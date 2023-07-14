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США викуповують у Тайваню списані ракети Hawk для передачі в Україну, - ЗМІ

hawk

США придбають у Тайвані списані зенітні комплекси MIM-23 Hawk із ракетами, переобладнають їх і відправлять в Україну в рамках нового пакету військової допомоги.

Про це пишуть China Times із посиланням на джерело, видання Taiwan News, та Мілітарний, передає Цензор.НЕТ.

Джерело видання стверджує, що йдеться про Phase III MIM-23 Hawk, зняті з озброєння в червні. Угоді про купівлю передували консультації урядів США й Тайваню.

Як зазначається, ЗРК будуть передані українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та літаками на малих висотах.

Міністерство національної оборони Тайваню відхилило запит Taiwan News про коментар, однак заявило, що зброя утилізується відповідно до правил. Тайвань замінить списану зброю комплексом Sky Bow III (TK-3).

Тайвань має щонайменше 13 батарей і 39 радарів цієї системи.

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Нагадаємо, ЗРК MIM-23 Hawk - це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Комплекс взято на озброєння 1960 року, відтоді він пройшов кілька модернізацій. Система Hawk є попередником системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies. 

За даними ВПС Тайваню, ракети Hawk були використані в 41 бойовому навчанні в період з 1965 по 2017 рік, успішно вразивши свої цілі у понад 90% випадків.

Автор: 

допомога (8484) ракети (4093) США (23607) Тайвань (185)


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Топ коментарі
+13
Це всеодно краще бойового асфальта
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14.07.2023 17:05 Відповісти
+12
Для шахедів саме те що треба - дешево і ефективно. Також непереливки буде і гелікоптерам.
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14.07.2023 17:03 Відповісти
+11
Уже завезли Пэтриот, принятый на вооружение в США в 1982 году. Вот же заразы, правда?
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14.07.2023 17:06 Відповісти
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Це всеодно краще бойового асфальта
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14.07.2023 17:05 Відповісти
шахідів збивають ? і нормально
а якщо і КР зіб'ють так зовсім суперово
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14.07.2023 17:11 Відповісти
Під дурника косиш 2023 року реєстрації?
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14.07.2023 17:22 Відповісти
Це ж сам Громико!
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14.07.2023 17:25 Відповісти
Містєр мінєт ?
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14.07.2023 17:26 Відповісти
Громило а ти що це гівно на вкус пробував? Ось вам яскравий приклад малолітнього диванного експерда….
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14.07.2023 18:24 Відповісти
Будьонавка ін ріел.
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14.07.2023 19:46 Відповісти
Хоук, це десь на рівні Бук, який стоїть на озброєнні ЗСУ- це лайно? Воно тебе захищало кожен день
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14.07.2023 18:35 Відповісти
Попередник "Петріот" це не **й собачий.
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14.07.2023 19:26 Відповісти
Уже завезли Пэтриот, принятый на вооружение в США в 1982 году. Вот же заразы, правда?
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14.07.2023 17:06 Відповісти
Вам не все рівно чим шахідів збивати ?
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14.07.2023 17:12 Відповісти
Не везуть - погано, везуть - погано. Ти шо, платиш за нього?
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14.07.2023 17:22 Відповісти
Для шахедів саме те що треба - дешево і ефективно. Також непереливки буде і гелікоптерам.
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14.07.2023 17:03 Відповісти
воно і крилаті ракет буде збивати
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14.07.2023 18:36 Відповісти
Мдаа, створили в Україні полігон по утилізації непотребу , з одного боку союзники збуваються залізного мотлоху (хоч з якоюсь користю), а з іншого боку кацапи збуваються генетичного сміття(хоча там вся країна така). Ось тільки Українцям біда від такого (
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14.07.2023 17:04 Відповісти
Досить зубожити! Йдеться про MIM-23 Hawk у модифікації Phase III - комплекс для перехоплення ракет дальністю до 40 км при максимальній висоті 18 км. -
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14.07.2023 18:45 Відповісти
Шо ти верзеш божевільний? Це все краще ніж взагалі нічого! Експерди, й.б вашу мать!!! Непотреб? А шо для тебе не непотріб
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14.07.2023 20:41 Відповісти
а невеличкої атомної списаної.. як в нагасакі... нема? не завалялось? я сам можу кнопку натиснути.. і спатиму спокійно
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14.07.2023 17:08 Відповісти
скоро Шермани будуть передавати ,потім Гатлінги . тільки з Абрамсами біда ні як не рушать , хоча обіцяли для контрнаступу ...
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14.07.2023 17:20 Відповісти
Нормально...остання модифікація...буде збивати...
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14.07.2023 18:12 Відповісти
Якщо вони працюють сбиваючи рашистське літаюче гівно, то нам буде у пригоді. І взагалі нам потрібно все що нищить москалів!
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14.07.2023 18:21 Відповісти
Наличие комплексов Hawk в странах на 2023 годСтранаКоличество пусковых установокВерсия комплекса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Греция https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-93 [93] 42Hawk PIP Фаза III + FDC https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F Румыния https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-94 [94] 48Hawk PIP Фаза IIIR https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Испания https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B03-95 [95] 401Hawk PIP Фаза III https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Швеция https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B03-95 [95] https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-_aa2386e48ecefba4-7 [7] 122RBS 97 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турция https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-96 [96] 24Hawk XXI https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-97 [97] неизвестноHawk PIP Фаза III https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Япония https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-98 [98] 78Type III https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Бахрейн https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-99 [99] 6Hawk PIP Фаза IIIhttps://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-ESD-14 [14] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Египет https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-100 [100] https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-_aa2386e48ecefba4-7 [7] 33Hawk PIP Фаза III https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иран https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-101 [101] https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-AMCOM-18 [18] 50Улучшенный Hawk, Mersad https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Иордания https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-102 [102] 24Hawk PIP Фаза III https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Саудовская Аравия https://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-103 [103] 128Hawk PIP Фаза IIIhttps://ru.wikipedia.org/wiki/MIM-23_Hawk#cite_note-ESD-14 [14]
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14.07.2023 19:16 Відповісти
Щиро дякумо, друзі.
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14.07.2023 19:49 Відповісти
 
 