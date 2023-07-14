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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Путін усунув 28 високопоставлених офіцерів після бунту Пригожина. Суровікін зник безвісти, - глава розвідки Естонії Гросберг

путін

Глава розвідки Естонії Марго Гросберг заявив, що диктатор Володимир Путін усунув 28 високопоставлених офіцерів після "заколоту" терористів групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожіним.

Про це він повідомив на брифінгу 14 липня, цитує його ERR, передає Цензор.НЕТ з посилання на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, за минулий тиждень вагнерівці передали своє важке озброєння регулярній армії РФ, є ознаки пересування терористів до Білорусі.

Він зазначив, що в Міноборони, Головному розвідувальному управлінні та армії Росії після "заколоту" Пригожина було проведено чистку — 13 високопоставлених офіцерів було затримано, близько 15 офіцерів, яких підозрюють у причетності до "повстання", було звільнено.

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Гросберг заявив, що командувач "Повітряно-космічних сил" РФ Сергій Суровікін зник безвісти три тижні тому, затримано заступника міністра оборони по тилу, заступника Суровікіна та генерала ГРУ.

"Це не дивно, це було очікувано. Ймовірно, Путін підготував свій список і тепер усуваються ті, кого вже не можна вважати надійними", — резюмував розвідник.

Автор: 

путін володимир (24222) Естонія (1656) Суровікін Сергій (49)


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Топ коментарі
+7
Мені це подобається.Але поки це ніяк не вплинуло на дії окупантів,вони й досі сильні
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14.07.2023 17:06 Відповісти
+5
серпентарій.... а нам що? нехай всі повбиваються
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14.07.2023 17:06 Відповісти
+3
Гросберг заявив, що командувач "Повітряно-космічних сил" РФ Сергій Суровікін зник безвісти три тижні тому.

Хитрый. Залёг на дно. С батареей к ногам привязанной.
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14.07.2023 17:13 Відповісти
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серпентарій.... а нам що? нехай всі повбиваються
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14.07.2023 17:06 Відповісти
Мені це подобається.Але поки це ніяк не вплинуло на дії окупантів,вони й досі сильні
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14.07.2023 17:06 Відповісти
Ми цього не можемо знати.
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14.07.2023 17:12 Відповісти
Північна Корея 2.0, побачите.
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14.07.2023 17:08 Відповісти
На картошку послав
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14.07.2023 17:10 Відповісти
СКАЖІТЬ ПРАВДУ- УСУНУВ - ЧИ ЗАСУНУВ? ЩО САМЕ? НЕ БУДЬТЕ БУДАНОВИМ
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14.07.2023 17:12 Відповісти
Гросберг заявив, що командувач "Повітряно-космічних сил" РФ Сергій Суровікін зник безвісти три тижні тому.

Хитрый. Залёг на дно. С батареей к ногам привязанной.
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14.07.2023 17:13 Відповісти
це було операція по виявленню невдоволених!
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14.07.2023 17:23 Відповісти
Суровікіна цьомнула кувалда..
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14.07.2023 17:24 Відповісти
за безвісти пропавшего, вдові суровікіна ладу дадуть?
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14.07.2023 17:24 Відповісти
Угу..Как генеральская вдова-сможет даже цвет выбрать.
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14.07.2023 19:06 Відповісти
Ви нє оправдалі оказанного вам високого довєрія (с)
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14.07.2023 17:25 Відповісти
в 1991 Суровікін подавлял путч. Невдало. 2023 рік очолив путч. Невдало. Невезуха і нескладуха.
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14.07.2023 17:34 Відповісти
Суровикина всю жизнь путчило.
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14.07.2023 19:07 Відповісти
Скоріш за все Прігожин, після того, як йому після фейкового "заколоту" повернули декілька тон готівки та золото, отримав ще й нагороду та підвищення від ху@ла в кремлі та зараз десь відпочиває після виконання спецоперації "заколот", завдяки якій були виявлені всі високопосадовці на болотах, які неблагонадійні і які повірили в реальність цього спектаклю. ху@ло розуміє, що війна тепер вже скоро не закінчиться, що вона доти, поки він не здохне, а подихати від справжнього заколоту воно не хоче. Прігожин допоміг цим спектаклем виявити тих, хто був радикально налаштований проти кремля і тепер їх усунули, або знищили і ху@ло може відносно видохнути... Про те, що це фейковий заколот я писав тут ще 24.06.23., коли майже всі на хайпі вже відкорковували шампанське, мовлял, ну все, ху@лу гаплик... Нажаль ні, це був спектакль.
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14.07.2023 17:35 Відповісти
як х*йло боїться що його пристрелять як собаку
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14.07.2023 17:53 Відповісти
Втопив його пуйло в тому, що встиг наробити в чемоданчики.
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14.07.2023 18:02 Відповісти
Вже було таке з одним та з другим, нікуди він не подівся, пішов на больнічний
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14.07.2023 18:09 Відповісти
Путин! Будь мужиком! Пристрели их!
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14.07.2023 21:38 Відповісти
---- ДІД З'ЇХАВ З РОЗУМУ І В ЦІЛОМУ СВІТІ НЕМАЄ ЛІКАРЯ ВИЛІКУВАТИ ДІДА !
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15.07.2023 04:01 Відповісти
 
 