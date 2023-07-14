Заяв щодо продовження "зернової ініціативи" з російської сторони не було, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков спростував заяви щодо погоджена на продовження "зернової угоди" Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Жодних заяв щодо продовження зернової угоди з російської сторони не було", - сказав він.

Раніше президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін погодився на продовження "зернової угоди", яка дає Україні можливість експортувати зерно через Чорне море.

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