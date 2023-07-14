Касетні боєприпаси швидко передали Україні, оскільки вони вже були у Європі. Росіяни дізнаються, коли ЗСУ їх застосують, - CNN
Поставлені США касетні боєприпаси потрапили в Україну так швидко, тому що вони вже були розміщені в Європі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на американського посадовця.
Його запитали, коли боєприпаси використовуватимуться на полі бою.
"Ми ухвалили рішення, щоб росіяни дізналися про це першими", - сказав співрозмовник видання.
Вчора директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс заявив, що українці не мають "жодного інтересу використовувати касетні боєприпаси поблизу цивільного населення, на відміну від росіян".
Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.
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