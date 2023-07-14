ЗСУ про контрнаступ на Бердянськ та Мелітополь: Росія підтягує резерви. Це хороші новини. Терпіння

Збройні Сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, російські окупанти підтягують резерви.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, попри щільне мінування лінії фронту, Сили оборони продовжують наступальну операцію — закріплюються, ведуть зачистку та розмінування, б'ють артилерією.

"Ворог застосовує резерви, щоб зупинити просування ЗСУ. Це хороші новини, наступ — це не лише кілометри, а й зосередження зусиль ворогом, щоб ми максимально знищили його потенціал для успішного просування. Проводимо ефективне вогневе ураження, складно, є проблеми, але є креативні рішення наших штабів", — заявив Шершень.

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Він зазначив, що за добу знищено 58 росіян, поранено 107, уражено 33 одиниці озброєння та техніки, а також дев'ять складів боєприпасів.

"Потрібне терпіння, ворог зосереджує дуже великі зусилля, ми знаємо, як боротися, і поступово втілюємо плани в життя", — резюмував спікер ЗСУ.