Касетні боєприпаси швидко передали Україні, оскільки вони вже були у Європі. Росіяни дізнаються, коли ЗСУ їх застосують, - CNN

Поставлені США касетні боєприпаси потрапили в Україну так швидко, тому що вони вже були розміщені в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на американського посадовця.

Його запитали, коли боєприпаси використовуватимуться на полі бою.

"Ми ухвалили рішення, щоб росіяни дізналися про це першими", - сказав співрозмовник видання.

Вчора директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що українці не мають "жодного інтересу використовувати касетні боєприпаси поблизу цивільного населення, на відміну від росіян".

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.

Читайте: Касетні боєприпаси деморалізують ворога та змінять ситуацію на користь ЗСУ, - Сили оборони