброю за гроші. для них - це чудовий бізнес, для нас - захист. Європа, Америка надають нам зброю зараз як безплатну допомогу, а в турків ми купуємо.
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14.07.2023 17:43 Відповісти
Пообіцяв що не візьме\спалить Москву
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14.07.2023 18:59 Відповісти
Нічого.
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14.07.2023 19:26 Відповісти
путлер - лошара. вкотре
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14.07.2023 17:02 Відповісти
уявляю як на московії зараз у поцрєотов дупи палають!
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14.07.2023 17:03 Відповісти
Вже бухой🤣🥃🍷
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14.07.2023 17:10 Відповісти
Ердоган відкрито сказав, що у разі незгоди росії, зернова угода буде діяти без росії. То що ж путіну залишилось зробити - не бомбити ж кораблі НАТО? Щоки надувати требе, палки у колеса сунути треба, затримувати кораблі на тиждні треба. Все логічно, було б дивно, якщо б воно свій писок не всунуло.
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14.07.2023 17:09 Відповісти
Довольно неожиданно. Что вместо? Наивно же думать, что путин согласился в обмен на возврат азовцев.
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14.07.2023 17:10 Відповісти
Ну там два варианта. Либо свифт дочке россельхозбанка, либо большая турецкая кожаная шляпа.
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14.07.2023 19:19 Відповісти
Причем тут Путин. Он Ердогану не указ.
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14.07.2023 19:28 Відповісти
Тоесть решает всё ООН и Путин,а великий лидер только видосики выпускает.
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14.07.2023 17:11 Відповісти
Турция как гарант.
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14.07.2023 18:51 Відповісти
Хм, а що отримав *уйло натомість? Підключили банка до ''свіфта''?
Хм, турки готуються прийняти *уйла?
А арештувати вони там його не готуються? Чи вони не підписували ту угоду? Та й цікаво , країна НАТО готується прийняти ворога...
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14.07.2023 17:19 Відповісти
почитайте хто не підписав-ратифікував РС, США Китай Індія параша Турція і тд тп.
і так ***** виторгував знаття санкцій з банку в обмін на піар клоуна з командирами азова. Цікаво чи скажуть про це на бенямарафеті ?
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14.07.2023 17:26 Відповісти
Це ти сам придумав?
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14.07.2023 19:29 Відповісти
А что отдали ***** в обмен мы узнаем позже когда рашисты сами похвастаются? Носятся с етой *зерновой сделкой* а толку от нее если другие товары возить нельзя.
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14.07.2023 17:25 Відповісти
Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що
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14.07.2023 17:27 Відповісти
ні вухом ні рилом - а хто таке поплавсьский - теж звізда?
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14.07.2023 17:30 Відповісти
"Папинька согласился" ( фильм формула любви)
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14.07.2023 17:49 Відповісти
https://youtu.be/tCp-rBOnmPA
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14.07.2023 17:54 Відповісти
"Дал заднюю"
(с) боброедка
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14.07.2023 18:01 Відповісти
«Если мы дадим заднюю, то заднюю никто не даст больше кроме нас» (с) боброедка
🤡
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14.07.2023 18:48 Відповісти
це було відомо,що )(уйло нікуди не дінеться
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14.07.2023 18:44 Відповісти
Куда оно из колеи эдиковой денется.
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14.07.2023 18:54 Відповісти
Да что же творится, снова надули
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14.07.2023 18:57 Відповісти
Путя хочет ощутить язык мирового лидера в своём " Глазе "и пшеница посыпется
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14.07.2023 18:58 Відповісти
вже й Ердоган вкурив - ***** недоговороздатне...
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14.07.2023 19:03 Відповісти
Путлєр уже сагласєн тока етава іщьо нє знаєт-Ердоган...
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14.07.2023 19:04 Відповісти
Зничайно не робили, просто проковтнете й все
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14.07.2023 19:10 Відповісти
Для кого більше потрібна "зернова угода"? звичайно для ООН і для пуйла, бо ним він знімає всі болючі санкції і ті, хто за цю угоду він нас діє на боці корупції і кацапа.
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14.07.2023 19:18 Відповісти
рашка - васал Туреччини, тому "нравіца - нє нравіца, ....". Якщо пупа щось там дригне - перекриються усі "сірі" постачання через Туреччину, закриються протоки (а це означає - клямка усяким Хмеймімам, Суданам і ЦАР) та й допомога ЗСУ від Туреччини може дуже зрости (а армія Туреччини чи не найрозвинутіша у європейській частині НАТО, там є що передати).
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14.07.2023 19:18 Відповісти
Після "Оновлення" виглядає так, що Ердоган не просто по губах провів, а ще й в унітаз помакав Х.йла!
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14.07.2023 19:18 Відповісти
Або Пуйло сциться признатися своїм гладіаторам холопам, що прогнувся під мужчину Ердогана, або Ердоган просто наплював Путлєру на лисину
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14.07.2023 19:26 Відповісти
Путін-це боягуз, який дуже боїться за свою дупу. Він здатний нападати тільки на тих, кого вважає набагато слабшим.
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14.07.2023 19:29 Відповісти
**********) наскільки сцикливе і нікчемне, що навіть побоялось заарештувати Пригожина від якого втікло в Петербург.
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14.07.2023 19:32 Відповісти
В Бердянске грузят сухогрузы украинским зерном. И продают ворованное с участием Турции. Это преступление. Но никто не реагирует. Зерновая сделка нужна только россии. Украинское зерно вполне можно по суше транспортировать.
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14.07.2023 22:07 Відповісти
ПРОДАЙТЕ ХЛОПЦІ ВСЕ ЗЕРНО А ДАЛІ ССАТИ БУДЕТЕ ОДИН У ОДНОГО ! ІДЕ ВІЙНА І ВЕСЬ ПІВДЕНЬ НЕ СІЄ І НІЧОГО НЕ САДИТЬ ! АЛЕ НЕМАЄ РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ ЦЕ ЗРОЗУМІТИ --- ЩО КРАЩЕ НЕХАЙ БУДУТЬ НАДЛИШКИ НІЖ ГОЛОД ! БОЖЕ ДО ЧОГО МИ ДІЙШЛИ ЩО КРАЇНОЮ КЕРУЮТЬ ОДНІ ЗЛОДІЇ ТА Й ЩЕ ТУПІ !
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15.07.2023 03:50 Відповісти
Як ми продамо усе зерно , якщо невистачає пропускної спроможності ані порта ані ЖД транспорту.
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15.07.2023 18:27 Відповісти
 
 