США викуповують у Тайваню списані ракети Hawk для передачі в Україну, - ЗМІ

США придбають у Тайвані списані зенітні комплекси MIM-23 Hawk із ракетами, переобладнають їх і відправлять в Україну в рамках нового пакету військової допомоги.

Про це пишуть China Times із посиланням на джерело, видання Taiwan News, та Мілітарний, передає Цензор.НЕТ.

Джерело видання стверджує, що йдеться про Phase III MIM-23 Hawk, зняті з озброєння в червні. Угоді про купівлю передували консультації урядів США й Тайваню.

Як зазначається, ЗРК будуть передані українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та літаками на малих висотах.

Міністерство національної оборони Тайваню відхилило запит Taiwan News про коментар, однак заявило, що зброя утилізується відповідно до правил. Тайвань замінить списану зброю комплексом Sky Bow III (TK-3).

Тайвань має щонайменше 13 батарей і 39 радарів цієї системи.

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Нагадаємо, ЗРК MIM-23 Hawk - це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Комплекс взято на озброєння 1960 року, відтоді він пройшов кілька модернізацій. Система Hawk є попередником системи протиракетної оборони Patriot виробництва Raytheon Technologies.

За даними ВПС Тайваню, ракети Hawk були використані в 41 бойовому навчанні в період з 1965 по 2017 рік, успішно вразивши свої цілі у понад 90% випадків.