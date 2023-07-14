ЗСУ про контрнаступ на Бердянськ та Мелітополь: Росія підтягує резерви. Це хороші новини. Терпіння
Збройні Сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, російські окупанти підтягують резерви.
Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, попри щільне мінування лінії фронту, Сили оборони продовжують наступальну операцію — закріплюються, ведуть зачистку та розмінування, б'ють артилерією.
"Ворог застосовує резерви, щоб зупинити просування ЗСУ. Це хороші новини, наступ — це не лише кілометри, а й зосередження зусиль ворогом, щоб ми максимально знищили його потенціал для успішного просування. Проводимо ефективне вогневе ураження, складно, є проблеми, але є креативні рішення наших штабів", — заявив Шершень.
Він зазначив, що за добу знищено 58 росіян, поранено 107, уражено 33 одиниці озброєння та техніки, а також дев'ять складів боєприпасів.
"Потрібне терпіння, ворог зосереджує дуже великі зусилля, ми знаємо, як боротися, і поступово втілюємо плани в життя", — резюмував спікер ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сперва мы приведем их на витую лестницу...
Насправді, новина реально чудова. Ті мільйони ще треба мобілізувати, навчити та озброїти, а готові резерви майже всі задіяні.
Веслонос (Polyodon ******** - рыба с веслом) - единственный представитель отряда осетрообразных, питающийся планктоном. Естественным его ареалом является Северная Америка - бассейны рек Миссисипи и Миссури. Максимальная длина - 2 м, масса - 75кг. Плодовитость колеблется от 80 до 200 тыс. икринок. Характер питания веслоноса определяется особенностями строения его фильтрационного жаберного аппарата, который по ряду параметров имеет сходство с пестрым толстолобиком. Веслонос, как и другие представители отряда осетрообразных относится к поздно созревающим рыбам. Самки созревают на 8 год жизни. Однако, учитывая характер питания, поздние сроки созревания не будут служить серьёзным препятствием для формирования маточных стад веслоноса. При выращивании веслоноса в прудах в поликультуре с растительноядными рыбами сеголетки имеют вес 300 - 400 грамм, двухлетки - 3 кг, пятилетки -7 кг. Веслонос является перспективным объектом как прудового рыбоводства так и для акклиматизации в озерах, лиманах, ильменях. Кроме того, эта рыба является интересным объектом спортивного рыболовства.
В Украине Днепровский производственно-экспериментальный осетровый рыбоводный завод ведет работу по вселению в водоемы нашей страны этой необычной рыбы - веслоноса. Этот представитель семейства осетровых набирает вес очень быстро, до 3-х килограммов в год. Десятилетние веслоносы весят по 25-30 кг и могут давать до 3-х килограммов икры, по вкусу близкой к севрюжьей. Гость из Северной Америки обитает в пресной воде и, как считают ученые, способен прижиться в специфических условиях водохранилищ Днепровского каскада. Если удастся акклиматизировать уже существующее маточное стадо из 120 особей и, впоследствии, добиться расселения веслоносов с концентрацией по 2-3 рыбы на гектар, то в Украине появится новая, чрезвычайно ценная промысловая рыба.
25.02.2009
==
Завидки з жабою живуть у твоєму займанному уявленні, судячи з твого злобного ставлення до людей, що трудяться та заробляють гроші. "Один чорт захопив", "швидко разбагатіти". От скажи, в тебе проблеми з самооцінкою, чи бракує грошей, що ти так зненавидив людство?
=====
Невіглас, дубль три - ніякого "розселення веслоноса по всьому Дніпру" не було і нема. Визнай нарешті що ти черговий раз обгадився, щоб не бути закінченим дурнєм.Можливо в мєчтах таких же "праффессоров" як ти, він "розселився" , але в житті - ніт.
==
це тобі треба, ти і їдь, щоб тобі, невігласу там розклали, ніяких "розселень веслоносів по всьому Дніпру" не існує .
Все! По цьому питанню більше відповідать не буду - не хочу "метать бісер перед свинею"
===
Пхахаха! Воно й видно що ти знаєш Веслонос розселився по всьому Дніпру)))Що ще впариш? Може кєнгуру розселилися під Жмеринкою?
==
а ти я бачу фахівець-многостаночник, іхтіолог-філолог в одному флаконє. Та ще багато чого.
Здивував! Веслонос! У Десні таке ловлять уже років з двадцять! Не показують з простої причини - потрапляє тільки в сітки - а бракаші цим не "хваляться"
==
А тепер бач - і по всьому Дніпру розселилася!
==
Ти дід без пам'яті, а хто придумав оцю фразу А тепер бач - і по всьому Дніпру розселилася!
давай моя башка проти твоєї. гей, де ти? в смислі куди ти звалив?
-------------------------------------------------------------
https://t.me/holmogortalks Холмогоров
И еще слова Попова это подтверждение того, что правы были эксперты, указывавшие на долгосрочную эффективность тактики ВСУ. Гнать леопарды на мины - это форменная глупость, а вот сочетание массированного артогня и вылазок малых пехотных групп при неэффективной с нашей стороны контрбатарейной борьбе и артразведке грозит долгосрочным обескровливанием наших героев, держащих оборону.
Считать подбитые леопарды и думать, что тем самым результат достигнут - ошибка. Поскольку при артиллерийском изморе подбивать леопарды в какой-то момент станет некому.
Мене, мене, текел упарсин!
Краща розвідка і контрбатарейні можливості, більша дальнобійність артилерії на випередження, знищення шляхів постачання ворога є запорукою успіху у такій війні.
Батальон ТРО Калифорния? ))