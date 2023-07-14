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Публікувати дані про мости - це своїми руками наводити ракети росіян, - Гончаренко про заяву міністерства

киев,мост,северный

Публікувати на державних ресурсах дані про стратегічно важливі об’єкти під час війни – це своїми руками наводити ракети росіян.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи інформацію про майже 22,5 тисяч українських мостів, яка з’явилася на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сайті Міністерства розвитку громад з’явилася інформація, завдяки якій росіянам не потрібні розвіддані для нищення інфраструктури України. Мінрозгром на чолі з віце-прем’єром Кубраковим розповіли усім, в тому числі і росіянам дані про 22 454 мости. Розповідати про такі стратегічно важливі об’єкти, як мости – це своїми руками наводити ракети росіян. Кубракову залишилося пройтися по мостах с телекамерами, показати слабкі місця", - заявив Гончаренко.

Народний депутат вважає, що було б краще, якби уряд просто відремонтував мости, які знаходяться у нього на балансі, а не розповідав про їхній стан.

"[В Мінрегіоні] зазначили, що майже 10% українських мостових споруд знаходяться в аварійному стані. Ну і щоб ворогу було вже зовсім зрозуміло, уточнили: "два великих мости з високою інтенсивністю руху, які розташовані у Києві. Йдеться про міст ім.Є.Патона та міст Метро". Тобто мости, які на балансі в уряду, були помічені урядом, що вони в дуже поганому стані, могли б бути тихенько відремонтовані урядом. Але ні, про це Кубраков сигналізує публічно", - наголосив Гончаренко.

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Нардеп застерігає, що "заява Кубракова допоможе росіянам знищити українські мости".

"Це неприпустима ситуація як для фізичної безпеки українців, так і обороноздатності та економіки України в цілому, каже Кубраков. Корисні для росіян міністри в українській владі – ось неприпустима ситуація для фізичної безпеки українців", - резюмував Гончаренко.

Автор: 

міст (1247) Гончаренко Олексій (488) Міністерство розвитку громад і територій (158) Кубраков Олександр (448)


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Топ коментарі
+48
зато декларування відновити не можна, бо "путєн узнаєт"
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14.07.2023 17:05 Відповісти
+27
Так вся влада прокацапська, все ладна злити.
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14.07.2023 17:07 Відповісти
+26
Ета проста савпадєніє-ну случайна так палучілась...
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14.07.2023 17:05 Відповісти
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зато декларування відновити не можна, бо "путєн узнаєт"
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14.07.2023 17:05 Відповісти
Ета проста савпадєніє-ну случайна так палучілась...
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14.07.2023 17:05 Відповісти
А як може допомогти Єрмак своїм ?
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14.07.2023 17:05 Відповісти
Як може, так і допомагає, бідолага!
Он, Вову науськав твіт написати, та такий, що американці чуть запрошення до НАТО не відкликали...
Старається Козир!
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14.07.2023 17:10 Відповісти
То запрошення таки є?!
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14.07.2023 17:24 Відповісти
Цей кацап кубраков має рідного дядька в бульборейху який ніби є там головний міліціонер.
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14.07.2023 17:23 Відповісти
Так вся влада прокацапська, все ладна злити.
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14.07.2023 17:07 Відповісти
Так цих придурків притягнув до влади ,,всенародний любимчик", котрому всю повноту управління державою вручили 73% виборців -- любителів 95-го кварталу.
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14.07.2023 19:59 Відповісти
а ти лопух ********* спитай-- все норм
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14.07.2023 17:07 Відповісти
до кого звернення, до пустих зелених макітр?
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14.07.2023 17:07 Відповісти
Зєбіли,що зробиш☹️
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14.07.2023 17:10 Відповісти
Всецільний 95 квартал...
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14.07.2023 17:10 Відповісти
кацапи ще більші дибіли, якщо інфо щодо мостів їм потрібно оприлюднити, а не просто скінути в тєлєграму
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14.07.2023 17:10 Відповісти
Он что , идиот ? Он подлежит не иолько увольнению....
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14.07.2023 17:14 Відповісти
Він на гарному рахунку в ЗеОПі!
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14.07.2023 19:22 Відповісти
Що далі опублікують? Де знаходяться склади для зберігання західної техніки та ***********, місця розташування військових, графіки руху потягів, які везуть техніку?
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14.07.2023 17:15 Відповісти
They call it Google Map.
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14.07.2023 17:15 Відповісти
Декларувати - не можна.
Транслювати ВР - не можна.
Гуманітарку знімати - не можна.
А стратегічні мости по всій країні та їхній стан - МОЖНА!
На кого працює зелена влада?!!
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14.07.2023 17:18 Відповісти
Це риторичне запитання, чи ти дійсно запитуєш?
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14.07.2023 18:07 Відповісти
На любой карте Ген.штаба СССР даны характеристики мостов--
числитель- длинна, ширина., а в знаменателе -пропускная способность-
допустимая нагрузка - в тоннах.
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14.07.2023 17:29 Відповісти
Немає актів останнього ремонту і аудиту мостів. Відповідно невідомо скільки ракет і куди запустити щоб міст впав
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14.07.2023 18:15 Відповісти
Це виправдання ідіотизму?
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14.07.2023 19:24 Відповісти
З тих часів багато що змінилось. За незалежності була багато що побудовано, модернізовано, вже не кажучи за те що без нових даних не зрозуміло який там стан і чи треба шахеда чи він сам впаде якщо на нього заїде фура з бронею.
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15.07.2023 01:17 Відповісти
Це робота на ворога агента курбакова - племяша очільника лукашенківського "мвд".
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14.07.2023 17:29 Відповісти
Є про все, але ідіотизму міністерства це не відміняє!
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14.07.2023 19:30 Відповісти
Владимвладимич ! Ми стараємось.
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14.07.2023 17:37 Відповісти
Так а главных крышевал регионалов (ОПЗЖ, Видновлення Украины) коррупционеров Ермака Арахамию Татарова брать будут, или не на часи? Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль
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14.07.2023 17:46 Відповісти
Я дмаю,що це політика "нашої"влади--відкрито повідомляти московії наші плани--поставки зброї нашими партнераи.що ми робим по відновленню виробництва зброї,відновлення заводів іт.інш. Десятки тем. де потрібно мати секретність наші буданови і вся рать дружно викладають в ЗМІ. Тільки не говоріть мені--це щоб "заплутати" ворога--це свідома зрада,завулірована і підла . Так побудували домовленість з путіним.
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14.07.2023 17:49 Відповісти
У зешоблы и так план по сдаче Украины не удался,теперь они хотят отработать освоенные деньги кремл
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14.07.2023 17:58 Відповісти
Нічого нового. До вторгнення Гетьманцев зобов'язав в податкових вказувати точну геолокацію складів з паливом і заправки. По яким і був нанесений ракетний удар. Це що, як не праця на свого хазяїна Сивковимча, якого тепер зельониє раптом пробують осудити як зрадника
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14.07.2023 18:07 Відповісти
Унікальна в нас країна. Агентура агресора сидить при владі і майже в відкриту повідомляє агресору що та де краще в Україні знищити. І як так і треба. Тєлємарахвон все перекриє. Жесть🤦
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14.07.2023 18:12 Відповісти
Яка влада,така і держава.
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14.07.2023 18:19 Відповісти
Мінрозгром - це міністерство розгрому України ?
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14.07.2023 18:25 Відповісти
Так це хоббі "слуг", недавно ще гетьманцев примушував власників нафтобаз і АЗС давати всі данні про місце розположення, ніби він розвідник Засрашки, щоб ті не витрачали час на встановлення координат. Такі вони "слуги".
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14.07.2023 19:26 Відповісти
Всі нафтобази і АЗС є, навіть, на гугл-картах. Їх туди теж гетьманцев наніс?
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14.07.2023 20:44 Відповісти
Русня? Були публічними gps координати та дані де скільки топлива та куди і звідки перевозять. Як наслідок били по повних базах, а не пустих бака що подекуди могли стояти з совка.
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15.07.2023 01:14 Відповісти
І в цьому він правий. Це ппц як облегшує роботу аналітикам рф...
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15.07.2023 01:13 Відповісти
-----Публікувати дані про мости - це своїми руками наводити ракети росіян ---- ЦЕ РОЗУМІЮТЬ ЛЮДИ ЯКІ МАЮТЬ КЛЕПКУ В ГОЛОВІ ! АЛЕ ЦЕ НЕ ЗРОЗУМІТИ ТУПИМ НЕ ОСВІЧЕНИМ БАРАНАМ !
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15.07.2023 04:05 Відповісти
"Мінрозгром",-красномовна назва)
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15.07.2023 09:26 Відповісти
 
 