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Заяв щодо продовження "зернової ініціативи" з російської сторони не було, - Пєсков

путін,пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков спростував заяви щодо погоджена на продовження "зернової угоди" Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Жодних заяв щодо продовження зернової угоди з російської сторони не було", - сказав він.

Раніше президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін погодився на продовження "зернової угоди", яка дає Україні можливість експортувати зерно через Чорне море.

Також читайте: Фон дер Ляєн закликала Путіна продовжити "зернову угоду"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1707) росія (66431) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+11
Так без вас все вирішили. пуйло Ердоган перед фактом поставив .
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14.07.2023 17:29 Відповісти
+8
А хто вас смєрдав спрашивать будєт-турецкій султан точно нет...
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14.07.2023 17:30 Відповісти
+6
znachet uzhe obosralis i zavtra zajavat sho soglasni
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14.07.2023 17:29 Відповісти
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Ердогана підставляєте? дибіли кремлівські....
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14.07.2023 17:28 Відповісти
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14.07.2023 18:41 Відповісти
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14.07.2023 18:57 Відповісти
То хто бреше--Пісссськов чи Пердоган?
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14.07.2023 17:28 Відповісти
дуже тупий ятаган в широку спину турция перше мiце мука мир з Укпвiньского зерна
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14.07.2023 17:35 Відповісти
тобі уроду унітазному ніхто не повинен шось доводити- сиди-посруть- використають
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14.07.2023 17:28 Відповісти
Так без вас все вирішили. пуйло Ердоган перед фактом поставив .
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14.07.2023 17:29 Відповісти
znachet uzhe obosralis i zavtra zajavat sho soglasni
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14.07.2023 17:29 Відповісти
Пішов ти нах рижа курва разом з ******.
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14.07.2023 17:29 Відповісти
Шо за муиня -- старшии же сказав .
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14.07.2023 17:30 Відповісти
А хто вас смєрдав спрашивать будєт-турецкій султан точно нет...
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14.07.2023 17:30 Відповісти
idi na kacap
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14.07.2023 17:31 Відповісти
Буде, буде коридор. То майбутнього у вас не буде
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14.07.2023 17:30 Відповісти
піськов, ви там розберіться зі своїми двійниками...
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14.07.2023 17:32 Відповісти
Вже сам з собою почав,скоро рогами в клаву не потрапиш🤣🥃🍷
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14.07.2023 17:40 Відповісти
Бо мабуть на кацапську згоду чи незгоду вже не зважають
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14.07.2023 17:40 Відповісти
Ердогаша там уже прибыток подсчитал,а тут облом.
Щас великий лидер Зе.усё уладит
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14.07.2023 17:41 Відповісти
Ершик сейчас ятаганом ниже спины получит
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14.07.2023 17:42 Відповісти
дурня якась - дайте нам ПКРів для русні - та й вся угода
не так багато в них тих корит і краби будуть ситі
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14.07.2023 17:46 Відповісти
Кому вірити? Пєскову чи Ердогану?
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14.07.2023 17:53 Відповісти
так заявите, а то Эрдоган обойдется без вас. Потом расскажете, что опять надул
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14.07.2023 17:56 Відповісти
такое уже было и русня вернулась к сделке
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14.07.2023 18:03 Відповісти
Ну и жуй вам в хопу 😁
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14.07.2023 18:01 Відповісти
Президент Турции Реджеп ***** https://www.unian.net/world/putin-prosil-erdogana-otkryt-proizvodstvo-bespilotnikov-bayraktar-v-rossii-smi-novosti-mira-11917890.html Эрдоган держит президента России Владимира Путина "за яйца" в трех точках: Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии.
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14.07.2023 18:01 Відповісти
Осталось за малым, взять за горло на черном море.
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14.07.2023 20:16 Відповісти
Хтось може пояснити я так зрозумів що параша держава терорист заблокувала Україньскі порти і шантажуе весь світ забороною вивезення зерна для того щоб нагодувати Афріканців при цьому наші полонені повертаються з параши істощенні на межі смерті бо їх терористи не годують. То чому Україна замість бідкання своїми полоненими бідкается африканцями хай африканці домовляються а Україна ставить умови нормального харчування наших війсковополонених. І НАТО звісно тут виглядае якось соромно. Порушуется морське право де воений конвой которий забовязан виришить це питання з терористами
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14.07.2023 18:02 Відповісти
Касетні ********** потрапили в Україну так швидко, тому що вони вже були заздалегідь розміщені в Європі, - цитує CNN неназваного офіційного представника США.
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14.07.2023 18:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EY4RAZYJX84 У ВАС НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА СТРОЙКЕ БЫЛИ? БУДУТ.
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14.07.2023 18:07 Відповісти
на базе с боекомплектом
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14.07.2023 18:12 Відповісти
Уже! Чуть ли не ежедневно и многократно!
А еще и в других местах:

https://biz.censor.net/news/3431168/na_atomnomu_zavodi_poblyzu_yekaterynburga_stavsya_vytik_yadernogo_palyva_ye_zagyblyyi
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14.07.2023 18:16 Відповісти
В «Росатоме» рассказали о пострадавших от разгерметизации баллона с обедненным ураном

Сегодня
17:42
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14.07.2023 18:22 Відповісти
14 июля на комбинате в Новоуральске разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. 65-летний Юрий Слезкин получил механическую травму, несовместимую с жизнью. Спасти его не удалось», - сообщает «Росатом»
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14.07.2023 18:23 Відповісти
https://www.bfm.ru/news/529584?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop На Уральском электрохимическом комбинате взорвался баллон с ураном
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14.07.2023 18:25 Відповісти
русня пейте йод , может поможет
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14.07.2023 18:26 Відповісти
краще зельонку, лікує вавки в голові
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14.07.2023 18:50 Відповісти
Нравится - не нравится, спи, моя красавица.

Сковтнули - та вперед далі.

Головне, щоб їхній Креді Агріколь Сільхоз банк до свіфту не підключали!
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14.07.2023 18:53 Відповісти
Таваріщь саврамший як завжди в рєпєртуарє
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14.07.2023 18:54 Відповісти
А це якось пов'язане з тим фактом, що "росію" ніхто і не питав?
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14.07.2023 20:00 Відповісти
ну и иди ***** *************** собака................................
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14.07.2023 20:59 Відповісти
 
 