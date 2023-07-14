Заяв щодо продовження "зернової ініціативи" з російської сторони не було, - Пєсков
Речник Путіна Дмитро Пєсков спростував заяви щодо погоджена на продовження "зернової угоди" Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Жодних заяв щодо продовження зернової угоди з російської сторони не було", - сказав він.
Раніше президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін погодився на продовження "зернової угоди", яка дає Україні можливість експортувати зерно через Чорне море.
Топ коментарі
+11 Олег Іванів #574269
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+8 Александр Чуднивец #474549
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+6 nav svargi
показати весь коментар14.07.2023 17:29 Відповісти Посилання
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Щас великий лидер Зе.усё уладит
не так багато в них тих корит і краби будуть ситі
А еще и в других местах:
https://biz.censor.net/news/3431168/na_atomnomu_zavodi_poblyzu_yekaterynburga_stavsya_vytik_yadernogo_palyva_ye_zagyblyyi
Сегодня
17:42
Сковтнули - та вперед далі.
Головне, щоб їхній
Креді АгрікольСільхоз банк до свіфту не підключали!