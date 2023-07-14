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Новини Війна
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Касетні боєприпаси швидко передали Україні, оскільки вони вже були у Європі. Росіяни дізнаються, коли ЗСУ їх застосують, - CNN

боєприпаси,касетні

Поставлені США касетні боєприпаси потрапили в Україну так швидко, тому що вони вже були розміщені в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на американського посадовця.

Його запитали, коли боєприпаси використовуватимуться на полі бою.

"Ми ухвалили рішення, щоб росіяни дізналися про це першими", - сказав співрозмовник видання.

Вчора директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що українці не мають "жодного інтересу використовувати касетні боєприпаси поблизу цивільного населення, на відміну від росіян".

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.

Читайте: Касетні боєприпаси деморалізують ворога та змінять ситуацію на користь ЗСУ, - Сили оборони

Автор: 

США (23607) касетні боєприпаси (130)


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Топ коментарі
+16
Ми про це дізнаємся по вою на болотах !
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14.07.2023 17:08 Відповісти
+14
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14.07.2023 17:09 Відповісти
+12
І пам'ятайте, що Захід нам допомагає лише тому, що в нас були два Майдани та Президенти Ющенко і Порошенко.
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14.07.2023 17:14 Відповісти
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Ми про це дізнаємся по вою на болотах !
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14.07.2023 17:08 Відповісти
Ну на болотах могут не понять что случилось с Ванькой. А сам Ванька уже и не расскажет.
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14.07.2023 17:09 Відповісти
Ауууууууу!!!!!!!!
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14.07.2023 17:23 Відповісти
Ну, то бумеранг. Якщо кацапи будуть знову нечемні, то може янкі і щось фосфорне підкинуть.
Бумеранг паритетний же ж!
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14.07.2023 18:06 Відповісти
Що ж,гай якнайбільше русні покалічиться
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14.07.2023 17:08 Відповісти
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14.07.2023 17:09 Відповісти
Коли через кацапів можна буде сіяти пісок то значит ********** в ділі.
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14.07.2023 17:09 Відповісти
Чому на фото бімба? Бомби нам не передають)
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14.07.2023 17:09 Відповісти
рашка повинна зацінити
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14.07.2023 17:10 Відповісти
Тока лапатнікі када аб етам узнают уже нікаму нє раскажут-ну развє тока на канцертє кабзона в антрактє...
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14.07.2023 17:11 Відповісти
хочу бачити результати застосування.....
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14.07.2023 17:12 Відповісти
на касетах- кіркоров лепс і інше пріемне ******
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14.07.2023 17:13 Відповісти
і Михайло Поплавський
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14.07.2023 17:17 Відповісти
бачу хлопці в темі..
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14.07.2023 17:26 Відповісти
І пам'ятайте, що Захід нам допомагає лише тому, що в нас були два Майдани та Президенти Ющенко і Порошенко.
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14.07.2023 17:14 Відповісти
Вже в хлам🤣🥃🍷
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14.07.2023 17:20 Відповісти
perezagruzis , bot ti ne napraviljnoi platforme . this does not compute
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14.07.2023 17:21 Відповісти
Головне, аби в ОП не дізналися, де ці ********** зберігаються, бо щойно їм стане це відомо - наступного ж дня по складах прилетять "калібри" та "шахеди".
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14.07.2023 17:20 Відповісти
Кацапня, тримай сюприз і не кажи що мало.
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14.07.2023 17:21 Відповісти
кабzону приготуватися до аншлагу
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14.07.2023 17:53 Відповісти
Кацапня дізнається. Але не всі встигнуть зрозуміти.
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14.07.2023 18:01 Відповісти
останній парад 18го - далі цирк...
https://www.youtube.com/watch?v=nc1TwvbJSKA
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14.07.2023 18:57 Відповісти
На кацапов скоро оптовые скидки начнутся.
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14.07.2023 21:32 Відповісти
 
 